Por quinta semana consecutiva se mantuvo el valor de novillo de exportación en U$S 3,45 el kilo

Los valores de las haciendas vacunas muestran una estabilidad que puede sorprender a algunos. Esto puede ser una de las causas por lo que se mantiene la faena en las 40.000 reses semanales por parte de la industria; hubo algún retoque al alza en los valores de los ovinos.

La última reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), no mostró variaciones en los valores de referencia para las principales categorías de reses gordas. No obstante, algunos operadores de mercado indicaron que “hay disparidad entre plantas” y pese a ello “el mercado se mantiene equilibrado”. Esto significa que la mencionada disparidad es tanto por los valores y las entradas a planta.

La referencia para el novillo de exportación continúa desde hace varias semanas en U$S 3,45 en promedio, por kilo carcasa. En cuanto a las categorías de hembras, se puede decir que el valor promedio informado por los consignatarios fue de U$S 3,20 para las vacas gordas y de U$S 3,31 para las vaquillonas gordas, por kilo. En el caso de los novillos gordos para el abasto la cotización es de U$S 3,42 el kilo, con plazo para todas las categorías, en cuarta balanza. Las vacas pueden tener hasta 10 centavos menos en su cotización al depender de su estado.

Sobre los ovinos, ante la escasa oferta, mantiene los valores; es así que, para los corderos pesados la suba fue de 2 centavos de dólar, pasando a cotizar U$S 3,33 por kilo como promedio; los borregos cotizan a U$S 3,28, los capones U$S 3,14 y las ovejas a U$S 3,02 por kilo promedialmente.

El comentario de la ACG para los vacunos dice “continúa el mercado equilibrado con disparidad entre plantas”, en tanto para los ovinos “con poca oferta, mercado firme”.

En la comparación interanual, el mercado de la hacienda gorda se encuentra un 8% en positivo, esto es tanto para las vacas como para la de novillos.

Un dato que va a llamar la atención a los consumidores de carne es que la Junta Directiva de INAC autorizó la faena de toros para el abasto en todos sus tipos. Cabe recordar que la faena con ese destino estaba prohibida desde 1970, por lo que los toros faenados para el mercado interno tenían como destino las fábricas de chacinado. Este hecho, era reclamado desde hace tiempo por la Federación Rural.

EXPORTACIÓN

La exportación de ganado en pie está bajo la lupa del Ministro de Ganadería, Enzo Benech. Desde hace algún tiempo ha manifestado su disgusto por la venta de terneros y novillos en pie al exterior, es más ha dicho “a mí me gustaría que todos los terneros que nacen en este país, se criaran , engordaran, faenaran y se vendieran procesados”.

En ese sentido, hubo un pedido de análisis sobre el impacto de la exportación del ganado en pie, por parte del titular del MGAP.

El presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Federico Stanham señaló “el ministro comentó que, existiendo un ámbito donde están interactuando los distintos actores de la cadena, es propicio para analizar el efecto de una política a largo plazo, validada por gobiernos anteriores y que además es la posición del ministro”.

Agregó que pese a esto, la exportación de ganado en pie “debe ser analizado según las coyunturas y proyecciones, y eso se debe hacer proyectado en los años, sobre su consecuencia en la oferta de materia prima, incentivos a la producción y demás”.

Stanham finalizó diciendo que “no hay una fecha, un plazo, ni un compromiso, pero si en pedido de que se piense y que se analice, así como se puede con otros temas, como la aftosa, barreras sanitarias y es bueno que lo miremos como sector y con miradas a mediano plazo”.