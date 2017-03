“Voy a trabajar para que tanto Katoen Natie como Montecon cumplan con sus objetivos comerciales”

Juan Curbelo, director de la Administración Nacional de Puertos

Hace un mes que asumió en el Directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y ya está recorriendo los puertos de todo el país, donde hay mucho por crecer e infraestructura que mejorar, según dijo en entrevista con CRÓNICAS. El flamante director por la oposición (Partido Nacional), Juan Curbelo, afirmó que “la ANP debe intentar ser componedora de diferencias y generar un clima de buenos negocios”, en referencia a los intereses contrapuestos generados por algunas empresas que operan en el Puerto de Montevideo.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-¿Qué desafíos o lineamientos de gestión se planteó?

-Esta empresa tiene sus peculiaridades, geográficamente está muy diseminada y hay muchos intereses contrapuestos, por lo tanto entenderla lleva tiempo.

-¿Qué tipo de intereses?

-Hay muchas empresas que buscan su negocio en la misma carga, es decir, no hay una carga infinita y las distintas empresas, de acuerdo a sus capacidades comerciales, intentan captarla, entonces se generan algunas situaciones que hay que administrar. La ANP y su Directorio deben intentar ser componedores de diferencias y generar un clima de buenos negocios.

Algo muy importante para todos los puertos en el mundo es la confianza y la seguridad. La confianza en las reglas claras, entre otras, jurídicas, y la seguridad de que no haya medidas sindicales innecesarias. La ANP tiene que bregar para que los puertos de Uruguay sean confiables y seguros, porque de esa forma se genera una plataforma de negocios que significa puestos de trabajo, empresas, riqueza.

-¿Coincide con la estrategia que tiene la ANP o considera que hay que adecuarla más a las necesidades del país?

-En abril, una empresa española que ha sido seleccionada para la construcción de un plan maestro del puerto, nos va a venir a hacer una suerte de puesta a punto y de balance. Ahí voy a estar en condiciones de tener más claro cuál es el horizonte.

Lo que sí puedo decir es que la comunidad portuaria tiene que pensar un puerto de aquí a los próximos 20 años, ese es el desafío, la mirada a largo plazo, cómo se inserta el Puerto de Montevideo en relación con el de Buenos Aires, con los de Brasil, qué incidencia debe tener el puerto de La Paloma, es decir, una cantidad de posicionamientos estratégicos que Uruguay debe analizar de cara al futuro.

-¿Hacia dónde puede crecer el puerto? ¿Qué cambios se le pueden hacer para seguir ampliando y mejorando los servicios?

-Hay que optimizar todos los recursos, en particular los recursos humanos. Yo me he encontrado con un nivel gerencial bueno, que conoce sobre el tema, y creo que deberíamos apostar a seguir en esa línea y seguir mejorando lo que tiene que ver con los recursos humanos, que son clave.

-¿Hay espacio, teniendo en cuenta el volumen de carga que hoy se maneja, o hay que ir pensando en otro puerto?

-Yo creo que el Puerto de Montevideo todavía tiene capacidad como para afrontar ese desafío, que es muy importante y que va a requerir optimizar los recursos que tenemos en la bahía, pero yo creo que se podría lograr mejorando la infraestructura.

-¿Cree importante acompañar de nueva infraestructura a los muelles del Puerto de Montevideo, que tienen más de 100 años?

-Ahora se está construyendo la ampliación del Muelle C. Que los muelles tengan determinada cantidad de años, si están bien construidos y bien mantenidos, no es el principal perjuicio. La clave es lograr la mayor profundidad posible para que puedan acceder los barcos de última generación, que cargan mayor mercadería, lo que implica un flete más barato.

-De hecho, mucho se habló del puerto de aguas profundas. ¿Uruguay necesita un puerto de esas características?

-Yo te diría que hoy el puerto de aguas profundas es el Puerto de Montevideo. Sí creo que deberíamos mejorar el puerto de La Paloma, pero no con esa mega inversión, sino a través de algunos cambios de infraestructura.

-¿Por qué?

-Porque tiene algunas dificultades en cuanto a la profundidad, tiene unos bancos de arena que hacen que la profundidad no sea la más adecuada, entonces habría que hacer una readecuación del muelle. Con algunas mejoras de infraestructura podemos lograr que ese puerto cumpla un objetivo que hoy no está cumpliendo, y que pueda funcionar mucho mejor.

-El ministro de Transporte, Víctor Rossi, le ha dado gran importancia a la construcción de un puerto de aguas profundas. Incluso dijo pocos meses atrás que se efectivizará cuando se cuente con los recursos necesarios.

-Para mí hoy no es una prioridad, quizás de aquí a 15 años la situación pueda cambiar si la producción de Uruguay explota. Creo que con la infraestructura que tenemos hoy, no necesitaríamos mucho más que alguna mejora.

-Ante la posibilidad de que en el país se instale una segunda planta de UPM, ¿qué papel podría jugar el Puerto de Montevideo? Trascendió que la empresa busca espacios allí, y Rossi dijo que era la opción indicada.

-Sinceramente no tengo demasiada información más que la que ha surgido en la prensa. Aparentemente estaría resuelto que la planta se va a instalar en la zona de Tacuarembó, más precisamente en Paso de los Toros, y que en principio la carga va a salir por el Puerto de Montevideo. Si eso se concreta, el puerto va a tener un inmenso desafío para que la carga salga porque van a ser volúmenes muy importantes de celulosa.

-¿El puerto está en condiciones de recibir esa carga, que se estima en dos millones de toneladas?

-Haciendo algunas obras de infraestructura específicas yo creo que sí. Me parece que la preocupación mayor tiene que ver con cómo va a venir esa mercadería, ya que habría que hacer una mejora en las vías férreas. El principal desafío, más que en el puerto, está en las vías.

-¿Cómo estamos en materia de competitividad en comparación con los principales puertos de la región?

-El Puerto de Montevideo es competitivo. Se ha perdido alguna carga desde Paraguay hacia Argentina, no tanto por deficiencias de nuestros puertos, sino porque en Argentina hubo algunas decisiones que abarataron los costos y mucha mercadería paraguaya ha ido para los puertos argentinos. Pero en líneas generales, nuestros puertos son competitivos con relación a los de la región.

-¿Qué lugar tendrá la descentralización en su gestión?

-Yo soy un firme defensor de la descentralización, pero no hay descentralización sin infraestructura, por eso voy a intentar apostar al crecimiento de los puertos del Interior, sobre todo los del litoral oeste, que creo que tienen mucho para crecer. Lo subrayo porque es uno de los principales desafíos que me he puesto en la gestión y que voy a intentar cumplir.

-¿Cree importante ejercer un rol de contralor como representante de la oposición?

-El ejercicio del contralor es lo que tiene que hacer un director, pero yo no me autodefino como el director de la oposición que viene a controlar. Mi planteo es intentar gestionar y dar mi impronta en los distintos temas, y mi interés es incidir en la toma de las decisiones.

Conflicto Katoen-Montecon: “A la ANP no le sirve que ninguna empresa esté en una situación de incomodidad”

-Según publicó el semanario Búsqueda, “Katoen Natie dice que hay ‘olor a corrupción’ en la ANP, que otra vez permitió a Montecon instalar pasarelas en elevación para brindar servicio de frío a contenedores”. ¿Pudo analizar ese conflicto, que viene de años atrás?

-Lo primero que hice fue pedir informes jurídicos con relación a esos hechos denunciados, porque creo que lo principal es ceñirse estrictamente a los contratos y verificar el cumplimiento de los mismos. No he tenido respuesta, pero voy a tener una posición clara en cuanto a que yo creo en la libre competencia, y cuando es sana favorece a todas las partes.

Yo voy a trabajar para que tanto Katoen Natie como Montecon cumplan con sus objetivos comerciales. Sé que hay un conflicto que viene desde hace muchísimo tiempo, pero a nadie le sirve que se hable mal del puerto, o que se diga que allí pasan cosas raras. Habrá que reunirse y tratar de lograr mínimos puntos de entendimiento para que las partes se sientan medianamente satisfechas, ese es mi objetivo.

-¿Puede perjudicar a la ANP el hecho de que una empresa que opera en el puerto hable de corrupción?

-Que una empresa del porte y la importancia que tiene Katoen Natie no se sienta cómoda con la ANP, me hace pensar que hay que hacer algo. Lo que quiero es que trabaje de la mejor manera, que se sienta cómoda y cumpla con sus objetivos de la misma manera que el resto de las empresas. A la ANP no le sirve que ninguna de las empresas esté en una situación de incomodidad.