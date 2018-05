Javier García: “Hoy los delincuentes administran la pena de muerte”

Javier García, senador por el Partido Nacional

El legislador por el sector Todos Hacia Adelante, Javier García, se refirió a la inseguridad y afirmó que la falta de autoridad del gobierno en la materia redundó en que “los delincuentes decidan quién vive y quién muere”. En este sentido, agregó que la sustitución del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, no sería una solución en sí misma, aunque su permanencia imposibilita que la situación cambie. A su vez, el legislador respondió a los dichos de la senadora Constanza Moreira respecto a la reforma de la Caja Militar: “La senadora Moreira está impregnada en odio hacia las Fuerzas Armadas”, sostuvo. Finalmente, se refirió a los casos de corrupción en el sistema político uruguayo, y en ese sentido, expresó que “la diferencia entre los partidos políticos no es la eventualidad de que exista entre sus dirigentes un corrupto, sino en cómo se actúa una vez que se descubre”.

Por María Noel Durán | @MNoelDuran

-El Partido Nacional (PN) argumenta que se debe tratar de forma integral la carrera militar y no solo aplicar una reforma jubilatoria. La senadora Moreira aseguró a CRÓNICAS que esta postura del PN es un engaño, dado que en la Rendición de Cuentas, cuando era el momento de tratar el tema de la cantidad de efectivos militares y rever la estructura en su conjunto, el PN se negó a dar esa discusión (Ver Página 3). ¿Es así?

-No es así, es una falta a la verdad. Nosotros decimos que hay que considerar toda la cadena y no solo el último eslabón, porque el retiro es parte de la actividad; si considero solo el retiro es porque estoy haciendo una consideración ideológica del tema. Si quiero reformar el tema en serio, lo tomo holísticamente, considero la carrera y el retiro. Tratar la jubilación sin las condiciones laborales tiene una intencionalidad que no es de justicia, sino de revancha.

Además, si la senadora Moreira piensa que estamos equivocados en esto, también pensará que lo está el senador Mujica, porque él defendió esta misma postura.

Yo creo que esto se puede analizar de dos formas. Desde una visión superadora de los enfrentamientos o de una visión que quiere que sigan vigentes los odios del pasado. La senadora Moreira está impregnada en odio hacia las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y me parece que nunca sale nada bueno de los razonamientos que están disparados por el odio. Las FF.AA. del 2018 no tienen nada que ver con las del 60 o el 70; los soldados no eran ni proyecto de personas y los comandantes en jefe eran niños. Querer hacerlos cargo de lo que pasó demuestra una visión cargada de odio y de revancha. Es fruto de una visión que está embebida de un antimilitarismo infantil.

¿Hay que reformar la Caja Militar? Sí, hay que reformarla, pero hay que tomar todos los eslabones porque,si no, es totalmente injusto. La situación de desequilibrio en el sistema de retiros se debe a decisiones políticas que tomamos los políticos, y que tomó la senadora Constanza Moreira y los demás diputados y senadores del Frente Amplio (FA). Porque, desde la restauración democrática hasta aquí, y en mayor proporción durante el gobierno del FA, se estimuló el retiro y el achicamiento de las FF.AA. Estaban hipertrofiadas a causa de la dictadura militar y dijimos que hay que reducirlas pero hay que pagarles una jubilación, y esa fue una decisión política que tomamos todos, especialmente el FA.

Hay otra realidad: los soldados son los funcionarios públicos peor pagos de la Administración. El gobierno del FA tomó la decisión de postergarlos por razones políticas; fue el único sector de la Administración Pública que se postergó salarialmente por una decisión política. Hay soldados que ganan $15.000 que, a su vez, pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad, y quienes tienen salarios magros hacen aportes magros. ¿Por qué no habla de eso la senadora Moreira?

Los que tienen esta visión de odio hacia las FF.AA. son los mismos que cuando las papas queman, cuando hay un tornado, una inundación o cuando hay que levantar la basura, llaman a los soldados pobres a que arreglen los problemas de otros funcionarios que ganan mucho más que ellos.

Dirigentes del FA han dicho que hay jubilaciones de más de $200.000 y es verdad. Lo que no dicen es que 27 de esas 41 jubilaciones son políticas. Son personas que habían sido destituidas en la época militar y que, a instancias del FA, se les rehizo la carrera militar y terminaron siendo generales por una decisión política y, además, se les agregó un 25% de haber jubilatorio. Entre ellos, algunos exjerarcas, como un viceministro del propio FA.

-¿No es verdad que el Partido Nacional no quiso dar la discusión para reformar la estructura en su conjunto?

-El 22 de noviembre del 2016 hubo una Comisión General en el Senado que fue promovida por mí para plantear la situación de las FF.AA. Ahí queda claro quién tuvo la iniciativa de tratar el tema y quién rehuyó a eso.

“Que un vicepresidente caiga por denuncias de corrupción es histórico y pasó en los gobiernos del Frente Amplio”

-Tras la asunción de Marcos Carámbula como presidente de ASSE, ¿percibe diferencias con respecto a la gestión anterior?

-Creo que hay que darle tiempo; juzgar a un mes de la asunción no sería justo. El problema central es que el FA parceló el gobierno. El presidente actualmente es muy débil y el gobierno funciona como un colegiado integrado por el presidente, el senador Mujica, Astori en Economía, el MPP en la seguridad-por eso Bonomi está atornillado a su cargo-, y la salud le tocó al Partido Comunista. Las áreas están alambradas a los distintos sectores y ninguno se mete en el área del otro. Respeto mucho al Dr. Carámbula pero está ahí por ser del Partido Comunista, eso no ha cambiado y por eso, en definitiva, todo ha terminado en un caos en la Salud Pública.

-Ahora, ASSE llamó a concurso para la dirección de 16 hospitales. ¿Qué opina de esta herramienta como sustituta de la designación directa de un cargo de confianza?

-Me parece bien, es lógico. Esperemos que en los concursos no tengan mucha incidencia los antecedentes en el cargo, porque si no los que fueron removidos tendrán mayor handicap por ser los que tienen experiencia en el cargo. Para que sean sinceros no deberían pesar los antecedentes en el puntaje.

“Bonomi era la persona menos indicada para estar en el cargo en el que está”

-¿Cómo analiza la situación de la seguridad?

-En Uruguay hay un problema institucional serio; hay un problema de falta de libertad, porque un individuo con miedo limita su libertad. Tenemos una falta de autoridad democrática que defienda esa libertad. ¡Cómo no van a estar afectadas las garantías individuales si en Uruguay hay una rapiña cada 30 minutos, un hurto cada cinco minutos y casi dos asesinatos por día!

No nos van a hablar a nosotros de lo que significó la lucha contra el autoritarismo porque batallamos en la primera línea. Ahora, hablan mucho de los derechos humanos violados hace 50 años y no hablan nada de los que se violan sistemáticamente todos los días. Nadie habla de los derechos humanos de los trabajadores. El primer reclamo que tiene que haber es que un trabajador no sea asesinado mientras hace su trabajo en un supermercado.

En Uruguay no hay pena de muerte, la ley no la prevé, yo soy contrario a que se aplique, pero en Uruguay existe la pena de muerte administrada por una Justicia paralela que es la de las bandas criminales que deciden todos los días quién vive y quién muere. Los delincuentes hoy deciden quién vive y quién muere, administran la pena de muerte.

No hay que dar margen para que haya gatillo fácil, tratamos de evitarlo en manos de la policía pero existe el gatillo fácil para los delincuentes y eso es fruto de la impunidad. Hoy, el asesinato en uno de cada dos casos queda impune. La inmensa mayoría de hurtos y rapiñas quedan impunes. Desgraciadamente, hoy vivimos en la ley de la selva porque el gobierno, por omisión, decidió no ejercer la autoridad.

-¿Esto recae de lleno en la figura del ministro Eduardo Bonomi?

-Solo la salida de Bonomi no soluciona esto, pero la permanencia de Bonomi es un obstáculo infranqueable para cambiar. Cada vez que hay un asesinato, él le echa la culpa a la víctima, nunca salió de él una palabra de solidaridad. Bonomi era la persona menos indicada para estar en el cargo en el que está.

-¿Cómo analiza la actualidad del Partido Nacional de cara a las elecciones del próximo año?

-La noto con la efervescencia propia de una posición que es opción para el próximo gobierno. No es un razonamiento soberbio, sino la foto de la realidad que dice que la alternativa al FA es el PN. Tengo 54 años de vida y 37 de militancia y veo una generación de hombres y mujeres que aprendieron de divisiones anteriores para ofrecer paz interna en el partido, que no quiere decir que no haya debate, pero todos sabemos que hay una interna en junio y que, al día después, todos vamos a votar al candidato electo. Por eso hay que tratar de no cometer imprudencias que sean recordadas a la mañana siguiente.

-¿Cómo se puede traducir en las urnas la división que existe en el PN?

-No pienso que haya división en el PN; hay sectores diferentes y ese no es un rasgo de división sino de riqueza.

-Pero hay choques entre esos sectores…

-Son matices que enriquecen al partido, no choques. El que aspire tener un PN de voces únicas, que busque a otro partido, no es el nuestro. Lo que hay que saber es cuáles son los límites de esos matices.

-¿Hoy se respetan esos límites?

-Sí, estoy convencido de que sí porque viví tiempos, a fines de los 90, en los que no se respetaban. Aprendimos lo que significa que lo más importante sean las coincidencias y no las diferencias. Un partido moderno no puede gastar su tiempo en convocar adentro de los clubes partidarios. No hay que convencer a los que entran a los clubes, sino a los que pasan por la puerta.

-¿Qué piensa de la influencia que puedan tener a nivel electoral los casos de nepotismo, por ejemplo, en las intendencias del PN?

-En el caso de Artigas, por ejemplo, hay un director en la Intendencia que a pesar de tener el mismo apellido que el intendente, es un adversario político; pertenecían a sectores nacionales diferentes.

Dicho esto, agrego que nuestro sector político (Todos Hacia Adelante) ha tenido una conducta transparente.

Hay un reclamo en la sociedad que hoy, por suerte es muy explícito, que es el de la conducta de los gobernantes. El que se enoja que se dedique a otra cosa; hay que tener no una lupa, un microscopio encima porque el que ejerce la política, ejerce la vida pública. En la política hay dos corrupciones: la material, que es robar; y la moral, que es la soberbia. Las dos formas de corrupción son pecados capitales en la política.

El reclamo está muy basado en cosas que nunca habían pasado en Uruguay. Que un vicepresidente caiga por denuncias de corrupción es histórico y pasó en los gobiernos del FA.

El FA, que llegó al gobierno subido al caballo de la ética y la transparencia con el dedo acusador sobre los demás partidos, tuvo el mayor golpe de todos y es haberse dado cuenta de que la corrupción no es monopolio de ningún partido político. La diferencia entre los partidos políticos no es la eventualidad de que exista entre sus dirigentes un corrupto, la diferencia está en cómo se actúa una vez que se descubre. En el PN se echa; nosotros acabamos de echar a García Pintos. Sin embargo, estamos esperando cuál es la sanción que recibe Sendic por parte del FA.

-¿Qué lugar le gustaría ocupar si el PN es gobierno?

-Tiempo al tiempo. El Espacio 40 va a cumplir sus 10 años el próximo 23 de julio. Estoy convencido de que el próximo presidente de la República va a ser Luis Lacalle Pou, y queremos contribuir de la mejor forma posible con una visión particular que es wilsonista pero que se ha nutrido del herrerismo y también desde afuera del PN.

-A este respecto, ¿qué le aporta al PN el arribo de Gonzalo Mujica?

-Aporta algo más importante que un caudal electoral y es una señal política. Aprender que quien piensa diferente tiene algo de verdad. Yo lo conozco desde hace más de 35 años, siempre tuve una excelente opinión de él y que coincidamos hoy habla muy bien del PN que tenemos y del que yo quiero para el futuro.

Encadenados

Días atrás, Javier García envió una nota al presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, por correo electrónico y lo llamó para informarle del correo. El motivo era que la Jutep tratase el origen del pago que el periodista Fernando Vilar recibió tras realizar una Cadena Nacional. Gil Iribarne no contestó ni acusó recibo, pero la integrante de la Junta, Matilde Rodríguez, le indicó a García que el correo había llegado a destino aunque el tema no se había tratado.

Al día siguiente, el senador amaneció con las declaraciones públicas del presidente de la Jutep en las que sostenía que el tema no era prioritario para el organismo. “Fue muy poco serio al responder públicamente. No responde a la madurez que debe tener una persona en ese cargo”, apuntó García y señaló que dio una respuesta “en caliente” y una contestación que, a sus ojos, es política.

“Dijo que no era prioritario y esa es una declaración política porque es subjetivo”, comentó el legislador. ¿Está bien que una empresa o una persona le pague una cadena a un presidente?, se preguntó el senador y agregó: “En segundo término dijo que era un problema entre privados y ahí hay una confusión de términos muy importantes, porque la cadena nacional es lo más estatal que existe, dado que es la voz del presidente”, argumentó.

Finalmente, el legislador espera que la Jutep le conteste formalmente. “De lo contrario, empieza a gestarse una opinión que espero que no sea verdad”, señaló en referencia a la relación entre el presidente de ese organismo y el gobierno. “No opina sobre el hermano del presidente como un caso de nepotismo porque es su amigo y, en este caso, hace una declaración política. Me da la impresión de que si esto se consolida puede pasar algo que yo no quiero pensar, y es que haya consideraciones políticas en su accionar”, concluyó el parlamentario.