Laura Raffo es la candidata opositora con mayor intención de voto de los últimos 30 años en Montevideo

Según la más reciente encuesta de Cifra, la candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor, Laura Raffo, se erigiría en setiembre como la figura más votada de la capital. Actualmente, la economista presenta un 32% de intención de voto en el electorado. Según el politólogo Daniel Buquet esta concentración de voto se debe, linealmente, a la ausencia de alternativas a la izquierda. En la contracara, los tres candidatos del Frente Amplio (FA) suman un 53% de las proyecciones, lo que representa un potente desafío para Raffo que, en este escenario, podría ser la candidata única más votada de la oposición departamental de los últimos 30 años.

Por María Noel Durán | @MNoelDuran

En diálogo con CRÓNICAS, la directora de Cifra, Mariana Pomiés aseguró que la candidata por el Partido Independiente en representación de la coalición multipartidaria, Laura Raffo, tiene una muy buena intención de voto para ser una candidata nueva, que no estaba en la política y que no viene del mundo municipal.

“Que rápidamente la población la haya asimilado y que tenga un tercio de las intenciones de voto para Montevideo habla de un muy buen desempeño”, subrayó Pomiés.

Consultada acerca de si Raffo podría ser un bastión histórico de la oposición por su alto caudal de votación, la directora de Cifra estimó que es un “partido difícil” por la predominancia del voto frenteamplista en Montevideo, a lo que se le suma que la evaluación de gestión de la presente administración es positiva.

“Esto no quiere decir que el partido esté jugado porque están pasando cosas: La buena imagen de la gestión del gobierno se traslada a Raffo y ella puede aprovecharlo”, indicó Pomiés y apuntó que en su campaña se refleja que ya intenta capitalizar la buena relación con las autoridades nacionales. “Los números a dos meses y medio no la favorecen. ¿Es imposible que gane? No, nada es imposible”, reflexionó la analista.

La pausa obligada y la postergación inédita de la contienda electoral a raíz de la pandemia también resultan favorables para la candidata que se postula por el lema del Partido Independiente. “El tiempo le juega a favor de quién quiere darse a conocer”, apuntó Pomiés y afirmó que lo mismo constató en el caso con el candidato frenteamplista, Álvaro Villar, que ha mejorado en su intención de voto en el transcurso de la emergencia sanitaria.

La directora de Cifra recordó que el gobierno nacional, liderado por Luis Lacalle Pou, tiene una buena evaluación de la gestión de la pandemia, lo cual contribuye al propio ejecutivo y, por transitiva, “podría llegar a beneficiar a Raffo”.

A su vez, Pomiés recordó que la campaña electoral no ha empezado para la gente pues de marzo a esta parte la pandemia acaparó todas las miradas. “Es difícil para la gente ponerse a pensar en una campaña electoral”, ponderó.

“A Raffo le juega a favor la buena gestión del gobierno respecto a la pandemia pero también le puede llegar a jugar en contra”, puntualizó la directora de Cifra.

Sin alternativa

En diálogo con CRÓNICAS, el politólogo Daniel Buquet apuntó que, como candidata, la mayor adhesión individual de Laura Raffo se debe a que es la primera vez que la oposición del FA presenta un solo candidato. “La suma de las intenciones de voto contra el FA seguramente fueron superiores en otro momento”, agregó, y señaló que “el desempeño de la candidata individual como tal es un reflejo de la ausencia de alternativas”.

El experto señaló que no cree que la oposición bata ningún récord en esta elección y apuntó que es posible que el FA sí lo haga. “El FA es un bastión en la capital, y hasta ahora parece inexpugnable” remarcó.

Finalmente, Buquet calificó a Raffo como una “buena candidata” aunque opinó que la oposición parece no tener una estrategia orientada a ganarle al FA en Montevideo como sí lo tuvo “cuando inventaron” la Concertación. “Decidieron no incurrir en los costos que un operativo electoral ambicioso podría haber ocasionado”, dijo y justificó que el escenario podría ser otro si se presentaran más candidatos con diferentes perfiles. “Parece racional si sabés que vas a perder”, puntualizó.

Los antecedentes

El representante del Partido Colorado (PC), Oscar Magurno, fue el candidato más votado de la oposición desde que el FA es gobierno en Montevideo y su intención de voto en la previa a las elecciones era de un 20%, según la encuestadora Factum, un 12% menos que lo que hoy presenta Raffo.

La hegemonía frenteamplista dio inicio en 1990 cuando el actual expresidente, Tabaré Vázquez, obtenía por primera vez la intendencia capitalina con un 36% del electorado. En aquella elección, tanto el Partido Nacional (PN) como el PC obtuvieron el 24% de los votos. Sin embargo, la pluralidad de candidatos presentados hizo que fueran varios los que quedaran por el camino. Los más votados fueron el nacionalista Carlos Cat y los colorados Lucio Cáceres y Amilcar Vasconcellos. Asimismo, el Partido por el gobierno del pueblo obtuvo un 12% de los sufragios para su único candidato, Samuel Lichtenztein.

Las elecciones departamentales de 1994 fueron las últimas que se realizaron el mismo día que las nacionales, el 27 de noviembre de 1994. En aquel entonces, el candidato frenteamplista, Mariano Arana, se consagró como intendente con un 45% de los votos. Los opositores más votados fueron el colorado Mario Carminatti y, nuevamente, Carlos Cat.

El 14 de mayo del 2000, el arquitecto Arana fue reelecto con un 55% de los votos. Lo siguieron en sufragios Oscar Magurno, por el PC, con un 28%; y Ruperto Long, del PN, con un 11%.

En el 2005, tras la imposibilidad de Arana de ser reelecto por el FA, surgió la figura de Ricardo Ehrlich, que resultaría ganador de la contienda municipal con un 60,9% de los votos. Detrás de él se ubicaron el colorado Pedro Bordaberry, con 27%, y el actual ministro de Defensa Nacional, Javier García, con un 10,4%. En la previa a la contienda electoral, Bordaberry había presentado una intención de voto de tan solo 18% y García un 8%.

Cinco años más tarde, en 2010, el FA repitió el triunfo de la mano de Ana Olivera, con un 45% de los sufragios. Mientras tanto, en la oposición, la mayoría de los votos se repartirían entre cuatro candidatos: Ana Lía Piñeyrúa (14%) y Javier de Haedo (6%) por el PN; y Ney Castillo (17%) y José Villar (1%) por el PC.

En la pasada elección de 2015 una encuesta realizada por Cifra vaticinaba que un 50% del electorado departamental elegiría a un candidato del FA mientras que un 19% apoyaría a uno de la Concertación.

Finalmente, el escrutinio difundido por la Corte Electoral confirmó la designación de Daniel Martínez como intendente con un 49% de los votos para el FA. Un 30% de esos votos fueron específicamente para el candidato, mientras que un 16% se destinaron a la candidata Lucía Topolansky y un 1% a Virginia Cardoso. Del otro lado del mostrador, la Concertación acumuló un 37% de los sufragios. Un 23% de ellos fue dirigido al candidato revelación de la elección, Edgardo Novick, que fue seguido por el nacionalista Álvaro Garcé, con 11% y, más atrás, el colorado Ricardo Rachetti, con 1,6%.