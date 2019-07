Da Silveira sobre rispideces en la interna: “Quedan marcas y cicatrices”

El coordinador de equipos y asesor en educación de Todos Hacia Adelante, Pablo da Silveira, aseguró a CRÓNICAS que la próxima semana comenzarán las reuniones para conseguir un programa de gobierno único para que el Partido Nacional conquiste a la mayoría del electorado en octubre. Da Silveira hizo énfasis en la unidad del partido tras las elecciones internas y aseguró que el criterio detrás de la consolidación del programa será que las propuestas puedan cumplirse efectivamente en el gobierno: “Nosotros no le mentimos a la ciudadanía”, resaltó.

-¿Cómo se encuentra en este rol de coordinador detrás de la meta de alcanzar un programa único?

-No es la primera vez que lo hago, hicimos exactamente lo mismo hace cinco años. El cambio creo que está en que ahora hay más expectativa respecto del desempeño electoral del sector Todos. Ya hicimos este ejercicio hace cinco años y salió muy bien. Es parte de la vida normal de los partidos que participan en una elección interna y que después tienen que avanzar con una propuesta común en las elecciones nacionales, no es una rareza del Partido Nacional ni algo que solo pase en Uruguay, es una etapa normal dentro del proceso electoral.

Hace cinco años la competencia fue con el sector de Jorge Larrañaga, estamos repitiendo el ejercicio con la diferencia de que hoy va a haber más interlocutores sentados alrededor de la mesa pero el ejercicio es el mismo.

-Con respecto a esos interlocutores, fue una interna con muchas rispideces. ¿Cómo se sale ileso de una interna con esas características?

-Ileso no se sale. Cuando pasan determinadas cosas en la campaña electoral quedan marcas y cicatrices. El desafío que tenemos es ver cómo vamos a manejar eso en este proceso. Empezamos bien, la ceremonia que se hizo el día de las elecciones en la casa del Partido Nacional demostró que el clima con el que se celebraron los resultados fue constructivo pero es verdad que hay una diferencia en ese sentido con respecto a cómo eran las cosas hace cinco años y ese es un desafío añadido.

-¿Va a tener incidencia la cantidad de votos que tuvo cada agrupación a la hora de priorizar sus propuestas en el programa único?

-Por supuesto que va a tener incidencia. Lo que hay que hacer es manejarse con el principio de razonabilidad, el que ganó tiene derecho a que sus puntos de vista tengan un mayor peso, no porque ganó sino porque eso significa que los ciudadanos lo eligieron mayoritariamente como representante del Partido Nacional pero, al mismo tiempo, el que ganó tiene la responsabilidad de velar por la unidad, el buen clima dentro del partido por lo tanto no se trata de prepotear ni de imponer salvajemente los puntos de vista. El que perdió tiene una legítima aspiración de que algunos de sus planteos sean recogidos en el programa final pero al mismo tiempo sabe que perdió y que su capacidad de influir sobre el resultado final es limitada. Son cosas que la gente razonable en política asume con naturalidad. Con esa combinación de razonabilidad, de sentido democrático y de respeto mutuo estoy seguro que vamos a llegar a una buena solución.

-Habían dejado en claro el hecho de hacer promesas que luego se pudieran cumplir, ¿cuáles son los lineamientos clave detrás de esas promesas?

-Las propuestas electorales surgen de los programas presentados en las internas y, fundamentalmente, del programa presentado por la fracción que ganó. El criterio para incorporar al programa final propuestas que no estaban en el programa es el que el sector que ganó utilizó en todos estos meses: no estamos dispuestos a incluir en el programa propuestas de gobierno respecto a las cuales no estamos seguros de que se puedan cumplir. Nosotros no le mentimos a la ciudadanía. Proponemos cosas que hemos analizado, estudiado y tenemos confianza en que puedan realizarse. Cualquier propuesta proveniente de otros sectores del partido que cumplan con esa condición será considerada en este proceso. Las que no cumplan con esa condición no van a ser consideradas porque violan ese principio que para nosotros es sagrado.

-Meses atrás, en entrevista con El Observador aseguró que el gobierno liderado por Luis Lacalle Pou sería “con acelerador a fondo”. ¿Qué temas son prioritarios en este contexto de cambio?

-Más allá de la competencia de las elecciones internas, hay grandes áreas de confluencia entre los diferentes sectores. Por ejemplo, medidas de alivio fiscal en favor de la reactivación económica y de la generación de empleo es un tema urgente y es un tema en el que los diferentes sectores tenemos propuestas convergentes, más seguridad es un tema también urgente, la necesidad de una reforma educativa es otro punto que aparece con claridad en los programas de los sectores que compitieron en la interna del Partido Nacional. No es que se vayan a sentar a la mesa gente que habla idiomas diferentes, por algo es un mismo partido, hay un grado de confluencia grande y eso es lo que genera el terreno de los entendimientos posibles.

-Para llevar a cabo estas reformas es probable que se necesite la participación de otros partidos, mucho se habla de un posible gobierno de coalición. ¿Está en la agenda realizar reuniones con los actores clave de la oposición?

-Es una segunda etapa. La primera etapa es ponernos de acuerdo entre los diferentes sectores del Partido Nacional para presentar un programa único en octubre, una segunda etapa que puede hacerse más tarde o parcialmente en simultáneo es conversar con los demás partidos de oposición para buscar esas convergencias que hagan posible una coalición amplia.

-¿Cuándo se llevarán a cabo las reuniones?

-El pasado martes la presidenta del Directorio le pidió a los diferentes precandidatos que participaron de la elección que designaran un interlocutor para una reunión inicial, hemos recibido en las últimas horas, los nombres de casi todos y cuando los tengamos se convocará la primera reunión que se llevará a cabo a principios de la semana que viene.

Mujer al mando

Da Silveira aseguró que por el momento la candidata a la Vicepresidencia por el Partido Nacional, Beatriz Argimón, continuará, durante la campaña, en su cargo en la Presidencia del Partido Nacional, Da Silveira señaló: “Las autoridades partidarias están en sus puestos hasta que una próxima convención las renueve” y resaltó: “por ahora hace las dos cosas fantásticamente”, concluyó.

La base del programa

Según lo planteado por Da Silveira, los aspectos fundamentales del programa final que el Partido Nacional presentará en octubre continúa lo ya planteado por el programa de gobierno de Todos Hacia Adelante.

Este documento se basa en cinco políticas de shock que pretenden paliar los principales problemas que padece el país. Estas medidas son las siguientes:

SHOCK DE AUSTERIDAD: Una gestión que cuide el dinero de todos.

En este aspecto se propone la que la Administración sea llevada a cabo por gobernantes responsables y austeros, que tomen decisiones sobre los recursos públicos “con el mismo cuidado con el que administran su propio dinero”. A su vez se destaca la creación de una regla fiscal que contribuya con una mejor disciplina en materia financiera. Además, se apuesta a una política monetaria que dé prioridad al control de la inflación.

En lo que refiere a la política tributaria afirma “Es necesario garantizar al contribuyente el derecho al debido proceso, una reparación rápida y justa en los casos en los que corresponda, y la protección del derecho a la intimidad”. Asimismo se pretende mejorar la calidad del gasto.

SHOCK DE COMPETITIVIDAD: Reactivar la producción y el empleo.

En este punto se hará hincapié en la gestión de las empresas públicas como instrumento de desarrollo, así como en el fortalecimiento de la infraestructura vial, ferroviaria y portuaria; la reorientación de las políticas de inserción internacional del país.

Además se plantea el impulso a un modelo de relaciones laborales que dé garantías y seguridades a todos, “eliminando desequilibrios que terminan desalentando la inversión y el empleo”. Paralelamente se apuesta al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas como motor del crecimiento económico y generador de oportunidades y al fomento del emprendedurismo.

SHOCK DE SEGURIDAD Recuperar la convivencia.

En este aspecto se propone fortalecimiento jurídico y simbólico de la Policía. A su vez, plantea una reorganización profunda de la fuerza policial. Además se destaca la intención de lanzar un combate frontal contra el crimen organizado.

Al mismo tiempo se propone una reforma del sistema carcelario.

SHOCK SOCIAL La integración como tarea de todos.

En este aspecto se propone desmontar el actual formato “burocrático y compartimentado” para pasar a una organización flexible, centrada en la ejecución de programas globales. A su vez, organizar la política social en un conjunto relativamente reducido de programas inter-institucionales de alto impacto.

SHOCK DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA Nuevas mentalidades, nuevas sensibilidades.

En este punto se destaca el definir un nuevo marco curricular que abarque la educación desde 3 a 18 años, y que incluya la educación por competencias. También se propone fortalecer al MEC como institución rectora de la política educativa nacional y modificar la Ley de Educación vigente.

A su vez, se destaca la coordinación con el Plan Ceibal en materia de TIC´s y la aplicación de algunas nuevas políticas como la inclusión de la programación como materia curricular y la creación de talleres de robótica.