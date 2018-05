Costo del crimen en Uruguay habría aumentado en los últimos cinco años

Aunque no hay datos actualizados, investigadores del Cinve evaluaron que el gasto público destinado al combate a la delincuencia aumentó respecto al último informe publicado en 2013, cuando representaba el 3% del PIB. Desde el sector empresarial, se advierte que “no hay duda que se invierte mucho”, pero se cuestiona “el grado de efectividad de esa inversión”.

Los problemas de inseguridad, suelen ubicarse en los primeros puestos de preocupación en la sociedad, incluso por encima de variables económicas clave como el desempleo.

Un comienzo de año movido en agenda en materia de delincuencia, la interpelación al ministro del Interior Eduardo Bonomi, y cifras de homicidios que encienden alertas en la sociedad uruguaya, llevaron a que el presidente Tabaré Vázquez, anunciara esta semana varias políticas tendientes al combate integral de la delincuencia.

Más allá de las medidas específicas, la inseguridad tiene múltiples impactos desde el punto de vista social, pero también económico, y son varios los estudios que buscan medir los impactos que esto tiene en los bolsillos de la sociedad.

En Uruguay, el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) publicó hace unos años un informe titulado “Costos del Crimen en Uruguay”, un informe realizado durante 2013 donde se analiza el impacto económico que tiene la delincuencia. Ahora, cinco años más tarde, los autores del trabajo, Diego Aboal y Bibiana Lanzilotta, dialogaron con CRÓNICAS respecto a los principales contenidos del estudio, y los niveles de delincuencia actuales. De acuerdo a lo apreciado por los expertos, es factible que el gasto destinado a la prevención de la violencia haya aumentado respecto al informe original.

Es cierto que la estimación no es fácil de hacer. Los autores explicaron que no hay datos específicos recientes. Sin embargo, opinaron que debería analizarse por ítems puntuales relacionados a la delincuencia: por ejemplo, en relación a los homicidios, actualmente se dan más hoy que en 2010. Esta correlación lleva a Lanzilotta y Aboal a creer que efectivamente se dio un aumento en el gasto a lo largo de los años.

De todas formas, también explicaron que es importante analizar cómo se dio el crecimiento de este indicador con el crecimiento del PIB a lo largo de los años, lo cual “es presumible” que sea así, según Lanzilotta.

En el informe, hecho en 2013, se compara la situación con otros cuatro países de la región: Chile, Costa Rica, Honduras y Paraguay. A la hora de llevar esta comparación a los números actuales, ambos estiman que Uruguay es el país que más gasta en prevención de delincuencia, junto con Paraguay. En concreto, el país invierte un 3% del PIB en seguridad.

Al comparar a Uruguay con el resto de América Latina, surge la percepción que siempre se remarca públicamente: nuestro país es “relativamente más seguro” dentro de la región. En ese sentido, estimaron que el elevado gasto en el combate hacia la delincuencia se da por el énfasis que el gobierno le pone a este punto. A modo de ejemplo, Aboal hizo alusión a la cantidad de policías por cada 100.000 habitantes en un territorio: en 2015, Uruguay contaba con 809 efectivos cada 100.000 personas de acuerdo a un informe del Banco de Desarrollo de América Latina.

Ese número “es muy alto en la comparación regional”, según Aboal. “Yo creo que no hay duda que se invierte mucho, tal vez la cuestión es el grado de efectividad de esa inversión, que ahí uno puede discutir cuán efectivo es”, opinó.

Ahondó también en la necesidad de informes de este estilo, que “permiten tener un panorama más completo de lo que está ocurriendo en materia de los costos económicos que están imponiendo la criminalidad y la violencia en Uruguay”. Lo ideal, para ambos, sería hacerlo cada cinco años, de manera de monitorear de forma más regulada la situación.

Pero más allá de los números macro, está la situación real con la que muchas veces se enfrenta la sociedad. Daniel Fernández, presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) afirmó que, para los comercios, los costos de la delincuencia hoy en Uruguay son “cuantiosísimos”. Si bien mantuvo que la violencia tiene un costo “que no lo sabemos evaluar económicamente, es enorme”. Detalló que “tenemos mayor iluminación, cámaras de filmación – no te digo las rejas y todo eso porque bueno, es parte de inmobiliaria – y ahora muchos comercios están poniendo guardias de seguridad a un costo elevadísimo”.

“El día que desaparezca todo el dinero veremos si no hay más delincuencia”

Consultado respecto a si la Ley de Inclusión Financiera permite una reducción de estos costos, Fernández puso sus reparos a esa interpretación, y estimó que por el contrario, implica un costo adicional para el comerciante que “los está liquidando”. “El día que desaparezca todo el dinero veremos si no hay más delincuencia”, sentenció.

A modo de conclusión, Fernández opinó que es un tema muy complejo, porque por un lado “la inseguridad ha creado fuentes de trabajo, porque pululan las empresas de seguridad, pululan los herreros reparando rejas que han roto; todos tenemos anécdotas de robo todos los días. Es horrible decir esto así, tan levemente”.

Por su parte, desde la Cámara de Comercio, el vicepresidente Daniel Sapelli, dijo a CRÓNICAS que la gremial está muy preocupada por el tema de la delincuencia y que por ello se formó la Comisión de Seguridad Ciudadana en el año 2008. Esa Comisión busca coordinar reuniones de trabajo donde los propios empresarios, junto con el Comisario o Jefe de Policía de la zona intercambian información y analizan la implementación de medidas coordinadas entre el sector privado y el sector público con el objetivo de mejorar la seguridad de todos. Asimismo, los especialistas en seguridad que integran la Comisión brindan a los comerciantes asesoramiento respecto a cuáles deben ser las acciones y medidas que se deben implementar en las empresas para atacar estos temas. “En definitiva lo que se busca a través de la Comisión es no solo mejorar la seguridad dentro de las propias empresas, sino también y principalmente, coordinar esfuerzos con la policía para ser más efectivos en la prevención y en la respuesta a posibles hechos delictivos”.

Para Sapelli el gobierno “está haciendo un esfuerzo importante, pero que claramente no es suficiente”. “Para ello tenemos que trabajar todos juntos, todos los actores sociales, para encontrarle una solución al problema. No es fácil, y va a llevar tiempo”, evaluó.

Sapelli dijo que las empresas cada vez invierten más en seguridad, al igual que ocurre con la seguridad privada. “Hoy el comerciante tiene que sumar un montón de gastos extras: el costo en guardias de seguridad diurnos y nocturnos, sistemas de alarmas y cámaras, su mantenimiento y monitoreo, el costo de seguros que abarquen más riesgos, los robos por los cuales probablemente no sean resarcidos”, enumeró Sapelli.

La Comisión de Seguridad de la Cámara de Comercio está organizando junto con la gerencia de gremiales, nuevas charlas sobre “Seguridad Compromiso de Todos” en diferentes Centros Comerciales e Industriales del interior del país. El objetivo de dichos encuentros es no solo escuchar a expertos en temas de seguridad, sino también invitar a autoridades policiales de la zona para que se transforme en un ámbito de trabajo público-privado. “El enfoque debería ser el desarrollo e implementación de acciones coordinadas entre la policía y el sector privado para mejorar la seguridad en la localidad y empresa”, destacan en la gremial.

También implica una instancia para conocer las diferentes acciones de la Comisión de Seguridad, como los resultados de la Encuesta de Victimización que se realiza de forma anual y los dos manuales publicados hasta el momento: “Recomendaciones sobre Seguridad Ciudadana” y “Recomendaciones Sistema de Seguridad Electrónico”.

Por su parte, se indicó que al igual que todos los años está previsto llevar adelante una nueva edición de la Encuesta de Victimización.