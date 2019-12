Arbeleche: “Nos preocupa la situación de caja con la que terminarán este periodo las empresas públicas”

La futura ministra de Economía aseguró que se le pidió al actual director de la OPP, Álvaro García, “los datos detrás de la decisión” de no aumentar las tarifas en el próximo enero. En este sentido, manifestó su preocupación por la caja de las empresas públicas e hizo énfasis en que las tarifas deben ajustarse en base a los costos reales de las empresas. A este respecto, señaló la importancia de las unidades reguladoras como organismos clave para fijar las tarifas. “Si esa institucionalidad estuviese vigente, no teníamos todas las ideas y vuelta de esta semana con las tarifas públicas”, concluyó.

La presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), Andrea Roth, fue la encargada de romper el hielo en el mediodía de ayer jueves en el Club de Golf. Con el Día del Exportador como motivo de celebración, los representantes de las empresas asociadas a la Unión se congregaron para escuchar atentamente a la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y al presidente electo Luis Lacalle Pou.

En el auditorio se encontraron los líderes de la coalición multicolor (Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres y Edgardo Novíck), legisladores del Partido Nacional y futuros actores del gobierno entrante como la vicepresidenta electa Beatriz Argimón, el futuro ministro de Transporte Luis Alberto Heber y el secretario de presidencia Álvaro Delgado, entre otros. Además, se destacó la presencia del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.

En su alocución, Roth hizo énfasis en la necesidad de bajar costos y mejorar la competitividad, a la vez que señaló que se debe promocionar la exportaciones y apoyar a las Pymes que representan el 80% de lo que se exporta.

Asimismo, hizo un raconto de los logros recientes de la Unión de Exportadores entre los que destacó la reglamentación de gestión de residuos.

Luego fue turno de la oradora principal, Azucena Arbeleche, quien comenzó su ponencia recordando que los principios económicos que seguirá el próximo gobierno se basan en los postulados del economista John M. Keynes: “El problema político de la humanidad consiste en combinar tres cosas: eficiencia económica, justicia social y libertad individual”. “Es sobre esos tres pilares que hay que basar la política económica, la persona es el centro”, resaltó e indicó que es necesario un Estado “activo y presente acompañando a las persona más vulnerables”. En la misma línea, sostuvo que las políticas sociales deben estar “siempre en marcha” y no bailando al ritmo de los gobiernos de turno.

“El principal desafío se refiere a la creación de empleo y para eso tenemos que retomar la senda de crecimiento e invertir”, resaltó la economista.

Arbeleche recordó que el crecimiento promedio anual de la economía uruguaya en el periodo comprendido entre 2015 y 2018 fue de poco más 1.5% y apuntó que en el segundo trimestre del 2019 la inversión cayó un 4.1%.

“Desde el 2014 a la fecha hubo una destrucción de más de 56.000 puestos de trabajo”, señaló e indicó que para retomar la senda de crecimiento son clave las exportaciones. “Sin dudas constituyen el motor de crecimiento de la economía uruguaya y ahí tenemos que poner el foco”, subrayó.

La próxima ministra de Economía aseveró que buena parte del problema en términos de crecimiento obedece a la falta de la competitividad de la economía uruguaya en todos sus sectores. “Hay una gran responsabilidad de la política fiscal que se ha llevado a cabo particularmente en este último gobierno”.

El déficit fiscal en 5% del PIB y una deuda creciente obliga, para Arbeleche, a que lo primero que haya que hacer sea mejorar las cuentas públicas.

“El camino es a través de la generación de ahorros en el Estado”, dijo. Al principio de esta semana la calificadora Fitch informó que era desafiante llevar adelante este plan. Sin embargo, Arbeleche contestó que los integrantes del gobierno electo están “absolutamente convencidos de que el camino es la generación de ahorros”.

“Reafirmamos nuestro compromiso de que la mejora en las cuentas públicas debe venir a través de la generación de ahorro”, remarcó y comentó que para esto no es necesario tener la ley de urgente consideración aprobada.

“El nivel de déficit no obedece a una caída de la recaudación”, aseveró a la vez que argumentó que el origen del rojo en las cuentas públicas se suscribe al gasto creciente del Estado por lo que la respuesta tiene que ser, justamente, restringir el gasto.

“La mejora fiscal es necesaria pero no suficiente”

En la misma línea, expuso: “Aumentar los impuestos es exacerbar el problema de estancamiento que estamos teniendo hoy en día en la actividad económica” y añadió: “La mejora fiscal es necesaria pero no suficiente”.

En materia de política cambiaria indicó que el tipo de cambio debe ser flotante y que el Banco Central si tiene como instrumento la inflación no puede estar cambiando continuamente los objetivos de la política de cambio. “El tipo de cambio debe ser el que surja de la oferta y la demanda en el Estado”. Sin embargo, puntualizó que las intervenciones en el mercado cambiario para evitar la volatilidad del tipo de cambio son bienvenidas para evitar daños mayores.

“La transición empezó movida”, dijo Arbeleche y se refirió al episodio de las tarifas públicas que estuvo en el tapete esta semana.

“El lunes tuvimos la reunión de inicio de la transición y 24 horas más tarde estábamos con parte del equipo de economía reunidos con Álvaro García consultándole el motivo que llevaba a la congelación de las tarifas públicas, al no aumento de las tarifas públicas como es usual en nuestro país en los meses de enero”, narró Arbeleche. La economista indicó que se le preguntó al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, los datos que estaban detrás de esa decisión. “Vamos a solicitar estimaciones de los flujos de fondo de caja de las empresas públicas. Nos preocupa la situación de caja con la que terminarán este periodo las empresas públicas, y también pediremos los informes de las unidades reguladoras”, apuntó y señaló que esos son elementos que quieren tener para “entender la decisión del gobierno”.

“Las tarifas tienen que ajustarse de acuerdo a los costos reales de las empresas públicas”

Arbeleche señaló que, en primer lugar, “las tarifas tienen que ajustarse de acuerdo a los costos reales de las empresas públicas” y agregó: “Eso es lo que hemos pedido todos estos años y no lo hemos visto en muchas oportunidades” y recordó que en 2015 los combustibles podrían haber bajado su precio a raíz del descenso drástico en el precio del barril de petróleo, algo que no solo no sucedió sino que se dio un “aumento de impuestos encubierto”.

“El compromiso del gobierno multicolor es reivindicar el papel de las unidades reguladoras”, sostuvo Arbeleche y señaló que se deben estudiar la estructura de costos de cada empresa y en base a eso informar al Poder Ejecutivo para que fije los precios. “Si esa institucionalidad estuviese vigente no teníamos todas las ideas y vuelta de esta semana con las tarifas públicas”.

En segundo lugar, Arbeleche resaltó que si los costos son elevados y las empresas son ineficientes se mantiene el alto costo del país, y remarcó que de aquí se desprende la agenda del próximo gobierno en cuanto a empresas públicas con una gobernanza distinta y políticas claras de inversión, entre otros aspectos.

En esta línea agregó que las empresas públicas deben enfocarse en su objeto: “No tenemos que agregarle a las empresas que hagan lo que no tienen que hacer y luego tener que financiar estos otros emprendimientos”, puntualizó.

A su vez, reafirmó que para mejorar la competitividad es necesario suprimir trámites innecesarios y desburocratizar. En igual sentido, calificó a Transforma Uruguay como “una institucionalidad compleja” y dijo que hay superposición “de áreas, organismos y funciones” y que el nuevo gobierno va a avanzar en una institucionalidad más simple. “Acá no importan los nombres importan los resultados, cómo le va a las empresas”, puntualizó la economista. Cabe recordar que al día de hoy Transforma Uruguay comprende instituciones tales como Uruguay XXI, la Agencia Nacional para el Desarrollo (ANDE), la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII), el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), el Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop), la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

En la región

La futura ministra de Economía destacó que, dentro del Mercosur, Brasil presenta un “menor proteccionismo” y una agenda “más abierta al mundo”. “Esa es la postura que nosotros tomamos”, resaltó Arbeleche y enfatizó que el Mercosur “no debe ser una jaula sino un trampolín para comercializar con distintos bloques”.

Por su parte el presidente electo, Luis Lacalle Pou, que ofreció un breve discurso luego de la oratoria principal de Arbeleche también se refirió a la inserción internacional: “Es tan simple como dejar de tomar decisiones internacionales en base a mis conveniencias nacionales” y resaltó: “La representación internacional es de la Nación, no es de mi ideología dentro de la Nación”, explicó y opinó que muchos de los líderes del mundo llevan las relaciones exteriores en base a su electorado.

“Yo creo que entre Brasil y Argentina, Uruguay puede ser el fiel de la balanza, en una relación no ajena a turbulencias”, manifestó. En esta lógica, señaló que el próximo gobierno “no va a formar parte de clubes de amigos en base a la ideología” e hizo hincapié en que también se tendrá en cuenta al Frente Amplio.