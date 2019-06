Sanguinetti: “Tenemos que buscar el reequilibrio sobre la base de una fuerte restricción de los gastos”

Julio María Sanguinetti, precandidato por el Partido Colorado

Restringir los gastos de las empresas del Estado. Esa es la clave del equilibrio, según el expresidente. Otra medida fundamental, destaca, es la apertura al mundo. A su vez, opina que el margen para aumentar impuestos “está muy agotado; estamos con un 37% de presión fiscal”.

Por Oscar Cestau | @OCestau y Magdalena Raffo | @MaleRaffo

¿Qué medidas propone para que la economía mejore?

Está claro que tenemos que buscar, primero que nada, el equilibrio macro, y también la apertura hacia el exterior, que es fundamental. Es decir, la reinserción internacional, el impulso a la exportación como elemento básico, y el reequilibrio sobre la base de una fuerte restricción de los gastos de las empresas del Estado, porque acá el desastre ha sido ese.

¿Y cómo se mejora el gasto público?

Con administración, como se hizo antes, como se hizo siempre. Hay que reducir el número de funcionarios, por supuesto. Es muy fácil, ya lo hicimos; de cada tres vacantes nombrar una, la más imprescindible, y eso le da US$ 60 millones al año, y así ir sumando. Eso es administración, pero lo fundamental es tener claro que el tema es la inserción internacional, el estímulo a la exportación, el reordenamiento fiscal, porque esos son los motores que van a fomentar la inversión. Hay que buscar una política de relaciones laborales más cooperativa, por eso fui a hablar con el PIT-CNT y espero poder seguir hablando. Sé que no es fácil porque ellos parten de un planteo ideológico, pero es evidente que a los trabajadores del país les va a ir mucho mejor con un modelo cooperativo que con uno confrontativo, porque hoy hay muchas inversiones que no llegan por esa causa; eso es lo que aparentemente está exigiendo UPM. La ocupación genera una situación de violación al derecho de propiedad y hasta a la privacidad, porque si usted es dueño de una fábrica y le ocupan, no puede entrar ni a su escritorio, donde tiene la foto de su mujer o de su mamá. La gente lo siente muy profundamente, y esto no tiene que ver con el derecho de huelga, que es histórico en Uruguay y todos lo respetamos.

¿Hay margen para aumentar impuestos? Algunos analistas prevén que sería necesario un ajuste.

Está muy agotado; estamos con un 37% de presión fiscal, entonces los márgenes son muy difíciles. Inventar nuevos impuestos es muy difícil; podrá sustituirse uno por otro en algún momento. Por ejemplo, el patrimonio creo que está pesando mucho en lo rural, demasiado, entonces hay que ver. Todo el mundo dice “suprimimos esto y lo gasto en esto”, no, hay que bajar el déficit de 4 puntos a 2.5.

¿Cómo ve el futuro del trabajo? ¿Qué tendría que hacer Uruguay?

Hay que hacer la reformulación total de los planes de enseñanza, porque si no formamos a la gente… Lo que pasa es que acá hay un debate ideológico, es decir, se considera que no se debe formar gente para el sistema capitalista. Eso es lo que se dice, lo dicen todas las gremiales, que hay que generar un pensamiento crítico. Pero eso no es así, tenemos que formar gente para el mundo en que estamos viviendo, nos guste o no.

El mundo vive un debate que no lo ha podido encarar ni el capitalismo ni el socialismo, sobre el reparto de la riqueza. Hoy las corporaciones concentran o facturan en un día lo que es el PIB de un país pequeño o de mediano porte. Tenemos movimientos como los chalecos amarillos, el brexit…

Los chalecos amarillos son el protofascismo, como todas las respuestas de indignados que salen a la calle a sustituir a los poderes públicos; de todos esos estoy en contra. El que quiera protestar debe hacerlo a través de los medios que asegura la democracia, pero no rompiendo vidrieras. El mundo tiene que buscar equilibrios, y el equilibrio es dinámico, nunca es el mismo. La aceleración del cambio es tan fuerte, que también ha cambiado la naturaleza de la propiedad. Las grandes familias de la industria, los Rockefeller o los Vanderbilt o Ford, desaparecieron, y hoy son muchachos que a los 18 años hicieron una fortuna como Zuckerberg. Y ninguno vende una mercadería, venden productos inmateriales. Quiere decir que en 30 años cambió toda la riqueza. Hoy vale más una patente que la producción; el pobre productor es el último eslabón, lo que importa es el que tiene la fórmula del último medicamento oncológico o de cosas tan elementales como la distribución. ¿Qué hizo Amazon? Distribución. ¿El de Zara inventó una moda distinta? No, lo que inventó fue una estructura logística en virtud de lo cual traslada la tendencia de las grandes ferias de moda más rápidamente que nadie a la distribución masiva, y rota todas las semanas el stock, de modo que o comprás el pullover ahora o la semana que viene no lo encontrás. Es un tema logístico, o sea, si habrá cambiado el mundo, y eso es lo que produce desequilibrios. Ahora, yo al final siempre soy optimista, porque miro antropológicamente y digo: al ser humano le va bien, todos vivimos más años y mejor; yo tengo 83 años. Al final, la humanidad no va para atrás.

Sin margen de acción

El expresidente advierte que el país tiene un endeudamiento muy grande: “La deuda pasó de US$ 13.000 millones a US$ 40.000 millones, estamos pagando US$ 2.000 millones de intereses, y además tenemos un 4% del PIB de déficit, que son otros US$ 1.400-US$ 1.500 millones”. Esto quiere decir, explica, que los márgenes de acción están muy acotados, por lo cual, todas las cosas que hay que hacer a mediano plazo tienen un corto plazo muy estrecho en el que es necesario ir maniobrando con estricta administración, para poder ir caminando a la dirección establecida.

PERFIL

Edad: 83 años.

Profesión: Abogado y periodista.

¿Con quién vive? Con mi señora.

¿Cuáles son sus hobbies? Como hobby tuve en una época el de dibujar, el de pintar también, y ahora no porque no tengo tiempo. Leer no es un hobby, es una pasión imprescindible, es alimento, es como comer.

En el 2019 espera… que el Partido Colorado decida la elección.