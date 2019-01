Liliam Kechichian: “Danilo Astori hubiera sido un gran presidente”

Liliam Kechichian, ministra de Turismo

Pese a que el ministro de Economía, Danilo Astori, descartó ser candidato a presidente por falta de respaldo, a su compañera de gabinete, Liliam Kechichian, le hubiera gustado acompañar su candidatura. “Buena parte de los resultados que ha tenido Uruguay tienen su nombre”, aseguró entrevistada por CRÓNICAS. En otro orden, afirmó que entiende a quienes están enojados con el Frente Amplio (FA), y arremetió contra el principal líder opositor: “Lacalle Pou propone construir un Sistema Nacional de Turismo Social, cuando eso ya existe”.

-El director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Luis Borsari, dijo a CRÓNICAS que a pesar del pesimismo inicial –porque se creía que habría una importante incidencia de la crisis argentina-, la temporada se está desarrollando de forma muy positiva. ¿Cómo lo ve usted?

-En las vacaciones de julio, que coincidieron con la megadevaluación argentina, se prendieron algunas luces amarillas. Teniendo en claro que lo que sucede en Argentina siempre nos impacta, y con el objetivo de amortiguar la dura situación económica de buena parte de los sectores medios argentinos, respondimos rápidamente: volvimos a instalar la devolución del IVA, adelantamos la promoción, y el sector privado hizo ofertas interesantes. Luego, en los fines de semana de octubre, noviembre y diciembre, hubo buena respuesta, tanto de brasileños como de argentinos. Sin ninguna duda vamos a tener menos argentinos porque la crisis es muy profunda y el dólar impacta, pero creo, como Borsari, que estamos ante un inicio esperanzador.

-Sin embargo, según plantearon algunos comerciantes de Punta del Este a El Observador, allí reina el pesimismo y han tenido muchas menos ventas que en el verano pasado.

-Yo no creo que haya que hacer análisis por situaciones puntuales. Puede haber algunos casos de esos, que eran dos o tres en la calle Gorlero, pero también hay otros. Por ejemplo, una de las bodegas más importantes de Uruguay tuvo recientemente el día de mayor facturación de su historia, en Punta del Este. Además, al estar ante una situación tan compleja en Argentina y en Brasil, no podemos hacer comparaciones con el 2018, que fue un año récord en turismo. Todavía no tenemos cifras de los primeros días de enero, pero es muy temprano para hacer evaluaciones.

-Desde la Cámara de Turismo no fueron tan optimistas. Su presidente, Juan Martínez, opinó en conversación con CRÓNICAS que el arranque de la temporada sería bueno, pero que sostenerse en el tiempo sería un gran desafío. ¿Cree posible lograrlo?

-Esa incertidumbre siempre ha estado, pero hace muchos años que el turismo en Uruguay no es solo de dos meses. Diciembre se ha convertido en un mes tan importante como febrero, y la temporada alta culmina después de la Semana de Turismo. Nosotros venimos trabajando fuerte para que haya turismo todo el año. También es cierto que estamos ante turistas que deciden muy sobre el momento sus vacaciones, por lo tanto es lógico que todavía haya gente que no sepa qué va a hacer en febrero.

-El mal clima también ha cobrado importancia. ¿Cuánto pesa en el buen curso de la temporada?

-Siempre el tiempo es un aliado. El pronóstico de la segunda quincena de enero parecería que va a mejorar, y el de febrero parece muy bueno; ojalá sea así.

-¿Qué le gustaría concretar antes de finalizar este período?

-La descentralización [del turismo]. El Ministerio está trabajando en regiones, que ya tienen responsables, pero me gustaría poder dotarlas de algunos recursos humanos más técnicos, y tener un poco más de presupuesto para hacer obras descentralizadas. Ya hemos hecho unas cuantas y quiero profundizar ese trabajo. Que se haga turismo en todo el país significa que haya turismo todo el año, porque en cada lugar hay una oferta diferente según la época. En la zona este, por ejemplo, el Centro de Convenciones fue la inversión pública más fuerte para desestacionalizar un lugar maravilloso como Punta del Este.

-¿Ve al FA bien encaminado para un cuarto gobierno?

-Las encuestas dicen que tenemos un poco menos de respaldo popular que en el mismo momento del gobierno anterior, aunque es cierto que en el período pasado hubo un error muy grande en los pronósticos. Yo tengo mucha confianza en el voto silencioso de aquellos que no defienden, que no militan, pero que su vida ha cambiado tanto que van a volver a acompañarnos. Voy a trabajar mucho por eso, porque de verdad creo que la transformación que ha tenido Uruguay en estos últimos años no puede detenerse.

-¿No cree que algunos realmente están en dudas con respecto a quién votar, más allá de ese voto silencioso?

-Sí. Las encuestas también dicen que hay un número importante de gente que no se fue para otro lugar, pero que está un poco enojada. Hubo episodios que es lógico que generen esa reacción, como la renuncia del vicepresidente. Yo creo que nadie está libre de tener casos como ese, pero la diferencia está en cómo responde la organización política. Yo me siento profundamente orgullosa de nuestro Tribunal de Conducta Política (TCP) y de la firmeza que ha tenido al defender los valores del FA. Entiendo a los que puedan estar dolidos o un poco enojados, pero no se han ido para ningún otro lado y estoy segura de que vamos a poder enamorarlos nuevamente.

-¿Enojados por aquel Plenario que culpó a los medios de prensa y a la oposición de hacer una campaña contra Raúl Sendic?

-No sé si eso es parte del enojo, pero sin ninguna duda fue un error, fue una reacción emocional y no muy pensada. Pero tampoco nos escudamos en ese error, sino que nuestro TCP siguió actuando y finalmente se produjo la renuncia, y posteriormente la sanción, que era lo que correspondía.

-¿Con un triunfo de la oposición se correrían riesgos de retroceso en lo que compete al Ministerio, donde ya se habla de un plan hacia 2030 en materia turística? ¿Se podría ver truncado?

-Lo mejor que va a dejar el equipo que está hoy en el Ministerio es justamente esa mirada estratégica. Uruguay tenía una enorme debilidad en esta actividad, que era analizar todo de temporada en temporada, y no tenía las luces largas prendidas, pero hoy las tiene. El plan 2030 está pronto, se hizo durante todo el año pasado, volvieron a participar unas 600 personas vinculadas a la cadena de valor del turismo, y eso es muy importante.

Mirando los programas de gobierno, no encuentro grandes propuestas en esta área. No he visto nada nuevo, pero sí alguna desinformación fuerte. Por ejemplo, en el programa de Lacalle Pou se habla de construir un Sistema Nacional de Turismo Social; parecería no saber que eso ya existe.

Con respecto a tu pregunta, yo no quiero hacer predicciones. Sí es cierto que hemos gobernado con prioridades diferentes a las de los partidos tradicionales. Hemos derrumbado una cantidad de mitos que durante 50 años tuvo este país, como que no podía haber negociación colectiva porque eso iba a disparar la inflación y porque los salarios de los trabajadores eran parte del ajuste. Hemos logrado que Uruguay tuviera el ciclo de crecimiento más grande de toda su historia.

-Entonces, ¿ve un riesgo si gana la oposición?

-No lo quiero decir. Yo lo que quiero es que la democracia sea respetada y me van a tener siempre de ese lado. Supe pelear en contra de la dictadura y por lo tanto tengo muy claro que a la democracia se la respeta. Sí digo que según los programas de gobierno, son muy diferentes las prioridades que tenemos.

“Con Daniel Martínez podemos tener mayores oportunidades para ganar”

-¿Qué la llevó a apoyar la precandidatura de Daniel Martínez?

-Creo que el FA está viviendo un momento nuevo, de cambio de liderazgos. Los tres líderes históricos del FA, José Mujica, Tabaré Vázquez y Danilo Astori, van a estar en esta contienda pero de una manera diferente. Estoy acompañando la precandidatura de Daniel Martínez porque por su experiencia en diversos ámbitos –en el sector privado, en el público, como ministro, como dirigente sindical, con una gestión en Montevideo bien interesante- y con una cabeza muy abierta, creo que puede ser el candidato que nos permita ganar el gobierno nacional. Todos los precandidatos que tenemos aportan sus distintos perfiles, pero creo que con Daniel podemos tener mayores oportunidades.

-¿Hubiera apoyado la precandidatura de Astori? Hace poco, el ministro dijo a CRÓNICAS que tenía ganas de ser presidente, pero que no le molestó la falta de respaldo.

-Sí, él es un hombre muy generoso en política y siempre ha puesto los intereses del Uruguay y del FA antes de los personales. Si él hubiera sido candidato, sin ninguna duda lo habría acompañado, porque creo que es una de las figuras que más ha aportado y buena parte de los resultados que ha tenido Uruguay tienen su nombre, su gestión, su ética, su frenteamplismo profundo. Entendí sus razones, y la decisión que tomamos como FLS fue acompañar la candidatura de Daniel, aunque Astori hubiera sido un gran presidente.

2018: “La segunda mejor” temporada de Uruguay

Según los datos presentados el pasado martes 15 por las autoridades del Ministerio de Turismo, Uruguay recibió en 2018 un total de 3.711.948 turistas, es decir, un 5,8% menos respecto al 2017. De esa cantidad de visitantes, 2.319.640 fueron argentinos, 466.673 brasileños, 38.685 paraguayos y 61.369 chilenos.

En lo que respecta al ingreso de divisas durante el año pasado, se informó que el total fue de US$ 2.154.770.925, lo que representa un 7,7% menos en comparación con el 2017.

La balanza turística, por su parte, tuvo un saldo positivo de US$ 1.108 millones.

Es así que la temporada del año anterior fue “la segunda mejor” que tuvo Uruguay, mientras que la de 2017 fue “excepcional”. Así lo dijo en conferencia de prensa la ministra, y aseguró que nuestro país ya no tiene malas temporadas.

En resumen, la valoración sobre el turismo en 2018 fue positiva.