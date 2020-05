Rural Uy, en pos de optimizar el uso de la tecnología en el sector agropecuario

Mateo Capdevielle, director y fundador de Rural

Rural Uy es una firma que busca optimizar el uso de la tecnología en el sector agropecuario para lograr negocios más rentables y ágiles.

¿Cómo y cuándo surgió la posibilidad de crear a la firma?

Luego de recibirme de analista en programación en la universidad ORT Uruguay, surgió la posibilidad de trabajar en Montevideo para una multinacional de Estados Unidos, empresa en la cual me desempeñé durante dos años con muchas posibilidades de crecimiento. Pero aun así, no sentía que estaba aportando nada al sector que había pagado mis estudios y donde trabajó mi familia por cuatro generaciones: la ganadería. Un buen día, me asocié con mi jefe y decidimos unir estos mundos: la tecnología y el agro.

¿Cuál es su papel y responsabilidad en Rural?

Fundador. Si bien mi papel es el del director, siento que mi verdadero papel es ayudar a otros a cumplir el suyo, unificar y armar un gran equipo que pueda continuar creciendo exponencialmente y compartir una visión a largo plazo con crecimiento continuo.

¿Cuáles son los principales objetivos de la empresa?

Optimizar el uso de la tecnología en el sector agropecuario para lograr negocios más rentables y ágiles, con foco en mantener la tradición, fomentar el negocio y potenciar a los principales actores que acompañan al productor en su día a día.

¿Qué cosas son las que distinguen a la empresa dentro del rubro?

Dentro del rubro somos distintos, porque somos los únicos dedicados a la innovación. Creo que somos la única empresa de software de Latinoamérica que trabaja exclusivamente para el sector ganadero.

Lo principal a destacar fue nuestra apuesta: ir junto a consignatarios, no ser disruptivos-como las modas-, sino apostar al principal actor de la comercialización y empoderarlo con tecnología. Gracias a esto, todo el material que está en Rural Uy es 100% garantizado y todos logran mejores negocios.

¿Qué servicios ofrecen?

Transmisiones de remates, remates por pantalla, ventas online, subastas a tiempo fijo, páginas web interactivas y manejo de redes sociales.

¿Hacia quiénes están dirigidos?

Al sector agropecuario ganadero, consignatarios de ganado y productores.

¿Cuántas personas integran el equipo y cómo se distribuyen?

Hoy estamos con tres oficinas: Montevideo, Salto y Buenos Aires. Somos 30 personas en estas oficinas y tenemos representantes en distintas zonas que nos ayudan a dar un servicio personalizado en distintos departamentos y provincias, como Chaco, Corrientes, Formosa, Córdoba, Tacuarembó y Cerro Largo.

¿Cuáles han sido los hitos de la empresa?

El principal logro fue el equipo de trabajo que se generó. Pero un hito quizá más comercial puede haber sido el desembarco en Argentina. Hoy tenemos en Uruguay el 80% del marketshare, más de 900 remates transmitidos por año y somos fuente de consulta para todos los productores de ambos países.

¿Cuáles son las próximas metas?

Continuar avanzando con nuevas tecnologías, desembarcar en Paraguay este 2020 y duplicar nuestro equipo de trabajo.

¿Cómo lograr la confianza necesaria para desarrollar su labor?

La confianza se logra con trabajo. Nosotros somos muy de ir mano a mano con cada cliente y mostrarles que estamos de su lado para ayudarlos y acompañarlos en este proceso de digitalización. No somos un portal sin atención al público, todo lo contrario.

La segunda pata, más fuerte, fue mostrar que venimos del campo. Somos gente de campo y trabajamos para optimizar los negocios, sin perder la tradición

¿Ha influido de alguna manera el hecho de la llegada del Covid-19 al país para el trabajo que se realiza desde la firma? ¿De qué forma?

Sí, la llegada del Covid-19 aceleró en todo el mundo y todos los rubros el proceso de digitalización. Planes que teníamos para octubre o noviembre los estamos ejecutando hoy. También las ventas crecieron muchísimo y estamos trabajando fuerte para poder continuar acelerando procesos de programación para acelerar y a su vez cumplir con todos los clientes en estos momentos tan difíciles.

¿Cómo es ser empresario en Uruguay? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emprender?

¿Empresario? Yo siento que no cambió nada, muchas veces imaginamos que ser empresario cambiaría nuestro modo de vida, pero la realidad no es así. A priori, pensaba que las ventajas eran tener más tiempo para uno, no tener horarios, pero la realidad es todo lo contrario. Ahora no tenemos tiempo para nada y estamos 24/7 trabajando. Creo que la diferencia está que ya dejó de sentirse como un trabajo.

Señas de identidad

Mateo nació en Salto, Uruguay, hace 29 años. Es Analista Programador recibido en el Universidad ORT de Uruguay. Recuerda que niño soñaba con ser bombero, pero los años demostraron que tenía una faceta emprendedora. En el año 2014, junto a un amigo, abrieron un cyber para juegos. Luego, con otros cuatro compañeros, desarrollaron un sistema logístico para transporte de hacienda.

Posteriormente, se asoció con un profesor de carrera para trabajar en un emprendimiento de información financiera. Emprender está en su ADN, por lo que renunció a un empleo internacional para comenzar con Rural. Mateo se define como una persona tenaz, perseverante y soñadora.

Su libro favorito es “El hombre más rico de Babilonia”. Su frase de cabecera: “Las personas que no pueden hacer algo, te dirán que tú tampoco puedes”. Su lugar en el mundo es Colonia Itapebí, en Salto. En su tiempo libre gusta de andar a caballo y hacer sky acuático.

Se declara admirador de Steve Jobs, “porque siempre tuvo una visión distinta, logro cambiar el mundo y acelerar el uso de la tecnología”, indica.