Cuando reinventarse es el único camino

El desafío de los comunicadores en la sociedad de la información es responder con creatividad e innovación. Reinventarse parece ser el único camino para los medios, dado el avance exponencial de la tecnología, que arrasa con su modelo de negocio.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

En el marco del lanzamiento del Media Lab Antel – ORT, realizado el miércoles 14 de diciembre en el piso 26 de la Torre de las Telecomunicaciones, cinco referentes del medio local hablaron sobre los desafíos y las oportunidades de la comunicación del futuro.

El Media Lab, desarrollado por Antel y la Universidad ORT Uruguay, es un espacio de investigación y cocreación multidisciplinaria que promueve el emprendedurismo y la innovación, también definido como “un laboratorio para los comunicadores del futuro”.

Bajo la premisa de que ya casi no existen medios de comunicación que no utilicen entornos digitales, los expositores coincidieron en que la tecnología afecta el modelo de negocio de las industrias de la comunicación, lo cual, más que un problema, representa una oportunidad.

La información abunda y el desafío es captar la atención de los espectadores con creatividad y dominio de la tecnología. En ese contexto, Media Lab surge como parte de una propuesta universitaria para una nueva era, con el objetivo de preparar a los comunicadores hacia 2020.

Una amenaza para la industria

La exposición sobre el futuro de la comunicación desde la publicidad y el marketing estuvo a cargo del presidente de las agencias de publicidad Young &

Rubicam, Wunderman y Grey, Álvaro Moré, quien recordó aquella polémica frase que dijo en el diario El País en enero pasado: “A todos nos va a llegar nuestro Uber”.

En su momento sus declaraciones generaron gran repercusión, y lo que quiso decir fue que Uber representa un modelo de negocio y un concepto tecnológico que aplica a toda la industria establecida y que va a atropellarla, dado que hay una cantidad de cosas que no se usan y que se podrían estar usando y rentabilizando, como los autos en el caso de Uber, y las casas en el de Airbnb.

“Hay un Uber para todos los profesionales, porque una vez que entendemos el modelo de remanentes, el modelo de conectar la oferta con la demanda a través de una plataforma, la solución aparece”, explicó.

El especialista señaló que dada la inmensidad de información que hoy se recibe, en comunicación y publicidad es realmente un desafío la fragmentación de las audiencias y la administración de la información, lo que se resuelve con el talento, es decir, la capacidad de destacarse del resto.

Si bien se mostró optimista por la cantidad de plataformas que se utilizan en el día a día, admitió que también representan una amenaza para la industria establecida, que tendrá que ver cómo lo maneja.

El momento ideal para el audiovisual

En representación del área audiovisual, el orador fue Diego Fernández, fundador de Parking Films, y director, guionista y productor de diversos proyectos audiovisuales.

El referente del cine uruguayo sostuvo que es el momento ideal para el audiovisual, entre otras cosas, porque el país, que solía estar lejos de todo, hoy está más cerca del resto del mundo a través de sus contenidos cinematográficos, ya que al menos se estrena una película por año.

Agregó que por el crecimiento de los videos de internet no se deja de ver películas, series o programas, sino que es una opción que se suma al resto. Esto representa una oportunidad porque uno puede empezar a producir y distribuir sus propios contenidos, y los medios tradicionales demandan más contenidos originales.

Fernández expresó que una tendencia hacia el 2020 es que se habla de medios en general: “Es muy difícil definir si un medio es un canal, un diario, una telefónica o una emisora de radio, o sea, todos en cierto punto ya son medios, y uno de los puntos comunes es el lenguaje audiovisual, porque estamos tan acostumbrados a él, que necesitamos que nos expliquen las cosas en ese formato”.

“Lo que más nos interesa como humanos es lo que le pasa a otros humanos, eso siempre fue así y va a seguir siendo así. El contar historias que nos generen emociones empezó hace miles de años alrededor de un fuego y sigue siendo igual de válido, y creo que el lenguaje audiovisual es la herramienta más completa que tenemos para hacerlo”, concluyó.

La comunicación y el “cara a cara”

Por su parte, Alejandro Butler, director de Improfit y experto en comunicación corporativa y relaciones públicas, se refirió a que la comunicación no solamente tiene que ver con los medios o los diferentes instrumentos y tecnologías, sino también con el “cara a cara”.

El ejecutivo contó que solicitaron su aporte profesional para intermediar en un conflicto laboral que había paralizado una industria, porque estaban trancados en la negociación y no lo podían solucionar.

“Necesitaban la ayuda de un comunicador, eso muestra que están cambiando los tiempos, y a veces mucho más con esas cosas que con la tecnología. Desde la comunicación podemos aportar mucho para que la gente tenga un trabajo y pueda ir a trabajar en condiciones adecuadas”, acotó.

Butler trabaja con muchas organizaciones, donde propone a los empleados que hagan un diagnóstico de las mismas. El mayor obstáculo que la gente percibe en su lugar de trabajo es que hay problemas de comunicación. Además, que hay muchas “chacras”, que se dice información que nadie confirma, que hay líderes que no lo son y a quienes les cuesta asumir ese rol, y que hay falta de reconocimiento a las personas que aportan muchísimo.

Explotó el modelo de negocio

Ana Laura Pérez, periodista y editora de El País web y las redes sociales del diario y del suplemento Ovación Digital, afirmó que cuando tiene que hablar del futuro consulta a su profesor de futuro: su hijo de cuatro años y medio, cuyo único deseo es viajar a Barcelona, donde vive su ídolo. “Y no es Luis Suárez”, aclaró.

Su ídolo es Nico, un niño de siete años que es youtuber y tiene cerca de 60 mil suscriptores. En sus videos caza pokemones con su padre por las calles de Barcelona, y enseña a hacerlo con los mejores trucos. También habla sobre fútbol, y les cuenta a otros niños qué hay que mirar, qué pasó, qué va a pasar.

Gracias a Nico, Pérez aprendió algunas lecciones sobre el periodismo y la comunicación del futuro. Por ejemplo, que la comunicación desdibuja todas las fronteras posibles. “Nico no trabaja en un canal de televisión, en una radio, no es empleado de ningún medio de comunicación, y mi hijo, que vive en Uruguay, lo encontró, y lo ama y lo sigue; no precisó ningún medio tradicional ni nadie que le hiciera de nexo, y Nico no precisó nada de eso para llegar hasta él”, apuntó.

Aparte de hablarle a su hijo, ese niño también lo escucha, lo entiende y piensa como él. “Ahí se rompió un límite que los periodistas y los que trabajamos en comunicación tenemos que entender, y es que tenemos que dejar de hablar nosotros todo el tiempo, tenemos que escuchar, la gente que nos lee tiene cosas para decir”, añadió.

Otra de las lecciones que Nico le enseñó es que hay que salir del político-centrismo al que suelen aferrarse los periodistas, porque la política no es lo único importante, y hay que dejar de abordar las cosas siempre desde lo político.

“A la gente le interesa mucho cómo criar a sus hijos, le interesa qué come, si lo que está comiendo está bueno, lo está envenenando, lo va a matar, le interesa el medio ambiente, si contamina, de dónde viene la ropa que se pone, de dónde sale el teléfono con el que habla. Hay que dejar de pensar el mundo desde los políticos”, puntualizó.

Por último, la profesional destacó que como consecuencia del avance de la tecnología, explotó el modelo de negocio de los medios tradicionales. “Lejos estoy de creer que explotó el periodismo, al revés, el periodismo es cada vez más necesario, lo que explotó de una manera impactante fue el modelo de negocio”, subrayó.

De todas formas, indicó que las crisis también son oportunidades. “Es una oportunidad para aprender, para hacer periodismo con un teléfono y con una conexión a internet, y para contar historias como Nico, desde su casa, porque hay 50 mil personas en algún lugar del mundo dispuestas a escuchar lo que vos tenés para decir”, aseguró.

El futuro no será diferente

Finalmente, Guillermo Varela, CEO de Handsoft S.A. y especialista en contenidos digitales, habló sobre la presunta brecha que tenemos respecto de cinco años para atrás, que según dijo, “no es tal”, como tampoco lo es cinco años para adelante.

“¿Quiénes eran los players de la industria digital hace cinco años?”, preguntó, y recordó los años que tienen las plataformas más utilizadas para explicar la idea de que el futuro no va a ser tan diferente al presente y al pasado.

Facebook tiene 12 años, Twitter 10, Instagram seis, Youtube 11, LinkedIn 13, Snapchat cinco, Google + cinco, Pinterest ocho, Spotify ocho, Uber siete y Netflix nueve.

“Los grandes players de la industria son los mismos, y casi me atrevería a aseverar que van a ser los mismos, excepto alguno que no sobreviva, como Google +”, señaló.

Varela hizo referencia a la dificultad de la industria de las redes que tiene que ver con que los proveedores de contenido están siendo muy rentables a diferencia de las redes, de las telefónicas, quienes proveen toda la infraestructura, los cables, la conectividad, para que Netflix pueda reproducir las películas, para que Uber mande los viajes. En ese sentido, dijo que hay una discusión en la industria de cómo repartir ese modelo de negocio.

“El modelo de negocio se está reinventando porque los actores cambiaron. Por ejemplo, antes la llegada de un medio al usuario final era directa, ahora los medios deben pagar peajes, porque viralizan mucho más sus notas si están en una red social como Facebook, que desde su propio portal”, reflexionó.