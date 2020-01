Esteban Valenti: “Mujica no contribuye al debate político pero tirar bolazos le ha dado un gran resultado”

Hace 10 días que el expresidente José Mujica ingresó en el centro de la polémica y todavía sigue dando de qué hablar. Fiel a su estilo, lanzó una crítica y se desdijo a los pocos días. “Como te digo una cosa, te digo la otra”, es la frase que mejor lo describe, según opinó en diálogo con CRÓNICAS el publicista y exmilitante del Frente Amplio (FA), Esteban Valenti. Afirmó también que “a veces Mujica dice cada bolazo que uno se agarra la cabeza”, aunque eso le ha servido para estar permanentemente en el foco de la noticia.

El pasado miércoles 15, el líder del MPP se refirió en términos muy duros a una de las propuestas esbozadas por el presidente electo Luis Lacalle Pou, quien había planteado su interés en flexibilizar la residencia legal y fiscal de familias extranjeras que quieran venir a vivir e invertir en Uruguay.

Mujica fue consultado por El Observador al respecto, y su respuesta generó un rechazo inmediato. “En vez de traer 100.000 cagadores argentinos preocupémonos de que los nuestros inviertan acá”, espetó.

De todas maneras, Lacalle Pou no había hablado de cifras específicas ni se había referido exclusivamente a los residentes de la vecina orilla, dejando la puerta abierta a la llegada de personas de diferentes partes del mundo.

Las respuestas al exmandatario no se hicieron esperar desde Argentina. Transcurridas 24 horas de sus declaraciones, el excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, solicitó a través de su cuenta de Twitter al presidente Alberto Fernández que intimara al gobierno del FA y al presidente Tabaré Vázquez a que repudiaran los dichos de Mujica. El exsenador argentino entiende que sus manifestaciones “implican un agravio y una ofensa a los argentinos y no deben ser consentidas en silencio”.

El mismo día, el editor de Clarín, Ricardo Roa, también le respondió al senador electo por el MPP. Le dijo que estaba “equivocado” en sus expresiones y agregó: “Si es por argentinos cagadores, hace tiempo que Uruguay los tiene. Si no, cómo llamarles al par de millonarios que hoy son noticia acá y allá por el cordero que uno de ellos tiró desde un helicóptero en la piscina del otro”.

Sostuvo, a su vez, que “Uruguay ha sido un paraíso para el lavado de plata argentina; casi sin controles y con un sistema financiero semejante a una pista de aterrizaje que estaba a tiro y que dejó de estarlo por presiones internacionales”.

Por último, señaló: “¿Cuál es el verdadero Mujica? El de ahora o el que decía que ‘hay que llamar a las cosas como son. El capitalismo está para multiplicar la riqueza y reproducirse, no para que le pidamos altruismo’. Lo decía en el hotel Conrad de Punta del Este en febrero del 2011, antes de asumir como presidente y frente a centenares de empresarios argentinos a los que invitaba a invertir en Uruguay”.

Esteban Valenti, exintegrante del FA y quien fuera asesor de campaña del presidente Vázquez y del ministro de Economía, Danilo Astori, recuerda muy bien ese episodio. Estuvo presente y, de hecho, Selva Andreoli, su esposa, participó de la organización de ese evento. “Mujica habló muy bien y cayó muy bien. Ahora dice lo contrario; como te digo una cosa, te digo la otra. En ese entonces no solamente les dijo de invertir, les dijo de venir a vivir”, subrayó el publicista y periodista entrevistado por CRÓNICAS.

Acerca de las declaraciones del expresidente, Valenti indicó que es un grave error referirse de forma despectiva a un sector de la población de otro país, por lo que hay que rechazarlo. Añadió que “Mujica no contribuye al debate político pero tiene una técnica, es decir, ha descubierto que tirar bolazos es una manera de estar siempre en el centro del cuadrilátero y eso le ha dado un gran resultado, al punto que le hicieron películas y reportajes permanentes”.

Como ejemplo, mencionó el documental de Kusturica, al que calificó de “muy malo en todo sentido” y remarcó que es “una deformación de la historia”.

En este punto, el exmilitante frenteamplista coincide con el extupamaro Jorge Zabalza, quien dijo en entrevista con Leonardo Haberkorn de El Observador, que le dio “mucha bronca” el modo en el que Mujica se refiere a la “Toma de Pando” en la película. “La acción terminó para unos tomando cerveza y los otros presos, con algún herido que se curó. Pero lo más importante es que a los días estábamos en la calle operando”, comenta el expresidente en la producción de Kusturica. Lo que indigna a Zabalza es que no recuerde las cinco muertes producto de ese episodio, entre quienes se encontraba su hermano Ricardo.

En la misma entrevista, el exguerrillero opinó que “Mujica es el símbolo del tipo que renunció a su pasado, que lo fantaseó, lo transformó en un relato épico y con eso hizo el caudal electoral que le permite hoy ser uno de los operadores mayores del capitalismo que hay en Uruguay”.

El pasado lunes, Mujica fue consultado sobre esto en “Informativo Sarandí” de Radio Sarandí. “La película la hizo Kusturica, pero yo no hablo públicamente de mis compañeros y de mis excompañeros. Tengo otros códigos, no me dedico a eso”, aseveró aludiendo a Zabalza.

En la misma ocasión lamentó que el periodismo uruguayo “investigue tan poco”, dado que Sarandí había sido el primer medio en llamarlo, tras varios días, para preguntarle sobre su polémica frase dedicada a los argentinos. No obstante, Mujica se enojó con los periodistas cuando lo cuestionaron sobre las carencias en torno a las políticas sociales durante los gobiernos del FA.

El periodista Ignacio Álvarez hizo alusión a este hecho en Twitter: “En Radio Sarandí Mujica criticó a los periodistas uruguayos por no haberle ido a preguntar qué había querido decir con lo de los cagadores argentinos. No solo se caga y no asume su cagada sino que además caga a otros”.

Más tarde, el exmandatario fue entrevistado por “La tarde en casa”, de Canal 10, y aprovechó la oportunidad para explicar sus declaraciones. “Mi preocupación con Argentina es que vengan argentinos tipo hermanos Röhm, o banco Galicia”, puntualizó, en referencia a los banqueros estafadores Carlos y José Röhm, responsables del fraude al ex Banco Comercial.

Sin embargo, consultado al respecto, Valenti enfatizó que “no hay 100.000 Röhm en Argentina” y añadió que no le gusta ese tipo de simplificaciones.

La respuesta de Lacalle

El miércoles Lacalle Pou reafirmó su planteo de trabajar para que Uruguay sea un lugar abierto a los extranjeros que quieran “criar a sus hijos, trabajar e invertir” en el país. Agregó, en esa línea, que “a Uruguay le vendría muy bien tener 100.000 o 200.000 personas más”, en diálogo con “Primera mañana” de El Espectador.

En relación a la polémica desatada por las expresiones del líder del MPP, el presidente electo apuntó: “No soy como Mujica, que dice que quiere indígenas del Altiplano porque trabajan y no se quejan. Yo soy menos clasista”.

Finalmente, le respondió al exmandatario: “Lo que yo pienso sobre Mujica no es nuevo, y lo que hacen sus afirmaciones es quizá confirmarlo. Uno espera coherencia, lo que debería significar que tus dichos, con ocho años de diferencia y desde distintos estatus, deberían ser los mismos. Si fuiste al Conrad a pedirles a los argentinos que se vengan a vivir, deberías luego sostener lo mismo, salvo que quieras que a tu país le vaya mal, y yo no creo que sea el caso”.