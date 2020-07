Uruguay exportó U$S 205 millones del Rubro Ovino

Las exportaciones del Rubro Ovino durante 2019 disminuyeron 16% ubicándose en U$S 276 millones. Las exportaciones de lana y producto de lana registraron una baja del 21% mientras que por el contrario las exportaciones de carne aumentaron un 7% alcanzando los U$S 73 millones.

Los rubros de lana y productos de lana representan el 71% del total exportado mientras que la carne ovina corresponde al 27%. El resto de los rubros representan apenas el 2%, de acuerdo al informe del Secretariado de la Lana (SUL).

Durante el último año móvil ingresaron a Uruguay un total de U$S 205 millones por concepto de exportaciones de los productos que componen el Rubro Ovino (lanas y productos de lana, carne ovina, pieles ovinas, ovinos en pie y grasa de lana y lanolina). Esta cantidad, representó una baja del 38% respecto a igual período anterior.

El 62% de las ventas al exterior de los productos del Rubro Ovino, correspondió a lana y productos de lana que totalizaron 127 millones de dólares. Al analizar el comportamiento de los otros ítems que componen el Rubro Ovino, se observa que la carne ovina, totalizó 67 millones de dólares, disminuyendo un 2%. Las pieles ovinas totalizaron U$S 488 mil disminuyendo un 59%, mientras que los ovinos en pie aumentaron un 4.837% totalizando U$S 4.315.843, en tanto grasa de lana y lanolina contribuyó con 5.2 millones, un 3% menos que el año anterior. (Las exportaciones de ovinos en pie corresponden a 35.190 enviados a Arabia Saudita que se efectuó en marzo del corriente año).

En términos de volumen físico durante el período considerado, Uruguay exportó un total de 23 millones de kilos de lana equivalente base sucia (considerando base sucia, lavada y peinada), 48% menos que en igual período anterior. El 59% se exportó peinada, el 24% lavada y el 17% restante sucia. Las ventas al exterior en volumen físico disminuyeron en los tres productos, en lana peinada un 45% mientras, que en lana lavada y sucia disminuyeron un 52% y 51% cada una respectivamente.

Fueron más de 30 los destinos de las ventas al exterior de la lana durante el período mencionado. Si se analiza en términos de valor las exportaciones de lana sucia, lavada y peinada, totalizaron 122 millones de dólares, lo que implica una baja del 41,9% respecto a igual período anterior.

El principal destino en términos de valor de las exportaciones de ese grupo de productos, continuó siendo China, con 42% del total. Lo siguen Alemania (13% del total), Italia (9%), Turquía (5,5%), Bulgaria (3,1%), Egipto (2,6%) e India (2,4%).

En lana sucia, China adquirió el 44% del total, seguido de Italia con (15,3%) y Bulgaria con 14,6%. En este sub-rubro, se observa una baja de divisas comparado con el período anterior de 59,8% (total del período 22.8 millones de dólares).

En lana lavada, del total de ingresos China representó el 68,3%, seguido por India (6,4%), y aparece un nuevo país, Egipto, con 5,6%, seguido luego por Tailandia 5%. En este sub-rubro, el destino más importante (China) disminuyó sus compras en términos de valor un 55,8%.

Comparado con igual período anterior el ingreso por este concepto se ubicó en los 25.5 millones de dólares, un 52,2% menos en comparación al período anterior.

En lana peinada, Alemania se mantiene en el segundo lugar adquiriendo el 20,2% del total (U$S 15 millones) mientras que China lidera con un 33% del total adquiriendo U$S 25 millones. Turquía pasa a ocupar el cuarto lugar con 8,6% e Italia asciende al tercer lugar (9,4%) disminuyendo sus importaciones en términos de valor un 19%. Comparado con igual período anterior las exportaciones registraron una baja de 50% en valores corrientes para ubicarse en un total de U$S 74.097.563 millones.

Al revisar los diferentes sub-rubros que integran las exportaciones de lana y productos de lana, se observa que la mayoría de las ventas al exterior registraron disminuciones en sus exportaciones en términos de valor comparados con igual período anterior.



Carne

En término de valor físico, durante el período mayo 2019 a abril del 2020 Uruguay exportó un total de 12.729.339 kilos de carne ovina un 2,1% menos que en igual período anterior. China fue el líder en compras con un 55% mientras que Brasil adquirió el 26%. Brasil registró una baja del 38% en comparación a igual período anterior, China aumentó sus compras un 38%.

En términos de valor se registró una baja del 2,1% más en comparación al período anterior (de los U$S 67.313.214 exportados de carne ovina). Los principales destinos fueron China (48%), Brasil (33%), Canadá (5%) y Estados Unidos (2,2%).