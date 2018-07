Daniel Bianchi: “El gobierno y la oposición nos desconocen a nivel parlamentario”

Daniel Bianchi, senador del Partido de la Gente

El senador, que dos años atrás dejara el Partido Colorado para sumarse al incipiente Partido de la Gente, dialogó con CRÓNICAS acerca de las perspectivas de la agrupación y denunció que a nivel parlamentario no se les permite participar de las reuniones de bancada donde se presentan los temas a tratar cada semana, entre otras cosas. “Nos enteramos por los repartidos dos horas antes de la sesión, eso es bastante antidemocrático”, remarcó.

Añadió que el gobierno tiene un problema de gestión de los recursos en todos los niveles, y que precisamente la propuesta de su partido apunta, a grandes rasgos, a cuidar los dineros públicos y mejorar la gestión en todos los aspectos.

El Menú En la confortable cava de Paninis, el legislador Daniel Bianchi degustó la clásica Lasagna y para beber escogió agua mineral sin gas. A la hora del postre optó por una Tartina de mela, que acompañó con un té de hierbas.

Por Oscar Cestau | @OCestau y María Noel Durán | @MNoelDuran

En 2016 se apartó del Partido Colorado para pasar a engrosar las filas de Edgardo Novick. A dos años de este proceso, y a uno de las elecciones, ¿qué balance hace de su decisión?

Para mí fue muy importante y estoy muy conforme con la decisión que tomé. Es una gran experiencia, porque no solamente fue ir a otro partido, sino formar uno nuevo y recorrer el país muchísimas veces.

Desde hace ya algunos meses también trabajamos en todo lo que tiene que ver con las propuestas en 24 grupos temáticos y, seguramente, antes de fin de año el resultado verá la luz.

¿Qué tiene el Partido de la Gente que no tengan los partidos tradicionales?

Es diferente. Todo es más moderno. El Frente Amplio, con casi 50 años, también es un partido tradicional; todos trabajan sobre la realidad pero están anclados en lo que ha sido su historia. Este es un partido nuevo, que tiene su ideología pero no es tan marcada como la de los demás; es un partido más pragmático.

¿Es más fácil definir las propuestas? ¿Hay menos burocracia?

Sin dudas, es mucho más accesible. Hablamos por cualquier medio y rápidamente llegamos a acuerdos. Hay mucho menos burocracia.

En un país como Uruguay tan acostumbrado a luchar por las creencias sean de izquierda o de derecha, ¿es viable un partido político sin ideología?

Sí, es viable. No estamos acá para tener un cargo político y si no salimos diputados o senadores que nos pongan de director de un ente autónomo; todos los que estamos en el partido podemos vivir de otra cosa. No somos ni izquierda ni de derecha, somos pragmáticos. Si ser de izquierda es darle más a los que menos tienen, somos de izquierda. Ahora, si ser duros en cuanto a la inseguridad y tener mano dura con la delincuencia es ser de derecha, entonces somos de derecha.

Eso tendrá que ser bien claro en el programa de gobierno para que la población sepa cuál es la ideología según el tema…

Sin dudas. Tendremos una muy buena propuesta social porque sabemos que hay muchos uruguayos que están bajo la línea de pobreza, y por otro lado, creo que vamos a tener la mejor propuesta de seguridad. Se ha visto en este último año el acuerdo que se hizo con Giuliani, luego hubo una entrevista con autoridades del Ministerio del Interior para saber con qué contaban en cuanto a la infraestructura, y en octubre vendrá Giuliani en persona para ya presentar la propuesta sobre seguridad.

¿La llegada del ex fiscal Gustavo Zubía al equipo también tiene como fin reforzar la propuesta en seguridad?

Sí, totalmente. El equipo es muy grande. Hay personas con mucha experiencia a nivel nacional, policías de alto rango retirados, Robert Parrado y su equipo, el fiscal Zubía, el ex ministro Stirling… Es un grupo muy importante y con experiencia que sabe cuál ha sido la realidad en los últimos 30 años pero mira al futuro.

En los últimos días, el senador Pedro Bordaberry aseguró que el gobierno maquilló las cifras relativas a la seguridad pública para cumplir con promesas electorales. ¿Coincide?

Sí, totalmente.

¿Eso explica el incremento que hubo según los últimos datos?

Puede ser un poco por eso pero, además, siguen aumentando. Los números que tenemos son impresionantes. En medio año han muerto 215 personas, aumentó un 62% la cantidad de homicidios a nivel nacional y un 300% en Canelones.

Lo que hacen no funciona. La alternativa del PADO, que en algunos lugares funciona las 24 horas, en lugar de disminuir los delitos, los incrementa.

¿A qué lo atribuye?

Es un tema de gestión. No se ponen de acuerdo ni siquiera entre ellos; basta con ver las declaraciones de Mario Layera, que es uno de los tres más importantes del Ministerio.

El gobierno tiene un problema de gestión en todos los aspectos. Nuestra propuesta, justamente, apuesta a esto, a trabajar sobre las empresas públicas, la seguridad, la educación, los recursos.

Nunca un gobierno en la historia del Uruguay tuvo tantos recursos. Lo dijo ahora el ministro Danilo Astori cuando presentó la Rendición de Cuentas, el gobierno no puede dar más dinero porque no puede aumentar el déficit, pero lo que hay que hacer con lo que se tiene es que esos dineros se gestionen bien y que se vean los resultados. La educación pide más recursos y estamos todos de acuerdo de que en la medida que se pueda, estos tienen que ir para ahí. Pero si se tienen menos recursos y se gestionan mal, también ahí hay algo para mejorar.

“Si no hacemos bien los deberes vamos a terminar como Argentina”

¿Cuáles serían las primeras medidas a las que apostaría en el caso de llegar a un gobierno nacional?

Eso va a estar dentro de las propuestas. Todavía no las tenemos terminadas pero es, a grandes rasgos, cuidar los dineros públicos y mejorar la gestión en todos los aspectos.

¿Qué opina de la propuesta “Vivir sin miedo” de Larrañaga?

Nosotros no estamos de acuerdo con que los militares estén en la seguridad. Sin embargo, la gestión de las cárceles tendría que estar en manos de las Fuerzas Armadas (FF.AA).

Creo que tanto la gestión de las cárceles como el control de las fronteras es algo que las FF.AA. harían muy bien, pero no coincido con poner a los militares en las calles.

¿No sería entreverado que los dos Ministerios- el del Interior y el de Defensa- tuvieran potestades en la seguridad pública, puntualmente en la cárcel?

No, porque es la gestión; el cuidado de los presos. Los presos son presos, hay que tratar de volverlos a la sociedad, cambiarles sus costumbres, que estudien pero adentro de las cárceles los policías no porque hay una corrupción muy grande. Entran y les llevan la droga, los teléfonos, y los presos manejan los delitos desde ahí.

Guillermo Facello, que también forma parte del Partido de la Gente, estuvo de acuerdo con que se implementaran medidas prontas de seguridad. ¿Qué piensa al respecto de esa propuesta?

Es una opinión personal del diputado Facello y ni el partido ni yo estamos de acuerdo. Nos hace recodar a épocas muy desgraciadas de nuestro país.

¿Hablaron del tema en la interna del partido?

No, justo coincidió que Edgardo (Novick) se fue para el mundial y no hemos tenido contacto personal.

La oposición en general fue crítica con la Rendición de Cuentas presentada por el gobierno por el incumplimiento de reducir el déficit. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Yo creo que hay que cuidar el déficit, sin lugar a dudas. No se puede aumentar más, ya estamos pasados. La reserva federal de Estados Unidos aumenta sus intereses y si bien el Uruguay tiene un poco más de espalda que Argentina, si no hacemos bien los deberes vamos a terminar como Argentina. Hay que tener mucho cuidado con el equilibrio fiscal.

¿La confianza de los mercados en Uruguay y la buena reputación internacional que tiene el país no le permitiría evitar ese rumbo?

Yo creo que no. Argentina no tiene la misma calificación que el Uruguay por cómo se han hecho las cosas, pero no podemos perder de vista que Argentina es un país muy rico y que Uruguay no tiene ni la tercera parte de recursos que poseen ellos.

¿Ve viable la propuesta del gobierno de llegar al 6% del presupuesto para la educación? ¿Esta será la solución al problema?

Es una de las cosas, pero los recursos tienen que estar bien gestionados y dar buenos resultados. Quizás era mejor cuando teníamos el 3% o 4% del PIB que ahora que estamos en más del 5%.

En el plano electoral, Novick propuso elegir candidatos municipales mediante consultoras. ¿Prosperó la iniciativa? ¿Qué respuesta hubo de la ciudadanía?

Hubo una muy buena respuesta. Hay casi 1.000 personas que se presentaron en todo el país y están siendo evaluadas por tres consultoras, de las más importantes del Uruguay.

Es una manera de abrir un poco la política en nuestro país, que es muy cerrada, porque todos los que están no quieren salir y que entre gente nueva.

Por otro lado, las intendencias, tanto de Montevideo como del Interior, son las empresas más importantes, las que tienen más empleados y recaudan más. Son generadoras de empleo y eso se utiliza en la parte electoral. Entre el 50% y el 60% de los haberes de las comunas se destinan a sueldos, mientras que la inversión en lo que necesita realmente la población es solo entre el 8% y el 10%. Por eso se precisa un buen gestor o gestora que esté a cargo.

Por supuesto que no nos vamos a salir de lo que es la Constitución para elegirlos. Es decir, que los partidos pueden tener hasta tres candidatos por departamentos y a ellos van a tener que apoyarlos los convencionales de cada jurisdicción.

La discusión acerca de si el lugar en el Parlamento pertenece al lema o al legislador motivó a los senadores del FA a presentar un proyecto de ley sobre la titularidad de las bancas, usted fue uno de los que se mantuvo en la banca a pesar de dejar el partido. ¿Qué piensa al respecto?

En la legislación como está hoy la banca es de la persona. No lo hemos estudiado todavía, pero lo vamos a hacer y brindaremos nuestra posición cuando se dé el debate parlamentario.

Hay un mejor posicionamiento del Partido de la Gente en las encuestas. ¿A qué se lo adjudica?

Voy por el cuarto periodo en el Parlamento y veo que la gente estaba alejada de la política. Desde hace tres o cuatro meses me pasa que llaman permanentemente para trabajar en política. Es gente que nunca militó, pero que está harta de la situación en la que está el país. Son personas de todos los partidos, incluso muchos frenteamplistas; quieren participar y dar parte de su tiempo.

Los hay también de los partidos tradicionales que sienten que con la oferta que tienen quizás no se le puede ganar al Frente Amplio y por eso buscan algo nuevo.

¿Cómo ve el escenario electoral?

Seguro que el que gane no va a tener mayorías parlamentarias, y si la oposición hace bien las cosas puede ganar la elección. Como le venimos pidiendo hace dos años a los otros partidos, para lograr eso, tenemos que estar unidos. Nosotros propusimos la Concertación a nivel nacional que hubiese sido lo mejor porque vamos todos, sumamos todos, tenemos un programa común, donde todos participamos y gana el que tiene más votos. Lamentablemente, los otros partidos no llegaron a la misma conclusión y por eso hay que tratar de tender puentes para trabajar todos en el mismo sentido.

¿Cómo es la relación entre los partidos tradicionales y el Partido de la Gente?

La verdad es que tanto el gobierno como la oposición, a nivel parlamentario, nos desconocen. No nos dejaron armar bancadas en el Parlamento; lo hablamos y nos cerraron las puertas. No tenemos bancada, no participamos de las reuniones de todas las semanas para ver qué se va a tratar. Nos enteramos de los temas por los repartidos, dos horas antes de la sesión; eso es bastante antidemocrático.

Nosotros somos un partido, tenemos agrupaciones nacionales y departamentales y no nos dejan participar de las reuniones de coordinación de bancada, por ejemplo.

Usted estuvo en la otra vereda. ¿Por qué cree que no los tienen en cuenta?

Me parece que no quieren competir porque nos tienen miedo. Esto está creciendo y de acá a las elecciones va a crecer más el Partido de la Gente.

¿Cómo es el diálogo con los líderes partidarios?

Tengo una muy buena relación personal. Estoy muchas veces más tiempo en el Parlamento que en mi casa, lo personal es aparte, pero en la parte política nos han tratado muy mal.

El que manda es Mujica

El senador aseguró que la predominancia del expresidente José Mujica y del MPP dentro del Frente Amplio deriva en que las leyes promulgadas por el Parlamento sean un reflejo de la voluntad del ex mandatario. “Tiene los votos decisivos para hacer lo que quiere”, sostuvo.

Con una fuerte crítica al partido de gobierno, Bianchi cuestionó que dentro del Frente Amplio “todos piensen distinto”. Tras la pregunta de si esto mismo no podría sucederle al Partido de la Gente al no estar encolumnado detrás de una ideología, Bianchi señaló: “No, no lo creo, porque estamos por encima de las ideologías; queremos que se gestione bien”.

Por otro lado, el senador también fustigó a la central sindical y al respecto señaló: “Lo más dañino que hay para el Uruguay es la posición que tiene el PIT-CNT”.

Consultado acerca de si la agrupación tiene intención de lograr un acercamiento con la gremial, el legislador respondió: “No creo que les interese y a nosotros tampoco porque no coincidimos en nada con ellos, no son democráticos. Eso de votar a mano alzada es algo que en la democracia no funciona”, comentó. Enseguida subió la apuesta al expresar que también está el tema de los dineros que la central sindical recauda todos los meses, que, según dijo, son cientos y cientos de millones de dólares por mes”.