Sojeros aguardan por lluvias y valores más rentables para la oleaginosa

Los valores de soja -en el mercado de Chicago- cayeron a mínimos en un mes luego que el USDA fuera en contra de las expectativas del mercado. En el mercado local, las posibilidades de negocios se vieron diluidas ante el ajuste negativo en Chicago. En lo que refiere al trigo se sabe que habrá menor producción en el Sur mientras avanzan en buenos términos las siembras en EE.UU. y Rusia.

Si se realiza un análisis de los diferentes granos, se puede establecer que la semana pasada el contrato julio de soja en Chicago cayó US$ 5 por tonelada. Al final de dicha semana el USDA mantuvo la proyección sobre la producción estadounidense de soja en 96,6 millones de toneladas cuando el mercado esperaba un leve recorte. En tanto, subió el pronóstico de stocks finales cuando los analistas preveían un ajuste a la baja, según observó el portal Blasina y Asociados.

Durante el fin de semana el presidente estadounidense, Donald Trump, enfrió el optimismo sobre un acuerdo parcial con China. Ya se habla de una reunión de líderes no en noviembre sino en diciembre. Beijing quiere rebajar o eliminar gradualmente los aranceles recíprocos como forma de llegar a un acuerdo lo que encuentra resistencia en Washington.

El clima es propicio para el tramo final de las cosechas en Estados Unidos mientras en Brasil – aunque desparejas- las lluvias han permitido recuperar terreno en las siembras que están alineadas al promedio de los últimos años. El avance del dólar contra el real fue negativo para la soja en Chicago porque hace más competitiva la soja brasileña.

En el mercado doméstico las posibilidades de negocios quedaron fuera de juego con el ajuste negativo en Chicago. La semana pasada Monitor Agrícola reportó negocios que pudieron superar los US$ 325 a US$ 327 por tonelada por soja nueva aunque no eran referencias abiertas.

Había operadores que consideraron que valores por sobre los US$ 330 por tonelada, podrían generar algo más de venta. Lo cierto es que ahora se quiere ver que las lluvias regresen a las zonas que más lo necesitan y son las regiones del suroeste, donde menos se dieron precipitaciones durante octubre.

En lo que refiere al trigo, en el panorama internacional, acompañó el tono negativo del maíz en Chicago a lo que se sumó el avance del dólar frente a otras monedas. El USDA recortó la proyección de stocks para Estados Unidos pero la elevó a nivel global aunque sin demasiados cambios respecto al informe de octubre.

Ya descontada una menor producción en el Hemisferio Sur -Australia y Argentina-, el foco está ahora en el avance de la siembra en el Hemisferio Norte. Es buena la implantación en Estados Unidos y Rusia mientras se observa demora por exceso de lluvias en Europa y por falta de precipitaciones en Ucrania.

Este lunes el contrato diciembre de trigo Chicago -de referencia para la cebada en Uruguay- cayó para cerrar apenas por encima de US$ 185 por tonelada.

En el mercado local se hacen las primeras pruebas de cosechas sobre el litoral Norte donde se ven algunos problemas salvables de fusarium.

La Cámara Mercantil manejó un rango entre US$ 175 – US$190 por tonelada para el trigo puesto en molino contra uno anterior de 180 -US$190 por tonelada. No maneja referencia para la exportación aunque hoy entre US$estaría sobre US$165 -US$170 por tonelada.

Maíz

En la bolsa más importante del mundo, Chicago, el maíz esta semana acumuló su séptima caída en las últimas ocho jornadas. El USDA recortó menos de lo esperado su proyección sobre la producción y los stocks del cereal estadounidense. A eso se suma la débil demanda por el maíz en ese país lo que lleva a los futuros a mínimos en casi dos meses.

A nivel regional no se siente esa presión negativa en Chicago. Tanto en Paraguay como en Argentina los valores del maíz están firmes dando estabilidad a las partidas de importación. Los valores por maíz nacional e importado puesto en Montevideo están entre US$ 190 – US$ 200 por tonelada.