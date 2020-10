Interés de argentinos por inmuebles uruguayos es mayor para inversiones que para vivienda

El incremento de argentinos que vienen a Uruguay a residir generó un alza en las consultas de inmuebles, según dijeron a CRÓNICAS el presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU), Wilder Ananikian, y el CEO de InfoCasas, Ricardo Frechou. En ese contexto, el primero evaluó que el interés de los ciudadanos que buscan emigrar se divide equitativamente entre vivienda permanente e inversión. En tanto, el ejecutivo de InfoCasas señaló que en su sitio la diferencia es de 85%-15%, con una mayor inclinación hacia el alquiler del inmueble.

En las últimas semanas, medios de renombre a nivel mundial tales como The Guardian o The Economist destacaron, entre su contenido, al incremento de argentinos que buscan venir a Uruguay para vivir. Una de las razones que explican el porqué de este fenómeno es la aprobación del decreto 163/020 en junio, el cual determinó que, para obtener la residencia fiscal, el valor mínimo que los extranjeros deben invertir en inmuebles es de US$ 380.000 -en comparación con los US$ 1,7 millones previos-, así como también estableció que tienen que mantener una presencia física de al menos 60 días en suelo local.

Esta legislación es un incentivo que ayuda a la industria inmobiliaria, afirmó el presidente de la Cámara correspondiente, Wilder Ananikian, en diálogo con CRÓNICAS.

El empresario aseveró que la llegada de ciudadanos argentinos a Uruguay “cada vez se acrecienta más” en los últimos meses.

Así lo reafirmó también Ricardo Frechou, CEO de InfoCasas, en diálogo con CRÓNICAS. “Si nosotros comparamos el período del tráfico que proviene de Argentina entre abril, mayo y junio (incluso antes del decreto mencionado anteriormente), en algunos casos creció por dos, por tres o por cuatro respecto al mismo periodo del año pasado”, expresó.

¿Vecinos o inversores?

Asimismo, el ejecutivo subrayó que el tipo de propiedad que buscaron los azoró. Según indicó, las intenciones de los ciudadanos del país vecino no son radicarse en Uruguay, sino invertir su capital.

“Nos llamó la atención cómo cambió ese concepto, y que vinieran a buscar un producto más financiero y más de renta. Uruguay hoy, para comprar una propiedad y ponerla en alquiler, es muy atractivo, porque la gente no está accediendo a la compra, entonces tienen que alquilar”, reflexionó Frechou. En este sentido, comparó que hace cinco años, las búsquedas de alquiler y compra en el portal se repartían un 50% cada una, pero hoy esa diferencia es de 85%-15% a favor del primero.

“No disminuyeron las búsquedas, pero la gente está cambiando el comportamiento porque el acceso al crédito está un poco más difícil. Quizás los precios de las propiedades subieron, entonces todo eso hace que haya mucha demanda”, añadió.

Ananikian, por su parte, consignó que, actualmente, las intenciones de argentinos se dividen equitativamente entre inversión y vivienda permanente.

Evaluación final

Por otro lado, en la reactivación del sector ante la pandemia del Covid-19, Ananikian estimó que actualmente se está en un 90% de actividad. Montevideo, algo de Canelones, y Punta del Este fueron los más afectados, profundizó, ya que las inmobiliarias permanecieron cerradas en forma permanente. El Interior prácticamente siguió trabajando normalmente, pero en Montevideo se volvió al ruedo en la segunda quincena de mayo, indicó.

Para Ananikian, el segundo semestre de 2020 será “el mejor de los últimos tres años” para el sector inmobiliario.

Dada la coyuntura de recuperación de la crisis y la afluencia de argentinos, el titular de la Cámara Inmobiliaria auguró que el segundo semestre de 2020 será “el mejor de los últimos tres años” para el sector. Señaló, además, que este año puede terminar con resultados positivos para la industria.

Frechou, en tanto, apuntó que el boom en las búsquedas de inmuebles del segundo trimestre por parte de los vecinos al otro lado del Río de la Plata se mantuvo al mismo ritmo para los meses que le siguieron. Por lo tanto, proyectó que puede darse un poco más de crecimiento de aquí a fin de año -aunque no a niveles tan altos como los que se dieron entre abril y junio-, pero es probable también que los niveles se mantengan estables.

No obstante, a su entender, 2020 cerrará por debajo de lo que fue 2019. “Un primer semestre negativo, seguido de un segundo semestre positivo, probablemente llevará a que las cifras tengan un cierre inferior al año pasado”, evaluó el CEO de InfoCasas.