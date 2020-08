Javier García: “La situación que encontramos en el Ministerio de Defensa es peor que el diagnóstico que teníamos”

Javier García, ministro de Defensa

El titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) se encontró con un panorama más grave del que esperaba. Aseguró que recibió una institución con importantes dificultades, que en las pasadas administraciones atravesó un “proceso de desinversión” que hizo que hoy el país esté en una “situación de indefensión nacional”. Por otro lado, destacó el papel de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la lucha contra la pandemia y se refirió a la deprimida realidad económica que viven muchos de los efectivos militares.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-¿Cómo recibió el MDN?

-Confirmamos lo que presumíamos cuando trabajamos en la Comisión de Defensa. Es un Ministerio con dificultades muy serias, con un proceso de desinversión muy grande, que llevó a que Uruguay esté en una situación de indefensión nacional.

La realidad en materia de equipamiento, sobre todo en la Fuerza Aérea y en la Armada, es crítica. En el caso del Ejército, tiene algunas áreas que, si bien por la participación en misiones han podido abastecerse y equiparse de otra forma, también tiene otras con ciertas carencias. La situación que encontramos es peor que el diagnóstico que teníamos.

-¿Hay margen de ahorro en ese contexto?

-Hicimos un proceso de ahorro en importantes gastos secundarios y lo vamos a hacer hacia adelante también. Nuestras prioridades son el equipamiento y el personal, entonces, todo recurso que no vaya en línea con eso, para nosotros tiene una característica secundaria.

-¿Por ejemplo?

-La administración anterior había proyectado un edificio para oficinas del entorno de 3.000.000 de dólares. Ya tenía muy avanzado el convenio con la Corporación para el Desarrollo, que lo dejamos sin efecto porque las oficinas no son la prioridad.

-¿Qué implica para las FFAA este cambio de gobierno? ¿Cuáles son las principales modificaciones a las que apuntará?

-En estos cuatro meses de trabajo ya se vieron cambios. El primero es que hoy hay una jerarquización y un respeto hacia nuestras FFAA por parte del gobierno, y un reconocimiento personal y profesional, que no se veían desde hacía mucho tiempo.

Nuestra prioridad inmediata era poner en funcionamiento la Ley de Fronteras, que se había aprobado hacía más de un año por unanimidad, con un objetivo, que era la seguridad.

En los primeros 15 días de marzo llevamos adelante todas las coordinaciones interinstitucionales con la Fiscalía, el Ministerio del Interior, la Dirección de Aduanas y el Ministerio de Ganadería para aplicar la ley. El 16 del mismo mes arrancamos con 1.000 efectivos en cientos de puestos de fronteras en todo el país.

Tres días antes se habían diagnosticado los primeros cuatro casos de Covid-19 en Uruguay. Quiere decir que, a una aplicación de la Ley de Fronteras cuya finalidad era apoyar la seguridad, se le agregaron las tareas vinculadas al combate a la pandemia. Los resultados de la lucha contra el nuevo coronavirus son alentadores y yo creo que cuando llegue el momento de las evaluaciones, habrá mucha gente a quien agradecerle el esfuerzo y la dedicación, y entre los protagonistas van a estar las FFAA.

¿Cómo habrían sido los resultados si en el momento en que estalló la pandemia en Uruguay no hubieran estado las FFAA desplegadas en el territorio, cumpliendo tareas de prevención, sanitarias, de información, de traslado de enfermos, de colocación de tiendas de campaña para hacer triaje? Es decir, hicieron una serie de actividades que fueron decisivas para los resultados que estamos teniendo.

-Del censo que usted ordenó se detectó que hay más de 1.000 efectivos que viven en asentamientos irregulares o en zonas inundables, tal como dijo a CRÓNICAS la directora general de Servicios Sociales del Ministerio, Roxana Berois.

-En el año 2016 yo convoqué a quien era ministro de Defensa en ese momento, el Dr. Jorge Menéndez. Quiero subrayar que fue un hombre de respeto, un caballero. El día que yo asumí llamé a su esposa para decirle que había entrado al despacho que él había ocupado y que esperaba honrarlo como él lo hizo.

Como decía, en 2016 lo convoqué en régimen de comisión general del Senado. En aquel entonces el país estaba en una situación económica muy buena. El Dr. Menéndez señaló que el 44% de las FFAA, es decir, casi la mitad del personal, estaba bajo la línea de pobreza. Hoy, con la crisis sanitaria y la consecuente emergencia económica que esto supone, uno tiene que calcular que esa cifra supera el 50%.

Lo que comentaba la Dra. Berois habla a las claras de que la situación del personal es, en un porcentaje muy importante, de pobreza. Eso habla mucho mejor de nuestros soldados, que son los que están en la primera línea de batalla cuando hay inundaciones, rescatando a los más humildes. En esta pandemia han elaborado casi 300.000 platos de comida y han alojado a cientos de uruguayos que estaban en situación de calle, dándoles comida caliente, abrigándolos. Sin duda es una preocupación importante para nosotros.

-¿Qué se puede hacer en ese aspecto, considerando que ya desde la campaña electoral el Partido Nacional hablaba de la necesidad de mejorar la deprimida situación económica en la que muchos de los militares viven?

-Estamos trabajando fuerte en eso. Estamos en plena discusión presupuestal. Como te imaginarás, nosotros sabíamos que íbamos a encarar el gobierno, en todas las áreas, con una situación muy difícil en materia económica, un déficit fiscal muy grave y un presupuesto flaco. A todo eso se le sumó la pandemia. No obstante, eso nos desafía a ser más creativos y poner más trabajo para encontrar soluciones.

Hemos hablado este tema con el presidente de la República en varias ocasiones, en las últimas horas, y con el equipo económico, así que estamos trabajando en esto. No revelo esa conversación por un tema de lealtad institucional y porque no sería inteligente de mi parte poner ningún obstáculo que pueda impedir encontrar una solución.

-Según dijeron a CRÓNICAS fuentes políticas, usted propuso un aumento salarial del 2% de soldado a suboficial, con lo cual Cabildo Abierto (CA) no estuvo de acuerdo por considerarlo insuficiente y porque plantea que los incrementos deben ser otorgados a todas las jerarquías. Dada esa discrepancia, ¿se presentará una nueva propuesta por parte de su cartera?

-Como decía recién, por un tema de lealtad institucional y de responsabilidad… Yo soy ministro de gobierno, no corresponde que diga públicamente las conversaciones que estoy teniendo con el presidente y con el equipo económico. No me hago cargo de las versiones que surgieron públicamente.

-¿Es una posibilidad que aumente el número de militares en este período?

-No está planteado. La cantidad de efectivos fue descendiendo desde el 85 a la fecha porque, obviamente, luego de la dictadura teníamos unas FFAA que estaban hipertrofiadas. Todos los gobiernos democráticos de los tres partidos que gobernamos, llevamos adelante un proceso que hace que hoy tengamos un número límite con el cual se pueden realizar las funciones.

Ha descendido el número, pero han aumentado las misiones. Lo más notorio es el tema de las fronteras. Eso nos lleva a ser más efectivos y habla de la profesionalidad de las FFAA.

-¿Eso no justificaría un aumento?

-Estamos trabajando con efectividad, con la estructura tensada al máximo, pero cumpliendo sus funciones. Los efectivos están dando todo.

Por otra parte, muchas veces algunos sectores políticos han puesto en duda la existencia de las FFAA. Creo que cada vez queda menos gente que dice eso. Un dirigente político con una alta jerarquía (en referencia a José Mujica) hace unos meses definió en forma agraviante a los soldados como “carne con ojos con uniforme”. Hoy nadie se atrevería a repetir ese agravio.

En estos pocos meses Uruguay ha visto a las FFAA entregarse sin tasa ni medida a ser un elemento fundamental en la protección social del país. Si alguien preguntara qué es la defensa nacional hoy, yo diría que es seguridad, políticas sanitarias y políticas sociales. Nuestras FFAA están alojando personas en unidades militares, elaborando comida, trasladando pacientes. Es una visión moderna y una redefinición de lo que es la defensa nacional en estos tiempos.

-¿Le competen a las FFAA esas actividades? Recién mencionaba que hay sectores que cuestionan la necesidad de tener militares. La exsenadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, hace algunos años dijo a CRÓNICAS que no debían tener tareas como apagar incendios o ayudar al Sinae.

-Yo pregunto, en plena pandemia, ¿qué pasaría si no tuviéramos la mano tendida de un soldado ayudando a los uruguayos, donde el gobierno, con razón, ha recurrido a las tres fuerzas para tareas de emergencia, que se conjugan con sus misiones fundamentales?

En medio de todo esto, el otro día salimos a denunciar lo que estaba pasando en el mar con el robo de riquezas, con casi 20 barcos clandestinos robando nuestra pesca. ¿Alguien se imagina cómo se pueden enfrentar estas urgencias sin instituciones profesionales que cumplen inmediatamente lo que el gobierno les pide?

-En el poco tiempo que lleva al frente del MDN debió afrontar el homicidio de tres infantes de la Marina. Según una nota del periodista Carlos Tapia de El País, ese caso dio cuenta de las dificultades y la falta de control de las FFAA al reclutar personal. Uno de los jóvenes asesinados era desertor del Ejército, otro había sido dado de baja de la misma fuerza por notoria mala conducta y el tercero tenía antecedentes por hurto. Incluso así ingresaron a la Armada. ¿Cómo evalúa la situación y qué piensa hacer al respecto?

-El día más difícil de mi trabajo, el más trágico, fue ese. Creo que no va a haber nada que lo supere y espero que no vuelva a repetirse ni de cerca. Fue lo más doloroso que he vivido desde el punto de vista de mi trabajo político y mi vida profesional.

Me parece que hay que tener bien claro –porque no puedo contestar esa pregunta si no hago esta interrupción- cuál es el orden de las cosas. Acá lo grave, lo trágico, lo absolutamente miserable, fue el asesinato de tres muchachos jóvenes; acá hubo tres víctimas.

Sin hablar de este caso en particular, sino del hecho de fondo que tú me planteás, eso nos llevó a trabajar inmediatamente en esas cosas, que uno suponía que no pasaban. Muchas veces, temas burocráticos y de costumbres llevan a que las cosas no se hagan como se debieran hacer.

Cada fuerza tenía un sistema de ingreso independiente. A menudo las urgencias y las necesidades de cada una llevaban a que se obviaran algunos mecanismos que son indispensables en las FFAA, sobre todo, ver que las personas que entran no tengan antecedentes de deserción en otra fuerza o en el ámbito policial o judicial.

-¿Cómo se va a corregir esto?

-El mes próximo vamos a poner en funcionamiento un cambio importante en el sistema de ingresos a las FFAA. Ya no se va a ingresar más a cada fuerza, sino que la solicitud va a ser remitida al MDN, lo que nos va a permitir tener un mayor control.

Aclaro que nosotros tomamos conocimiento del tema a partir de ese caso, pero esto se debió haber hecho antes.

“No hay un manual de cómo funciona una coalición de cinco partidos”

-¿Cómo le cayó la salida de Talvi? ¿Le sorprendió?

-Hay decisiones que antes de ser políticas son del alma, como creo que es este caso. Por lo tanto, lo único que quiero hacer es respetarlo.

-¿La coalición perdió fortaleza? Se fue Talvi, Novick no aparece…

-Estamos en un proceso histórico en Uruguay, donde cinco partidos decidieron coaligarse para enfrentar una elección y gobernar el país. No hay un manual de cómo funciona una coalición de cinco partidos, lo estamos escribiendo. Lo primero que hay que hacer es ser respetuoso por los demás partidos, por sus tiempos, sus procesos internos y sus lógicas.

A los 10 días cayó la pandemia, entonces, no solo tenemos un proceso novedoso desde el punto de vista político, sino también institucional y social. Para esa circunstancia especial, no viene nada mal la coalición. Estamos enfrentando la pandemia con la atención de buena parte del mundo, que mira al Uruguay como un ejemplo en el sentido de cómo está llevando adelante la situación y los resultados que tiene.

Búsqueda de desaparecidos: “Voy a trabajar por la unidad y la paz”

-¿Hay que dar vuelta la página con respecto al pasado reciente, como ha dicho en varias oportunidades el senador de CA, Guillermo Domenech?

-El día que asumí dije que mi trabajo en el Ministerio iba a estar signado por dos valores que creo esenciales: la unidad y la paz de los uruguayos. Esta última se logra en la medida que esa paz habite en todos los hogares. Yo voy a trabajar por la unidad de la sociedad y por esa completa paz.

-¿En qué sentido?

-En el sentido de que la familia uruguaya asuma que se siente completa e integrada en la sociedad, que no sienta que tiene afectos sin colmar.

-¿Se refiere a la búsqueda de los desaparecidos?

-Sí. Esos son los dos elementos que inspiran nuestro trabajo, la unidad y la paz de los uruguayos, y no haré nada que vaya en contra de esos valores.