“OGreat minimiza la distancia entre sueño y realidad”

Leandro Fagúndez, Director de OGreat Marketing Digital

Dos socios identificaron en las marcas del Interior del país una falencia que no podían dejar pasar: la falta de recursos para estar presentes en las redes sociales. Fue entonces que comenzó el sueño de llegar a quienes desconocían o no alcanzaban la posibilidad de tener una empresa que los guíe en el camino de la digitalización. Así fue que OGreat Marketing llegó para poner su sello y priorizar la importancia de una buena estrategia digital.

¿Cómo y cuándo surgió la posibilidad de ingresar a OGreat Marketing Digital?

OGreat surgió como un sueño, como pienso que surgen todos los emprendimientos. En setiembre de 2017 empecé junto a mi socio, Sebastián González, a ofrecer servicios de comunicación digital a empresas de Montevideo pero también del Interior del país, porque entendíamos que es un mercado al cual las agencias digitales del Uruguay no apuntan. Pero lo tomamos como un desafío y a raíz de un spot bien segmentado empezamos a sumar clientes a gran ritmo, lo que fue, incluso, una gran para sorpresa para todos nosotros.

¿Cuál es su papel y responsabilidad en esta firma?

Soy Director de OGreat y, por tanto, estoy arriba de todas las gestiones y delegando constantemente al equipo de community management, diseño gráfico, planning y estrategia.

¿Cuáles son los principales objetivos de la empresa?

OGreat apunta a una comunicación digital seria y enfocada hacia los objetivos de nuestros clientes. Al día podemos decir que ya trabajamos con clientes de casi todos los rubros y eso nos ha permitido, en muy poco tiempo, adquirir la experiencia necesaria para desenvolvernos de una mejor manera ante presentes y futuros clientes.

Promovemos una gran relación con nuestros clientes, proveedores y empleados porque entendemos que es la esencia para poder seguir creciendo, además de apostar constantemente a la capacitación de todo el equipo porque de eso se trata lo digital: cambios y actualizaciones.

¿Qué cosas son las que distinguen su firma dentro del rubro?

Somos una agencia digital joven. Y no solo porque hace poco más de un año que estamos en el mercado, sino porque el promedio de edad de la agencia no supera los 26 años. Entendemos que la distancia entre un sueño y la realidad pasa exclusivamente por la disciplina, y eso es algo que no negociamos.

OGreat nos ha permitido viajar a diferentes países del mundo para brindar conferencias de comunicación digital, comunicación política digital y emprendedurismo. Ya hemos tenido la oportunidad de ir a Perú, Ecuador, Colombia, México, Bolivia, Paraguay y Argentina solo en 2018. Además, OGreat es la única agencia digital que tiene sede también para el exterior: Ecuador.

¿Cuál es el ABC o los puntos esenciales de la empresa para trabajar y de qué manera se trabaja?

Trabajamos con alto nivel de compromiso y responsabilidad, entendiendo que los objetivos de los clientes son nuestros objetivos y por tanto todas las acciones deben ser bien pensadas estratégicamente y bien ejecutadas.

Nos ponemos la camiseta de nuestros clientes porque entendemos que el crecimiento de ellos también es el nuestro. Además, al trabajar con empresas chicas y medianas sabemos que hacen un gran esfuerzo para invertir y salir adelante, y eso hace que tengamos que redoblar esfuerzos constantemente.

Se estará realizando la primera edición de WeComm en Uruguay. ¿De qué tratará?

WeComm es el congreso internacional de comunicación digital más grande de Iberoamérica. El próximo 7 y 8 de mayo, en Kibón, tendremos a más de 20 prestigiosos conferencistas de diferentes países de América y Europa y de la industria de la comunicación digital. Los principales ejes temáticos del congreso son periodismo, publicidad, corporativa, audiovisual, política, social media, influencers, creatividad y estrategia digital.

WeComm lo organiza OGreat Marketing Digital en sociedad con la Cumbre Mundial de Comunicación Política, una organización que se dedica con gran éxito a la generación de congresos y cumbres en diferentes países del mundo y cada tres a seis meses.

Al día ya contamos con más de una decena de sponsors de diferentes rubros y además WeComm ya fue Declarado de Interés Nacional por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Turismo y la Agencia Nacional de Innovación e Información.

¿Cuál es el fin de realizar un evento con estas características?

Entendemos que la comunicación digital es presente y futuro. Es un auge en todos los mercados del mundo. Y Uruguay nunca se dio el gusto de recibir a un congreso de semejante envergadura, en el sentido de que nunca se abarcó a todas las ramas de la comunicación en sus formatos digitales. Y eso es una gran necesidad para todos los comunicadores, desde estudiantes, profesionales, empresas, agencias, emprendedores y toda persona que esté vinculada directa o indirectamente a la comunicación.

¿Hace cuánto tiempo se asoció a AJE y cuáles fueron los motivos?

Ya hace un año que me uní a AJE. Encontré una organización con objetivos muy admirables, que es nada más ni nada menos que el darle un buen lugar al emprendedor uruguayo, a la persona que tiene un sueño. Y no solo darle un lugar, sino darle las herramientas para que pueda ejecutarlas y hacerlas realidad.

Señas de identidad

Leandro nació en Salto pero actualmente vive solo en Montevideo. De niño soñaba con ser periodista deportivo y relator, y su camino, en gran parte, continuó relacionada con el periodismo pero no precisamente el deportivo. Es quien dirige OGreat Marketing Digital, además de ser docente, conferencista y poseer un Máster en Marketing Online y Estrategia Digital. Además, es egresado de IEBS Schooll, Escuela de Negocios de Barcelona, España.

Se defina como alguien sensible, soñador y emprendedor por excelencia. No puede elegir un libro favorito, pero sí destaca a la serie The O.C como su predilecta. Su lugar en el mundo es Madrid, España, y en su tiempo libre gusta de viajar.