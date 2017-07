República AFAP esperará a que el Ejecutivo presente una propuesta para expresarse sobre los cincuentones

Los cincuentones tendrán, cuando el Poder Ejecutivo presente el proyecto de ley correspondiente, la solución que han reclamado durante años para poder compensar sus jubilaciones que, entienden, se verían afectadas si no se les contemplaba con algunos cambios al sistema. Finalmente, el gobierno presentó la propuesta de crear un fideicomiso a partir de los aportes de las personas afectadas, para, desde allí rentabilizar y pagar jubilaciones a futuras.

En la edición pasada de CRÓNICAS, el presidente de la Asociación Nacional de AFAP y gerente general de AFAP SURA, Sebastián Peaguda, señaló que recurrir a este instrumento es como crear una AFAP paralela, y argumentó que la mejor propuesta para los cincuentones era que se les permitiera optar por abandonar el sistema mixto a la hora de su jubilación, y no antes, como habilitaría el proyecto que se presentará próximamente.

Desde República AFAP, la única AFAP que no está integrada a la Anafap y que cuenta con el BPS como uno de sus accionistas, el presidente, Luis Costa, declinó hacer declaraciones hasta tanto el proyecto no esté definido y presentado. “No tengo información de cómo va a ser el fideicomiso, y hasta no tener claro cómo van a hacer las cosas, preferimos no hacer declaraciones”, dijo Costa a CRÓNICAS. A su vez, la AFAP no cuenta con un planteo propio de posible solución como en el caso de las que cuentan con accionistas privados. “Me parece bárbaro que las otras AFAP, de todos modos, hayan tenido la oportunidad de expresarse”, agregó.

Por otra parte, en entrevista con el diario El País, el Doctor en Economía y experto en temas previsionales Àlvaro Forteza, aseguró que la solución para los cincuentones que estaría en vías de concretarse “no es la mejor” y resultaría “una mala señal”. Forteza agregó que lo mejor, en este caso, es que el BPS reconozca los aportes realizados hasta 1996 por las personas afectadas.

“Creo que sería una mala solución. Es cierto que hay un colectivo de trabajadores que están cargando con el peso del ajuste mayor que otras generaciones, a partir de la reforma del 95. Uno puede total o parcialmente corregir esta fuerte distorsión que se da en ese colectivo. Pero otra cosa distinta es cómo se financia”, dijo Forteza y agregó “Sería una mala señal sacar esos fondos de las AFAP, sería una perforación del sistema. Pero además generaría una situación delicada al BPS: ahora recibiría esos fondos, pero a largo plazo debería incrementar el gasto para cubrir esas jubilaciones. Es muy riesgoso”.