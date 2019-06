Logicalis realiza una apuesta total a los procesos excelentes

Alejandro Brown, gerente de Tecnología de Logicalis

Un equipo que está encargado de entender los requerimientos de sus clientes para luego poder diseñar la mejor solución que, además, cumpla con todo lo necesario para los solicitantes. Así es Logicalis, un desarrollador y proveedor de productos y servicios que satisfacen las expectativas y necesidades de los clientes.

¿Cómo y cuándo surgió la posibilidad de su ingreso a la empresa?



Sobre el final de mi carrera estaba trabajando en el centro de cómputos de Abitab y en ese momento la empresa Softnet -nombre anterior de la empresa Logicalis- ya era el principal partner de Cisco. Habíamos trabajado juntos en un par de proyectos y me asombraba el nivel de los técnicos y despliegue de soluciones.

En cuanto me recibí sentí que necesitaba un cambio profesional para desarrollarme y justo salió un llamado en la empresa Softnet –hoy Logicalis-. Allí tuve la suerte de que Javier Conde, actual compañero, había trabajado conmigo y me recomendó. Fue así que se me dio la posibilidad de entrar en la empresa hace ya 15 años.

¿Cuáles son los principales objetivos de Logicalis?

Los principales objetivos son desarrollar y proveer productos y servicios que satisfagan las expectativas y necesidades de nuestros clientes; trabajar en la mejora continua de nuestros procesos, procurando que resulten más efectivos y eficientes. A su vez, apoyar a los integrantes de nuestra organización colaborando y creando las condiciones necesarias para su desarrollo profesional y humano, y promover y mantener relaciones de reciproca cooperación, de alto nivel profesional y ético con clientes, socios de negocios y proveedores

¿Qué cosas son las que distinguen a la empresa dentro del rubro?

Logicalis se ha destacado durante años por ser una empresa que se adapta rápidamente a los cambios tecnológicos sumando nuevos socios de negocios que siempre son líderes en cada una de las soluciones. Además, se focaliza en que sus ingenieros estén siempre capacitados para poder brindar la mejor solución a nuestros clientes

¿Qué productos y servicios ofrecen desde Logicalis?

Logicalis es una empresa integradora de servicios y soluciones. Nuestros principales socios de negocio hoy en la sucursal de Uruguay son Cisco, Hitachi, F5, Microsoft, Oracle, entre otros. El foco de nuestras soluciones son las telecomunicaciones de datos, el almacenamiento, soluciones de software y seguridad.

El portafolio de servicios es muy amplio y va desde el asesoramiento durante la fase de diseño, consultoría, implementaciones, soporte de las soluciones vendidas y servicios gerenciados de forma que el cliente pueda dedicarse a lo que es el core de su negocio y que Logicalis sea un socio de negocios en el cual puedan delegar todo lo relacionado a las soluciones que proponemos.

¿Cómo es adaptarse a los avances y cambios que presenta el rubro para siempre estar en consonancia con el mercado?



Logicalis intenta adaptarse continuamente a los cambios tecnológicos que cada vez se dan a mayor velocidad. Para ello es fundamental poder tener colaboradores que estén pensando en el día a día y otros que puedan dedicarse a pensar el tipo de soluciones que vamos a poder ofrecer en los próximos años.

¿Cuántas personas integran el equipo de Logicalis y cómo es la distribución?



Hoy en día en Logicalis Uruguay somos unos 50 colaboradores, de los cuales podría decir que 30 son técnicos o ingenieros. Esto hace que seamos una empresa fuerte en el rubro, ya que la mayor parte de nuestros colaboradores se dedican al diseño e implementación de los servicios propuestos.

¿Cuál es el ABC o los puntos esenciales de la empresa para trabajar y de qué manera se trabaja?



Creo que los puntos esenciales de la empresa son el trabajo en equipo como principal arma para poder encarar y resolver los problemas. Esto lo estamos haciendo aplicando metodologías ágiles con grupos de colaboradores de todas las áreas, lo cual nos permite que los problemas sean encarados con distintos enfoques y nos da mucho valor a las soluciones finales que proponemos a nuestros clientes.

¿Cuáles son las expectativas que tiene la empresa antes de finalizar este año?

Sabemos que este año es especial, ya que es de elecciones. Los principales clientes de Logicalis son el sector público y el hecho de ser un año electoral hace que muchas cosas se miren con más detalle. Por otro lado, las principales empresas privadas también están a la espera de lo que pueda pasar y es un año de cautela a la hora de realizar grandes inversiones.

Más allá de esto, el 2019 viene siendo un buen año para nosotros, con muchos proyectos innovadores. Tenemos la expectativa de poder cerrarlos antes de finalizar el año y cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto al comienzo del mismo.

¿Cómo es ser empresario en Uruguay? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar en el área empresarial?



Uruguay es un país chico en tamaño, con poca gente y que depende mucho del sector público. Esto hace que si el gobierno no invierte la economía no se mueve, y al ser un país chico, no hay tanta diversidad de empresas como suele haber en otras regiones o países. Como desventaja podría decir que es la escala de las cosas. Al ser un país pequeño, a veces no es tentador para muchas empresas poder venir e instalarse. Como ventaja, en el área tecnológica podría decir que Uruguay es una buena “maqueta” para que muchas empresas quieran tener un caso de éxito realizando una inversión mínima.

Tratando de explicarlo con otras palabras, es muy tentador para muchas empresas mostrar que tienen una implementación en un país y la misma se hace con pocos equipos comparado con lo que podría ser, por ejemplo, una solución en nuestros países vecinos como Brasil o Argentina. Esto hace que si bien Uruguay es un país chico en muchas soluciones, somos pioneros en la región, al menos en nuestro rubro.

Señas de identidad

Alejandro nació hace 42 años en Montevideo. De niño soñó con ser tenista profesional, pero ya en su adolescencia el camino fue tomando otra forma, hasta que en el bachillerato optó por estudiar ingeniería, rama de la que no se apartado, ya que hoy es ingeniero electricista con perfil en telecomunicaciones.

Vive con su esposa Ana y sus tres hijos -Lucía, Josefina y Federico-, además de su perro Ciro. Se define como alguien sincero, frontal y un tanto impulsivo. Su película preferida es “Volver al Futuro”, en tanto que su serie predilecta es “Breaking Bad”. Su frase de cabecera es “si se tiene que dar, se va a dar”. Un lugar en el mundo en el que elige estar es La Paloma.

En su tiempo libre, Alejandro gusta de jugar al fútbol y ver a sus hijos hacer deportes. Es admirador de ellos, ya que ve a la tarea de ser padre como “la más linda y desafiante, y que todos los días deja enseñanzas”.