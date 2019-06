Amorín: “Si el Partido Colorado no está en el balotaje vamos a apoyar para que haya un cambio de gobierno”

José Amorín, precandidato por Uruguay Batllista – Partido Colorado

Trabajar en la reactivación de la economía, reformar la educación y solucionar el problema de la seguridad son algunos de los objetivos que Amorín cree fundamentales para llevar adelante en el próximo período. Para lograrlo, entiende que el país necesita un cambio de gobierno, dado que “en estos últimos cinco años el Frente Amplio (FA) no ha hecho nada, y su única apuesta es UPM”. Por esto, a su vez, hace énfasis en la importancia de trabajar en la conformación de un gobierno de coalición.

El menú El precandidato degustó risotto de hongos, jamón crudo y arándanos secos, especiado con aceite de trufas, que acompañó con Coca-Cola light. Para extender la sobremesa, optó por café liviano.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-¿Dónde se imagina el 1º de marzo del año que viene?

-En el Parlamento… haciendo el discurso de asunción. No sé si voy a estar arriba o abajo, pero voy a estar ahí.

-¿Qué considera que puede aportarle a su partido en caso de ganar la interna?

-Yo tengo mucha experiencia, años de conocimiento, capacidad de negociación. He estado en los momentos más difíciles del país, he sido eje de las negociaciones en el Parlamento. La actividad política es un tema complejo y yo conozco sus vericuetos, así que puedo aportar muchas cosas, sobre todo en el gobierno que se viene, que va a ser de coalición. Yo tuve un papel bastante importante en el gobierno de coalición de Jorge Batlle en el momento de la crisis; fui yo el referente colorado en la Cámara de Diputados.

-¿Por qué cree que la gente debería votarlo a usted?

-Tenemos un equipo de técnicos de primerísimo nivel que nos están apoyando, tenemos experiencia parlamentaria y una conducta conocida. Seguimos una línea histórica de la lista 15, así que los colorados batllistas, quincistas, liberales, podrían intentar votarme.

-¿Estaría dispuesto a acompañar la fórmula como candidato a vicepresidente?

-Como candidato a presidente y como candidato a vicepresidente. Donde tenga que estar, yo voy a estar. Siempre que se me han pedido cosas para el Partido Colorado (PC) he cumplido, siempre he estado y voy a seguir estando porque siento que el partido es una herramienta clave para el funcionamiento del país.

-¿Ve posible una fórmula paritaria?

-Posible es. Talvi ha anunciado que quiere una fórmula con una candidata.

-¿Y usted qué piensa de eso?

-No, yo creo que la fórmula tiene que integrar al partido. Si yo gano la interna le voy a pedir a quien salga segundo que integre la fórmula, esa es mi posición. Yo creo que tienen que ser dos precandidatos. Si alguno no puede aceptar, buscaríamos algún argumento para que el partido esté representado en la fórmula. El ideal es que el candidato a vice sea quien salga segundo en la interna.

-Hay una especie de puja entre Batllistas y Ciudadanos por demostrar quién está mejor en las encuestas. ¿No cree que eso afecta la unidad?

-Yo tengo mucha experiencia con las encuestas. En la elección pasada, de las pocas encuestadoras que puedo asegurar que es honesta, que es Equipos Mori, me daba el 3% en la interna, y saqué el 26%. O sea, está claro que se equivocan; hay otras que no son honestas. Las encuestas van a fracasar estrepitosamente en todos los partidos. Se están equivocando mucho, yo recorro el país y veo cómo está la situación.

-¿Qué le genera dudas?

-Me parece raro que en un mes una encuestadora le dé a Lacalle 60% y al otro mes le dé 41%. Fue Cifra. En un mes, de tres votos que tenía, perdió uno. Esa misma encuestadora, a mí me da el 0%. O sea, para no hablar de deshonestidad, por lo menos le falta seriedad en el trabajo. Pero no creo que esa lucha de las encuestas…

-Pueda afectar la unidad.

-No.

-¿Ve un PC unido?

-Veo un PC en disputa, en crecimiento. Tenemos que bregar todos por la unidad, y por lo tanto a mí no me van a escuchar hablando mal de otro candidato del partido. Sí podré discrepar con las ideas, pero no hablar mal de nadie. Tenemos que tener una interna lo más limpia posible porque para el PC es muy importante que el 30 de junio estemos unidos. El PC le tiene que mostrar al país lo que ha sido siempre, un partido de gobierno, y eso lo va a mostrar seguramente esa misma noche en unidad.

-¿Qué dos o tres medidas tomaría inmediatamente después de asumir si le tocara gobernar?

-Hay cosas que son urgentes, como trabajar en la reactivación de un país que está parado, que hace cuatro años que no crece, que ha perdido 50.000 puestos de trabajo en los últimos años. Es clave enfrentar el tema de la seguridad, hacer cambios que son fundamentales, y hacer un gran acuerdo nacional en materia de educación, que es el tema central de Uruguay. Capaz que no es el más rápido para hacer, capaz que no es el que a la gente le preocupa más, pero si no lo solucionamos vamos a tener un problema muy serio hacia el futuro.

-¿Qué riesgos visualiza si no gana su partido?

-El PC puede no ganar la elección; hay muchos partidos y va a ganar uno solo. Yo creo que el país está necesitando un cambio de gobierno. Si el PC no está en el balotaje nosotros vamos a apoyar para que haya un cambio de gobierno.

-¿Entonces ve un riesgo en que gane el FA? ¿Por qué?

-El problema que yo veo del FA es que ha sido absolutamente incapaz de hacer cosas, o sea, en estos últimos cinco años no ha hecho nada, y su única apuesta es UPM. El Dr. Vázquez ni siquiera lee las actas de un Tribunal de Honor donde Gavazzo hace declaraciones. Es decir, no están para nada, están para que termine el gobierno, y yo, con total franqueza, a los candidatos del FA no los veo con esa capacidad de remover las cosas que hay que remover, sobre todo porque hay una estructura que impide los cambios. Hay algunos actores del FA que quieren hacer transformaciones, pero hay una masa fuerte que impide cualquier tipo de cambio.

Cuando uno opina de las grandes leyes del FA, en realidad son: una reforma tributaria que castiga al que trabaja, un Sistema Nacional Integrado de Salud que básicamente está bien pero que tiene una gestión desastrosa y corrupta… Una cosa interesante que hizo Mujica fue la UTEC, que la hizo en coordinación con nosotros, en unas reuniones que tuvimos en Suárez en verano del 2012. Las tres leyes famosas de Mujica y la última ley trans están bien en el reconocimiento de algunos derechos, pero no transforman al Uruguay. Y han fracasado estrepitosamente en los temas centrales, en seguridad, en educación y en crecimiento económico.

-Si efectivamente no hay mayorías parlamentarias como plantean los analistas que va a suceder, ¿cómo se imagina negociando con el resto de los partidos?

-Hay que saber negociar, hay que tener experiencia. Se puede hacer un acuerdo previo de gobernabilidad o de cogobierno, entre dos o más partidos. Hasta octubre va a correr cada cual por su lado y marcaremos perfiles y diferencias para que la gente pueda elegir con tranquilidad. Entre octubre y noviembre, los que salgan tercero, cuarto y quinto, podrán decir a quién apoyan. Nosotros vamos a trabajar para estar en el balotaje. Si no estamos, vamos a apoyar por cambiar el gobierno. Ahí se tiene que hacer un acuerdo, y después hay que trabajar en un gobierno de coalición, en un cogobierno. Eso es mucho más trabajoso y es mejor.

-¿Es mejor un gobierno de coalición?

-Es mejor un gobierno donde no haya mayorías parlamentarias porque se escucha a todo el mundo, todos pueden aportar y las cosas funcionan mejor.

-¿Qué piensa de la cantidad de precandidatos que hay para estas elecciones internas, algunos de los cuales provienen de otros ámbitos, como Manini Ríos y Sartori?

-Al final va a ser un entrevero, va a haber 27 candidatos tratando de asomar la cabeza. Yo creo que en la elección interna la estructura es clave y básica. Supongo que va a votar poquito más del 30% de los habilitados, que son los que están más cercanos a la política. La fecha no es buena, va a hacer mucho frío –espero que no llueva-, y dicen que Uruguay juega ese día. Van a haber empezado las vacaciones de invierno de los niños y los liceales, así que yo supongo que no van a votar muchas personas. La gente está un poquito harta de todo el ruido político.

“La izquierda en América Latina es lo más corrupto que se ha visto en la historia”

-¿Qué fue lo peor y lo mejor que le dejó la izquierda en estos 15 años al país?

-Yo me atrevería a decir que lo mejor… Si el gobierno de Mujica, por ejemplo, puede ser recordado por algo, va a ser por la UTEC, que es un paso adelante importante porque se termina con el monopolio de la educación universitaria pública que tenía la Universidad de la República. Además, se pone acento en educación tecnológica en distintos lugares del país que tienen que ver con la producción, y se aumenta la oferta de educación terciaria en el Interior del país. Lo negativo es la destrucción social que ha hecho. Hoy Uruguay está partido en dos. Hay sectores de la sociedad que no se sienten incluidos, que reaccionan contra ella; ha aumentado la violencia, el delito.

-¿Y eso por qué lo atribuye al FA?

-Porque han tenido absoluta incapacidad para hacer los cambios que había que hacer, porque dejaron todo como está, porque el Estado dejó de estar en algunos barrios, donde la gente se siente mucho más amparada por los dueños del barrio, que muchas veces son narcotraficantes, que por la policía. A su vez, este gobierno engordó al Estado, lo llenó de empleados públicos, lo hizo totalmente ineficiente, hizo cosas que no tiene que hacer y no hizo cosas claves, como estar en los barrios donde la gente más lo necesita. Fue una destrucción social, con un fracaso estrepitoso de la educación.

-¿Los desencantados con el FA tienen razón al sentirse así?

-Sí, claro. Hay desencantados porque creen que el FA les pintó una cantidad de cosas y después cambió radicalmente.

-¿En qué ve eso?

-Hay gente que cree que UPM envenena al país porque el FA le hizo creer eso, y ahora es la única apuesta que tiene este gobierno. El pago de la deuda, el no endeudarse más, el manejo de la economía, para muchísima gente es un desencanto, así como la extranjerización de la tierra. Con Mujica como ministro de Ganadería se dio la mayor extranjerización de la tierra en la historia del país. Hay gente que creía que era imposible que eso pasara, que votó al FA porque les prometieron que se iban a terminar los extranjeros en Uruguay, y pasó exactamente lo contrario. Ni hablar de los temas de la corrupción. El FA llegó al gobierno diciendo “somos los únicos limpios, en la izquierda no hay corrupción”, y vimos que la izquierda en América Latina es lo más corrupto que se ha visto en la historia. Y este FA tiene casos de corrupción lamentables.

-Dice que hay gente que piensa que UPM envenena al país. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?

-Yo pienso que no, pero para que se instale UPM 2 hay que hacer exámenes y estudios ambientales profundos y a fondo. Si nosotros entendemos que causa daño importante al país, no se puede aceptar que esté, pero en realidad, la experiencia y el conocimiento que tenemos de UPM acá y en el mundo es que es una empresa finlandesa que cuida especialmente todos esos temas.