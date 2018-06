El 80% de las nuevas inversiones en Maldonado estarán en marcha en octubre

Enrique Antía, Intendente de Maldonado

Así lo aseguró el intendente departamental, Enrique Antía, en entrevista con CRÓNICAS. Los proyectos inmobiliarios, sin contar el de San Rafael, representan un ingreso de entre US$2.500 y US$2.800 millones y más de un millón de metros cuadrados en la construcción. Las inversiones aterrizaron en el país gracias a exoneraciones impositivas efectuadas por la Intendencia y otras por el gobierno nacional. “Algunos ya empezaron, otros están en trámite en la Comap, pero yo creo que para octubre el 80% de ellos van a estar en marcha”, indicó el jefe departamental. Asimismo, fue crítico con la situación impositiva y señaló: “El exceso de impuestos hace que la inversión se retire y falte el trabajo, es lo que le está pasando al país”.

Pasando la mitad del período al frente de la Intendencia, ¿qué evaluación hace de su gestión hasta el momento?

A poco más de la mitad de la gestión tenemos logros concretos a los cual nos habíamos comprometido en la campaña. Armamos una línea de trabajo y rápidamente actuamos para cumplirlo, y eso está siendo percibido por la comunidad; recibimos buenos comentarios y es una gestión que está siendo removedora. Esto coincide con las encuestadoras que se alinean en este sentido.

¿Cuáles son los principales ejes en los que se está trabajando?

Redoblamos el compromiso social en Maldonado, que era otro de los objetivos que teníamos. Los carteles de la campaña electoral decían: “Vuelve Antía, vuelve la seguridad”, “Vuelve Antía, vuelve el trabajo” y “Vuelve Antía, vuelve Maldonado solidario”; esos eran los tres esquemas de trabajo. El gobierno se mentía a si mismo, salió a decir que no había problemas laborales. Nosotros, en contacto con las familias, veíamos a las personas en seguro de paro; lo mismo con la inseguridad y con los temas sociales. Y aunque el gobierno de izquierda prometió muchas cosas en ese sentido, la población no tenía respuestas. Hoy vemos los buenos resultados en la aprobación de la gente.

¿Eso lo reflejan las encuestas?

Sí. Tres empresas hoy miden el grado de satisfacción de la ciudadanía y el mismo es muy alto.

¿Fueron contratados por la Intendencia?

Yo contraté una, otras dos no. Contraté una empresa local de Maldonado que tiene conocimiento del medio que se llama Dígitos.

Al respecto, el edil Fermín de los Santos, que responde al exintendente Óscar de los Santos, denunció la contratación directa por parte de la administración a la consultora Dígitos por dos millones de pesos…

No les gusta que el principal de Dígitos sea el presidente del Centro Comercial, además de que estuvo al frente de la campaña contra la inclusión financiera, pero cuando lo contratamos no estaba esa campaña todavía.

¿La contratación de la consultora fue observada por el Tribunal de Cuentas?

Sí, fue mal observada porque cuando se contrata una encuestadora se hace bajo un contrato llamado “por obra de arte”. De hecho, la contratación de este año no la observaron, sino que lo hicieron con la primera. El Frente Amplio tampoco hacía licitaciones, contrataba a Equipos y a Canzani en todo el país. Es un área en el que cada uno está protegido de contratar directamente aunque, igualmente, Dígitos era más barata que Equipos. Independientemente, Radar hizo encuestas últimamente y también nos dieron muy bien, pero sirven para ver la evolución sobre un tema.

¿Cuáles son los principales desafíos que quedan por delante en las líneas de trabajo que indicó?

El trabajo era un problema muy importante en Maldonado, tuvimos una política muy agresiva en materia de obra pública, cuando no había obra privada; reflotamos obras abandonadas, nos hicimos cargo junto con la Agencia Nacional de Vivienda. Hicimos una política agresiva también en pequeñas empresas dedicadas a la limpieza que ha resultado en un cambio cualitativo; antes había solo una empresa. Por otra parte, tenemos el programa de jornales solidarios para ayudar a la gente que está sin trabajo. Es un programa que se desarrolla de mayo a diciembre y trabajan por quincena, por ejemplo, en limpieza. Es un programa que está en el plan social, pero está asociado al trabajo, no le regalamos nada a nadie.

Con exoneraciones impositivas pudimos rescatar más de 40 obras importantes y, a su vez, logramos que el gobierno nacional entendiera la importancia de esas obras para Maldonado y para el país. Y también acompañó con un decreto que extendió las mismas exoneraciones que tienen las industrias de interés nacional a estas obras siempre que superen los US$15 millones, y al juntarse los descuentos de la Intendencia junto con los del gobierno nacional hizo que aterrizaran 45 proyectos de inversión. El año pasado aprobamos 43 y este año van siete. Algunos ya empezaron, otros están en trámite en la Comap, pero yo creo que para octubre el 80% de ellos van a estar en marcha. Con esto vamos a ver los resultados en recuperación del trabajo y superaremos el millón de metros cuadrados construidos, una cifra récord.

“Debido a exoneraciones tributarias y a la flexibilización de la normativa, Maldonado resigna más de US$ 12 millones anuales”, titulaba al respecto una nota en el semanario Búsqueda del mes pasado. ¿Qué reflexión hace acerca de la política en materia inmobiliaria?

Esa nota se basaba en la opinión de un edil que decía que nos perdíamos de ganar ese dinero por las exoneraciones, pero si no damos la exoneración, la obra no viene y el ingreso es cero. El exceso de impuestos hace que la inversión se retire y falte el trabajo, es lo que le está pasando al país. Hoy estamos repasados de carga impositiva y eso hace inviable muchos negocios. Hay que facilitar las inversiones, el razonamiento de este edil es al revés. Además, le parecen malas las exoneraciones departamentales pero no dice nada de las nacionales.

Según Ignacio Otegui, de la Cámara de la Construcción, 40 obras también son muchas, y a pesar de haber elogiado algunas de sus intervenciones, señaló que a Punta del Este hay que cuidarla más. ¿Cuánto pesa lo estético y cuánto las inversiones a la hora de hacer frente a estos temas?

Es un balance difícil de llevar. Por suerte tengo un equipo técnico muy calificado. La directora de urbanismo tiene fama de dura y el 100% de los proyectos aprobados en esta instancia son buenos y fueron modificados todos de acuerdo a no generar impactos negativos, a mantener el equilibrio urbano y la arquitectura de calidad. Algunos no fueron aprobados, justamente, para mantener ese equilibrio.

Además los más de 40 proyectos aprobados no son aprobados solo por el Partido Nacional, porque se necesitan mayorías especiales, sino que son autorizados también por el sector Cabildo, de Darío Pérez, del Frente Amplio.

¿Qué perspectivas tiene en cuanto al realojo de los asentamientos de la ciudad?

El tema de los asentamientos dentro del plan Maldonado Solidario es muy importante. Estamos encarando tres asentamientos de forma simultánea. Por ejemplo, en este momento, el 80% de resolución de un asentamiento en San Antonio. Abrimos dos licitaciones para un realojo completo del San Antonio y obras de infraestructura en otra parte el barrio, donde hay 80 viviendas más. A su vez, iniciamos un plan de realojo para El Placer y el Kennedy.

Este año terminamos de sacar El Placer. En el lugar se hará un proyecto de parque de uso público enfocado en la movida de la noche y boliches. En este primer lote vienen también las primeras 30 viviendas del Kennedy, pero como es más grande nos llevará tres años lograr el realojo completo. En nuestro gobierno pensamos sacar 200 familias pero son 500 en total por lo que es necesario más tiempo. Esa es tierra pública que se va a vender.

Esto fue hecho de común acuerdo con los vecinos. En las elecciones les dijimos que los íbamos a sacar pero no de pesados. Trabajamos en comisiones y hemos logrado acuerdos muy amplios.

Expertos aseguran que el retorno de los inversores a Punta del Este dependerá de lo que suceda en materia económica en Argentina. ¿Cómo analiza el escenario de inversiones?

Somos dependientes de Argentina, pero hay que generar otro tipo de turismo, no solo sol y playa, hay que ir a las zonas rurales, al turismo corporativo. Hoy actuamos en todas las áreas, no hay congreso que se de en Maldonado y que no tenga respaldo de la Intendencia.

Por otra parte, los ediles frenteamplistas Eduardo Antonini y Leonardo Delgado aseguraron que a la administración blanca le “falta transparencia”, realiza ingresos de funcionarios “a dedo”, tiene “nepotismo” y “entrega viviendas de carácter social a los empresarios”. ¿Qué les responde?

Son ediles del sector que perdió el gobierno. De los Santos tiene dos ediles, más uno del MPP, que es Antonini; son tres ediles en un total de 13 del Frente Amplio. Si perdieron y quedaron tan reducidos por algo es, se ve que no hicieron las cosas del todo bien. Están sangrando por la herida, por eso todo el tiempo denuncian cualquier cosa, repiten 50 veces una mentira hasta que algo queda. Tengo cinco hijos, ninguno de ellos tiene nada que ver con la Intendencia. Mi yerno sí, pero él se ganó el puesto trabajando. Hablan de ingresos a dedo y se refieren a los concursos que hicimos para distintos puestos. En este marco, hay una ley que le permite al intendente poner hasta en un 30% de los concursos, funcionarios debidamente documentados en tareas específicas. Para cargos claves nos reservamos ese 30% para esas tareas específicas bajo responsabilidad del intendente y están únicamente durante el periodo de ese gobierno departamental. A pesar de esto, utilizamos no un 30% sino un 15% por si se requiere en algún momento hacer uso de ese derecho. No son ingresos a dedo, sino que es un mecanismo para garantizar la eficiencia.

De todas maneras, hoy tenemos 30 ó 40 funcionarios menos que los que tenía el gobierno anterior;estamos en el entorno de los 2.900. Queremos hacer las cosas bien y dejar una Intendencia eficiente. Son los mismos que siempre están en contra de todo, ponen palos en la rueda constantemente pero cuando estuvieron en el gobierno no supieron qué hacer.

¿Por qué cree necesaria una alternativa dentro del Partido Nacional?

Coincidimos con otros dirigentes partidarios en que era necesaria una tercera vía a las candidaturas ya históricas de Larrañaga y el Herrerismo. También percibimos que había mucho para mostrar en el grupo de los intendentes, mucho de gestión y de ejecución, no tanto discurso. Hoy la gente exige respuestas rápidas y desde las intendencias hay mucho contacto con la base de la sociedad, se está en permanente contacto con los problemas de la gente y tenemos una visión tal vez diferentes a las de otros sectores; es algo que nos permite agrandar el partido. Creo que la tercera vía va a competir bien en la interna nacionalista y ayudará a llegar al gobierno nacional.

Usted ya había hecho público su interés por ser candidato. ¿Sigue en pie?

He oído esas versiones, pero no hay nada definido porque lo que estamos haciendo es consolidar al grupo, definir la estrategia e integrar nuevos operadores. Hoy lo integran cinco diputados, cuatro intendentes y un exintendentes, más de 40 alcaldes, y muchos jóvenes también acompañan. Queremos hacer un trabajo diferente, no formarnos detrás de un candidato; acá lo que convoca es un grupo humano, un equipo que aprenda a trabajar como tal. Más cabezas pensando sobre la toma de decisiones, y ya va a llegar el momento de que alguien nos represente. Es verdad que puedo ser yo, pero cualquiera de los otros también puede serlo; es algo que definiremos en las próximas semanas o meses.

Sonría, lo estamos filmando

“Hicimos una inversión grande en videocámaras que funcionan de maravilla. En el primer año de funcionamiento hubo un 32% menos de rapiñas y un 54% menos de arrebatos. Es una obra muy importante y la crítica que se le hace es que no hubo licitación. Nosotros invitamos al gobierno nacional a trabajar juntos y ofrecimos una colaboración de inversión. El gobierno puso los mejores técnicos y nosotros los nuestros, y el ministerio del Interior nos sugirió utilizar un convenio gobierno a gobierno con el ministerio de defensa israelí, y ese convenio le cedió a Maldonado el derecho de negociar directamente con el gobierno de Israel. Ahí nos ahorramos el tiempo, el dinero y el riesgo de la licitación porque sabemos que el nivel de seguridad de Israel es fantástico”, estimó Antía. Asimismo, agregó que Israel, además de controlar el proyecto, lo audita periódicamente. “Como administrador público me da una garantía tremenda”, indicó el jerarca. A su vez, valoró el trabajo del comando policial y aseguró que solo con las cámaras no se hace nada, sino que “lo importante es el compromiso”.

De rascacielos a inversión modelo

Al referirse al proyecto del exhotel San Rafael, el jerarca municipal fue enfático. “A mí este proyecto me encanta. Es una confirmación de que quieren seguir adelante por la inversión, algo que es muy importante para el departamento. El inversor y los arquitectos no trabajaron sobre la reducción del proyecto, sino que presentaron uno nuevo, completamente diferente y toma en cuenta las observaciones. Pasó de 300 metros a 100, el diseño cambio sustancialmente. El hotel queda rodeado por una estructura que realza al San Rafael”, indicó.