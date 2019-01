Chasquetti: “Lacalle Pou comienza a sacar cierta ventaja sobre Martínez”

Daniel Chasquetti, politólogo e investigador del Instituto de Ciencia Política de la UdelaR

De cara a las elecciones que se disputarán este año, el politólogo Daniel Chasquetti analiza el escenario que muestran las encuestas de intención de voto, describe las novedades que presenta esta campaña electoral, y explica qué rol tendrán los partidos más pequeños.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-¿Qué interpretación hace de que la oposición supera al Frente Amplio (FA) en la mayoría de las encuestas?

-Hay un malhumor con el gobierno, una acumulación de problemas no resueltos, una situación económica que no es como la de antes –la economía crece pero tenemos desempleados-, y algunos temas de seguridad que no terminan de solucionarse. Entonces es natural que haya un movimiento hacia la oposición en la intención de voto. También tiene que ver con los inconvenientes que ha tenido el FA, por ejemplo, con el “caso Sendic”.

¿A qué atribuye el importante número de indecisos que arrojan los sondeos?

-Hay varios factores. Por un lado, hay un creciente descontento con la política. A su vez, el enojo con la situación económica y social del país no se canaliza de manera lineal hacia la oposición, ya que hay mucha gente que no la ve como una alternativa. Además hay gente que ha votado al FA y que está esperando a ver qué va a hacer el partido en esta elección, qué va a prometer. Es probable que los indecisos vayan disminuyendo a medida que nos acerquemos a octubre. Los partidos van a ir por ellos, van a tratar de llegarles de algún modo; las campañas van a estar diseñadas para atraerlos.

-¿Qué probabilidades cree que tiene el partido de gobierno de volver a atraer a los que hoy están descontentos?

-Eso va a depender de la campaña y de la oferta electoral de cada partido, porque ahora el abanico está bien abierto, todos los partidos tienen muchos candidatos, entonces la oferta luce más atractiva. Luego de junio esto se angosta, entonces hay que ver qué candidatos quedan y qué capacidad tienen de captación.

-¿Qué posibles escenarios ve en ese sentido?

-No es lo mismo si la interna del FA la gana Cosse que si la gana Daniel Martínez, y no es lo mismo que en el Partido Nacional (PN) gane Larrañaga o que gane Lacalle Pou. Es decir, cada candidato establece potencialidades y también límites a la captación de esos votantes, entonces hay que ver qué ocurre.

-¿Cómo se imagina un eventual balotaje?

-Es interesante seguir las simulaciones del balotaje que algunas empresas hacen. El año pasado yo había visto algunas donde Martínez y Lacalle Pou estaban muy parejos, pero hace poco vi otras, donde Lacalle Pou comienza a sacar cierta ventaja sobre Martínez. Por lo tanto, uno podría imaginarse que cuando la oferta se angoste, lo decisivo va a ser la campaña de cada candidato y cómo se muestre frente a la población. Por ejemplo, si Martínez gana la interna y justifica todo lo que hizo el FA, probablemente el partido de gobierno pierda apoyo.

-¿Cree que tendrá más peso el voto programático o el voto en contra?

-Nuestro sistema electoral, donde tenemos tres o cuatro candidatos por partido, luego pasamos a uno por partido y finalmente a dos fórmulas en noviembre, alimenta un voto de tipo plebiscitario. Me refiero a que en cierto modo estamos plebiscitando a las personas, y el voto termina siendo “sí” o “no” a Lacalle Pou, “sí” o “no” a Larrañaga, “sí” o “no” a Martínez. Al final de la carrera muchos votan en contra, pero en octubre o en junio no tanto, porque en esas instancias la competencia es mucho más programática.

-¿Qué valoración hace de las campañas de los distintos candidatos?

-Hay candidatos que ya están lanzados con una campaña muy claramente diseñada, como Lacalle Pou o Novick, que ya tienen hasta cartelería en la calle. La campaña de Lacalle Pou es muy consistente, está bien armada, está bastada en la idea de un cambio en paz, que sería esto de evolucionar, y supondría no llegar y revertir todo lo que hizo el FA, sino corregir y modificar gradualmente, y es bastante inteligente. Por otro lado, la campaña de Larrañaga está basada en las firmas, y creo que eso es un logro enorme. O sea, veo campañas orquestadas. En cambio, en el FA, la única que veo de esa manera es la de Bergara, que tiene un grupo pequeño de militantes en redes sociales que están todo el tiempo produciendo contenidos y movilizando gente. Sin embargo, Martínez y Cosse van a iniciar la campaña una vez que salgan de sus cargos.

-¿Qué piensa sobre la intención de llevar adelante una política de alianzas en la oposición?

-Está muy bien, lo que hace la oposición es correcto, en realidad lo que hace Sanguinetti, que es como el titiritero, y también Pablo Mieres. Los líderes opositores se imaginan gobernando en coalición y eso tiene mucho sentido. En Uruguay se gobierna a través de la ley y para eso necesitás construir mayorías, y la coalición de gobierno es el instrumento más eficaz. La novedad en esta elección es que Sanguinetti, Mieres y Lacalle Pou, están generando un marco para que la campaña sea lo más suave posible entre ellos, para evitar agresiones e imaginarse un futuro unidos. Es decir, todas las campañas convergen en una misma idea, y eso va a mejorar la eficacia del candidato de la oposición que llegue al balotaje, a diferencia de lo que pasó otras veces. En la campaña pasada estábamos en setiembre, a cuarenta días de la elección, y me acuerdo de Pedro Bordaberry atacando a Lacalle Pou. Eso no lo vamos a ver porque están trabajando para evitarlo.

-O sea, el debate va a ser directamente entre el FA y la oposición unida.

-Sí, y en ese sentido quien tiene más problemas es Mieres, porque ahora tiene socios que no están tan alineados a la idea de la coalición [Esteban Valenti, Fernando Amado y José Franzini Batlle] y hay que ver qué van a hacer.

“Ahora vamos a ver la importancia de los partidos pequeños”

-¿Qué papel cree que van a cumplir los partidos chicos?

-Pueden llegar a ser importantes. Si el PN gana la Presidencia, a Unidad Popular me la imagino alineada en la oposición con el FA, incluso compitiendo a ver quién es más opositor. En cuanto a los otros partidos chicos, Novick puede llegar a ser importante de acuerdo al número de bancas que obtengan el PN, el Partido Colorado y el Partido Independiente.

Siempre aparece el “voto 50”, que es un legislador que se transforma en un chantajista. Lo fue Gonzalo Mujica, lo es Darío Pérez ahora. Cuando tenés una mayoría ajustada, siempre está la posibilidad de que aparezca un miembro de esa mayoría que se constituya en un actor de veto, que condicione su voto a que las cosas sean de determinada manera. Ahora sí vamos a ver la importancia de los partidos pequeños porque vamos a tener un Parlamento sin mayoría.