Gobierno adoptó medidas económicas con foco en las mipymes y en garantizar el sistema de pagos

El Gobierno ha ido anunciando una serie de medidas económicas para hacer frente a la crisis que ha generado el Covid-19 enfocándose en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como en garantizar la cadena de pagos. Por su parte, ayer se informó que los salarios públicos superiores a 80.000 pesos líquidos tendrán una rebaja que irá del 5% al 20%, según el nivel de ingresos.

Al igual que en varios países del mundo, en Uruguay también se han adoptado medidas de carácter económico buscando mitigar los efectos negativos del Covid-19 en la actividad local. Muchas de dichas medidas están destinadas a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), especialmente aquellas más afectadas por la emergencia sanitaria.

En declaraciones al programa En Perspectiva de Radiomundo, la economista Carmen Sánchez, de la Agencia Nacional para el Desarrollo (Ande), señaló que la nueva administración busca que sea el “organismo concentrador” de todos los apoyos e instrumentos que impliquen a estas instituciones. Se trata del 94% de las empresas del país, unas 152.000 compañías que emplean a 800.000 trabajadores.

Sánchez detalló que en primer lugar se promovió una línea de crédito a través del Banco República por unos US$ 50 millones (que podrían ampliarse a US$ 125 millones) para capital de trabajo y refinanciar atrasos en deudas. “Esta línea de crédito tiene menores tasas de interés, plazos más largos y períodos de gracia diferenciales a diferencia de los créditos que habitualmente brinda el BROU”, explicó la jerarca.

Asimismo, se resolvió recapitalizar con US$ 500 mil el Sistema nacional de garantías (Siga), un organismo que se encarga de ser garantía de las empresas que piden préstamos ante los bancos, lo que permitirá garantizar préstamos por hasta US$ 2.500 millones.

Además, habrá un subsidio de Ande para las microempresas para bajar la tasa de interés de los créditos.

Por último, el BCU autorizó a las administradoras de créditos e instituciones de intermediación financiera a extender los vencimientos de los créditos por hasta 180 días.

En materia laboral, el Gobierno resolvió extender el seguro de paro flexible a todos los sectores de actividad.

Por otra parte, también se han adoptado medidas de carácter social. El Gobierno anunció que se destinarán 1.000 millones de pesos al Ministerio de Desarrollo Social, para crear refugios para personas en situación de calle, fortalecer los planes del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y aumentar los montos de la Tarjeta Uruguay Social (TUS).

En el marco del Plan de Alimentación presentado por el Gobierno, el titular de Desarrollo Social, Pablo Bartol, anunció que se duplicará por única vez el monto de la tarjeta Uruguay Social. Se transferirá la mitad el 31 de marzo y el resto un mes después. La cantidad de alimentos destinados a los comedores municipales del Interior del país y la de canastas para las oficinas territoriales también serán duplicadas.

Recorte de salarios públicos

Por otra parte, ayer el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció en conferencia de prensa que la necesidad de bajar el déficit fiscal va a ser momentáneamente dejada de lado para afrontar las consecuencias económicas del Covid-19.

Asimismo, se anunció la creación del Fondo Coronavirus, para hacer frente a los problemas que genera la emergencia sanitaria y donde el foco estará en que los “menos privilegiados, van a ser los más atendidos”. En ese sentido, anunció la extensión de canastas alimenticias para aquellos más vulnerables, así como un aumento de las asignaciones familiares cuyos detalles serán explicados hoy viernes.

El mandatario explicó que el Fondo se nutrirá de arcas públicas a través de “dividendos y ganancias de organismos públicos”, así como también de los ingresos de los funcionarios públicos. “Es momento que todos hagamos un esfuerzo”, sostuvo Lacalle Pou, detallando que se va a descontar un 20% de los salarios del presidente, de los ministros, legisladores, directores de entes autónomos y servicios descentralizados, y se va a nutrir también en escalas que se van a terminar de definir a aquellos salarios públicos y jubilaciones que superen los 80.000 pesos “líquidos” y que irían escalonadamente de tasas del 5%, 10% y 20%. El presidente señaló que estarán abarcadas todas las jubilaciones altas, incluyendo las militares y de los expresidentes.

Este descuento se realizará por dos meses, con la posibilidad de extenderse si la coyuntura de emergencia continúa.

Lacalle Pou aclaró que “los trabajadores de la salud quedan excluidos porque están en el primer frente de batalla”.

“No es una medida simpática, pero es una medida solidaria”, comentó.

Dólar bajó 7% desde su máximo y cerró a 42,71 pesos

Luego de haber mostrado una fuerte presión al alza durante el comienzo de marzo y de haber alcanzado su máximo nominal el pasado miércoles 18 de marzo al cerrar en 45,942 pesos cada unidad, el dólar fue perdiendo fuerza de forma prácticamente ininterrumpida.

Ayer jueves, el dólar interbancario cerró en 42,173 pesos cada unidad, lo que implica un descenso de 1,84% respecto al cierre del día anterior, y de 7,02% respecto al pico que había alcanzado el miércoles 18 de marzo.

En el acumulado de marzo el dólar acumula una apreciación de 9,10%, mientras que en lo que va del año el aumento fue de 14,40%.

En pizarras del Banco República el dólar cerró ayer jueves a 42,09 pesos a la compra y a 44,29 pesos la venta.