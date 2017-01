En Colonia se incrementa la llegada de turistas argentinos

El presidente de la Asociación Comercial de Colonia, Alejandro Perrachon, fue concreto al hacer mención a lo que representa hoy ese departamento como atracción turística y lo que significa la llegada de argentinos en esta temporada que encuentran ventajas especiales que antes no tenían y que hoy contribuyen a incrementar el volumen de visitantes.

Abordado por CRÓNICAS, Perrachon dijo que “el turismo en la ciudad de Colonia ha mejorado ya desde el año pasado, con el cambio de gobierno en Argentina y este año con los mismos precios, hace que la gente venga en mayor número a un lugar donde se siente cómodo y muchos tienen sus casas acá. Ello hace al repunte que estamos teniendo también en turismo.

-¿Se ha implementado algo nuevo en infraestructura que enriquezca el atractivo?

-“El departamento de Colonia es muy particular porque cuenta con 14 ciudades y Carmelo, que es la segunda ciudad del departamento tiene una propuesta turística muy importante y el pasado fin de año tuvo la novedad del casamiento de Carlos Tevez, disponiéndose de importante hotelería y un puerto de yates”.

“En Carmelo hay un perfil de turismo que se expresa en menor concurrencia pero de mayor poder adquisitivo”, agregó Perrachon, refiriéndose además “a la propuesta que existe en bodegas y otras atracciones para las visitas turísticas”.

-¿No hay problemas a la hora de responder a la demanda?

-“Acá la propuesta gastronómica pasa por más de 50 locales, la mayoría nucleados en el Barrio Histórico, donde a partir de los jueves y viernes se encuentra con grupos de turistas que muchas veces llegan con motivo de los fines de semana largos en Argentina, aunque tenemos buena afluencia de gente de Montevideo”.

Alta carga impositiva

-¿Cuál es la realidad del informalismo en ese rubro en Colonia?

-“Acá hay organizada una feria de la ciudad que se cede a los artesanos. Es una estructura próxima al Campus Municipal, que organiza la Intendencia para ubicar a quienes estaban en la Plaza Mayor, por lo que ahora están en zona regulada por el gobierno departamental”.

“Respecto a lo otro, estamos convencidos que hay un 25 por ciento de trabajadores que no están asociados a la Seguridad Social y sabemos que eso ocurre a nivel nacional. En nuestro departamento hay quienes no les da para formalizarse o bien la alta carga impositiva les hace mantenerse con bajo perfil y no se afilia. Pienso que los impuestos que estamos pagando las Pymes son muy altos, por lo que aquellos que incluso no tienen empleados para funcionar optan por no ingresar al sistema, máxime cuando ven a otros colegas que son castigados, sobre todo en épocas en que hay poco trabajo y tienen costos fijos por carga impositiva”.

Actividad del agro

-Más allá del turismo, ¿cuál es la realidad comercial e industrial de Colonia?

-“En la ciudad de Colonia es muy diversificado el empleo aunque es muy importante la fuente de trabajo en lo que es la administración central y por ser capital también hay que hablar de características especiales, sin dejar de lado lo que representa la actividad portuaria”

“También hay que tener en cuenta el agro –dijo- contando con una cuenca láctea muy importante, sobre todo en la parte sur del departamento que abarca a Nueva Helvecia, la capital, Carmelo, donde funciona Calcar con muy buena performance en varios productos del ramo”

Se refirió a continuación a lo que son localidades más al norte del departamento “como Ombúes, Florencio Sánchez y Rosario, las que tienen una actividad mayor en lo cerealero”.

Continuar trabajando

-¿Objetivos especiales de la Asociación para el año que se inicia?

-“Tenemos importantes servicios para los socios, con un estudio contable que asesora a la gran mayoría en todo lo que es DGI y BPS, hay muchos convenios con empresas que se ven beneficiadas. Y siempre estamos tratando de adelantarnos a lo que es la operativa para llegar con información, especialmente hoy referido a la factura electrónica”.

“Tratamos de asesorarlos en ese sentido, además siempre procuramos traer conferencias importantes y es así que oportunamente transmitimos On Line las conferencias de ADM, lo que muy probablemente en este 2017 retomemos esa actividad, además de lo que significa la participación en Inefop con cursos de capacitación que siempre resultan interesantes para los asociados”, concluyó expresando Alejandro Perrachon.