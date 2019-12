Mal momento para la soja: además de la falta de agua, cae su precio

La situación para los agricultores -en especial para los sojeros- no es la mejor. A los valores que cotiza la oleaginosa en Chicago, se suma la falta de lluvia que ha producido el parar de sembrar la misma. El maíz también espera por precipitaciones pero por ahora, los cultivos resisten.

Es doble el impacto negativo para la soja en el mercado local con falta de lluvias y con el mercado corrigiendo fuerte a la baja en Chicago. A comienzos de esta semana los futuros de la oleaginosa anotaron su octava caída diaria consecutiva con los fondos, liquidando posiciones por el distanciamiento entre China y Estados Unidos a lo que se suman las buenas perspectivas productivas en Brasil.

En lo doméstico, no hay oferta con el remanente de la siembra en suspenso y pocas precipitaciones previstas en el escenario de casi dos semanas.

La posición de soja cayó a U$S 1,75 toneladas el lunes pasado cerrando en U$S 335,95 por tonelada en su octavo descenso consecutivo. Con la cosecha prácticamente finalizada, el mercado no parece sentir las 25 millones de toneladas menos de la última zafra.

La posición entre Beijín y Washington no logran acercarse a lo que se suman la tensión por las intervenciones de la capital de EE.UU. respaldando a los movimientos de protestas en Hong Kong. El gobierno chino no aplicó represalias comerciales pero insiste en que su par estadounidense reduzca o elimine los aranceles sobre las importaciones.

Ante este panorama y un mejor productivo -y de competitividad- en Brasil los fondos siguieron liquidando posiciones en soja. En la semana cerrada el martes 26 -el último dato disponible- los fondos fueron vendedores netos de más de 61.000 contratos de soja. Se trata del mayor ajuste vendedor para una semana desde fines de 2017.

Al cierre del mercado el USDA que hasta el domingo se había cosechado el 96% del área de soja contra el 94% de la semana anterior y el 99% del promedio de 5 años.

El panorama en nuestro país revela -de acuerdo al ingeniero agrónomo Martín Maccio- “la siembra de soja de primera comenzó tras la cosecha de colza en muchos campos en principio con buena humedad en los suelos, pero después, en las últimas semanas, hubo mucha gente a la que le faltó la lluvia, sobre todo en el sur, y ya paró los trabajos porque la humedad absoluta no estaba adecuada como para asegurar el nacimiento de la semilla”.

Agregó “la primera siembra de soja, que fue a fines de octubre y primeros días de noviembre, está muy bien implantada y todo lo que ha sido la segunda quincena de noviembre que se sembró tiene a los productores esperando la lluvia, ya que en algunas zonas el mes de noviembre se fue sin llover y eso impacta mucho”.

Cereales

Maccio dijo con respecto al maíz que viene muy bien principalmente los de primera, esperando agua y aprovechando para aplicar alguna urea por parte de los productores, pero los cultivos están esperando a que llueva.

Otras fuentes señalan la fortaleza regional del maíz, se afirman los valores internos del cereal con una competencia incierta en volumen y duración de cebada y trigo forrajero. El mercado sigue demandado a nivel interno aunque es probable que los feedlots y productores ganaderos quieren bajar el costo de la alimentación con algo de cultivos de invierno.

En cebada sí se dieron rechazos relativamente significativos aunque difíciles de medir por defecto -principalmente- de alto contenido de DON y problemas de calibre. En algunos casos las malterías flexibilizaron las condiciones de recibo por lo que algo de cebada que no cumplía contrato no fue al circuito forrajero. En el trigo se han dado reportes sobre problemas de calidad pero que serían de menor magnitud que en la cebada.

Tanto en Paraguay como en Brasil y Argentina los valores del maíz disponible siguen firmes. Pesa una fuerte corriente exportadora que limita la disponibilidad interna y las dudas -en el caso de Brasil y Paraguay- sobre posibles atrasos en la siembra de la safrinha y de la disponibilidad interna en los primeros de 2020.

En Paraguay se manejan valores a levantar sobre los U$S 140 por tonelada con precios de U$S 150 por tonelada en la frontera con el Oeste de Paraguay y de U$S 170 por tonelada en el oeste de Santa Catarina con los productores esperando por mejores precios.

El sorgo se ha ido sembrando con un empuje de alguna siembra, sobre todo para ALUR, y el sorgo forrajero tuvo buena de siembra, pero la realidad es que tampoco hay un volumen del área importante.