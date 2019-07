La fórmula Talvi-Silva refuerza la reforma educativa, aunque “se centra solo en ese tema”

Mientras el candidato del Partido Colorado (PC), Ernesto Talvi, espera por la respuesta de la Corte Electoral acerca de la posibilidad de designar a Robert Silva como postulante a vicepresidente, analistas políticos conversaron con CRÓNICAS sobre la conformación de la fórmula y el perfil de Silva. Si bien destacaron su gran formación y experiencia, advirtieron que quizás sea una propuesta un tanto limitada al tema educativo.

Con 48 años, el abogado y docente Robert Silva fue el elegido del presidenciable Ernesto Talvi para integrar la fórmula colorada. De todas maneras, existe un debate público en torno a la pertinencia de su concreción, dado que hasta el 5 de julio era consejero del Codicen, y según algunos constitucionalistas estaría impedido de presentarse por esa razón. Es por esto que desde el PC aguardan el fallo de la Corte Electoral, que se pronunciará al respecto.

De acuerdo con el politólogo Adolfo Garcé, el perfil de Silva es muy consistente con lo que se conoce de Talvi, dado que es un experto, bien formado, con especialización en recursos humanos y en educación. Además, remarcó como un elemento positivo que tiene muy buena relación con todo el partido, incluyendo al expresidente Julio María Sanguinetti; al líder de la lista 15, José Amorín; y a los seguidores del senador Pedro Bordaberry.

Por su parte, Óscar Bottinelli, también politólogo y director de la consultora Factum, sostuvo que la fórmula plantea un tema interesante al estar compuesta por alguien que llegó a ser directivo de la enseñanza pública electo por los docentes. “Esto le da una fuerza importante en el debate con los propios profesionales y sindicatos de la educación”, lo que será efectivo para “un partido que pretende impulsar la reforma educativa como un tema central”, argumentó.

Por el contrario, para el sociólogo y analista político Federico Irazabal, lo que sucede con la propuesta electoral colorada hacia octubre es que el equipo Talvi-Silva se reduce al tema educativo. Es decir, al tiempo que Silva es una persona muy reconocida y muy vinculada por su trayectoria a esa área, Talvi también tiene una especie de caballito de batalla en la misma materia, en particular en el apoyo a emprendimientos educativos del sector privado con carácter público. “Es una fórmula que queda muy acotada sobre ese asunto, se centra en un solo tema, que es importante en la campaña pero no sabemos si va a ser definitorio”, explicó.

De todos modos, el especialista destacó que Talvi tuvo en cuenta la exigencia de procurar el equilibrio ideológico para componer la fórmula, que fue el que se rompió en la elección pasada y que algunos atribuyen a la baja votación de Bordaberry por haber designado para la Vicepresidencia a alguien de su propio sector (Germán Coutinho). En este caso, el economista “se cuidó, y lo recalca especialmente, o sea, así como habla de la condición de Silva de hombre del Interior, lo vincula también a los sectores batllistas, entonces intenta contemplar a los perdedores de la interna, y evita una fuga que puede tener hacia otros partidos de parte de corrientes vinculadas a la candidatura de Sanguinetti y de Amorín”, puntualizó.

Polémica y sorpresa

El pasado viernes 12, el PC entregó a la Corte Electoral una consulta para conocer si Silva puede ser candidato a vicepresidente. Según algunos constitucionalistas, para poder postularse debió haber renunciado a su cargo en el Codicen un año antes, dado que consideran que el vice es también un legislador, y en ese caso estaría imposibilitado.

Sobre esto, Garcé opinó que “Talvi tomó un riesgo” al escoger al docente, y que ahora está envuelto en “esta arista polémica de si está habilitado o no para ser candidato”.

El argumento de Irazabal, en tanto, es que ante el problema que se ha interpuesto en el entendido de que el exconsejero no estaría autorizado para presentarse, el PC sostiene que no se está postulando a legislador sino a vicepresidente, pero “es el mismo PC que desconoció el rol exclusivo de la Vicepresidencia ajeno a la legislación en Raúl Sendic, para no votarle el subsidio”. Agregó que ahí hay una contradicción difícil, y criticó que sería bastante cercano al papelón que se designara un candidato sin haber hecho la consulta jurídica correspondiente.

Pese a esto, Bottinelli fue enfático al expresar que está “absolutamente sorprendido de que alguien diga que es inconstitucional la candidatura, con todo el respeto a los constitucionalistas que dicen eso”. De hecho, esgrimió que no se trata de asimilar si él es legislador o no ni de cómo se discutió el subsidio de Sendic, sino de cuáles son las cualidades e inhibiciones que la Constitución establece para ser aspirante a vicepresidente.

Para el analista no hay ningún obstáculo ni desprolijidad en la nominación de Silva, aunque desde el momento en que se creó la duda, está bien hecha la consulta y la Corte tiene que pronunciarse. “Esperemos que lo haga jurídicamente y no políticamente”, señaló.

Finalmente, afirmó que la Constitución sostiene que para ser postulante a legislador se debe renunciar a los entes autónomos un año antes de la elección, pero “él no es candidato a legislador, es candidato a vicepresidente”.