“No descarto presentarme como candidato, pero por ahora no está en mi agenda”

Daniel Martínez, intendente de Montevideo

Es consciente de formar parte de una renovación dentro del Frente Amplio (FA), aunque prefiere evitar hablar de las elecciones. Asegura que no le preocupa el tema, pero sí “hacer la mejor gestión posible” al frente de la Intendencia de Montevideo (IM). Daniel Martínez lamentó que “hay un 5-6% de montevideanos que son incapaces de pensar en la ciudad y en los demás”, en referencia a quienes critican el sistema de gestión de movilidad, y se mostró optimista con la instalación de UPM, que debe hacerse “buscando minimizar los impactos en Montevideo”. Sobre la eventual suba del precio del boleto, explicó: “Obviamente si se venden menos boletos, se tienen que sacar fondos de algún lado”.

El menú El intendente eligió la pesca del día: corvina en costra de sésamo, reducción de Martini Dry, con puré de guisantes, calabacín y espárragos, que acompañó con agua mineral sin gas. A la hora del postre, optó por helado artesanal de frutilla y chocolate.

Por Oscar Cestau | @OCestau y Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-Se cumplió un año y medio de su gestión al frente de la IM. ¿Qué análisis hace de lo realizado hasta ahora?

-Cualquiera que haya dirigido una organización del tipo que sea, sabe que hay cuestiones culturales y estructurales que son las que llevan mucho tiempo, pero hay que tener un norte estratégico para avanzar hacia ellas.

Se están empezando a cumplir los objetivos que nos planteamos al comienzo de esta administración: mirar lo que les importa a los ciudadanos, sus demandas, transversalidad, trabajo en equipo, gestión por proyectos, romper las chacras, procedimientos, estandarización, dejar de improvisar, tomar decisiones en base a información.

El otro día una abogada colorada me decía: “Yo nunca pensé que iba a empezar a escuchar en la IM eso con lo que tanto insistís de tomar decisiones con información”.

Son cambios culturales embromados, muy fuertes para alguna gente. “Siempre se hizo así” es una frase que yo en broma prohibí en la Intendencia porque implica un quietismo, no entender el mundo, no entender que hay que mejorar siempre, buscar la excelencia. Eso no se cambia de un día para otro, no todo el mundo responde igual.

Creo que todo el proceso de definir los temas de inversión y captar recursos fue positivo. Calculamos que en el correr de este año vamos a tener todas las licitaciones del Fondo Capital en la calle, además de la licitación de iluminación led y la de los subterráneos.

-Son obras de largo plazo…

-Sí. Va a empezar un proceso de obras que va a seguir hasta el 2019-2020.

Algunos temas nos distorsionaron muchísimo, como la limpieza, la aparición de Uber, pero todos se han ido solucionando.

Ya tenemos todos los camiones que estábamos esperando, y el mes que viene llegan cuatro mil contenedores y luego vamos a comprar otros. Vamos a reponer en el período los 12 mil contenedores y vamos a agregar más, sobre todo en Pocitos y en barrios de gran densidad de población.

Ahora que apagamos el incendio, tenemos que salir a dar un salto cualitativo, aunque tenemos centenares de puntos donde limpiás y a la media hora hay tres bolsas de basura adentro del contenedor y 50 afuera.

“Coincido con los objetivos centrales que tuvieron las anteriores administraciones del FA; les agrego que hay que gestionar para lograr los objetivos”

-Lo que se ha mejorado con las cámaras. ¿O no?

-Claro, con eso empezamos, se han puesto multas, y gracias al convenio con el Ministerio del Interior vamos a disponer de muchas de sus cámaras que vigilan zonas donde eso se da.

Vamos a empezar a implementar varios planes piloto de reciclaje en hoteles, en complejos de viviendas, y en algún municipio de Montevideo, seguramente el Municipio C, vamos a realizar un plan de reciclado voluntario. Hay que poner más cámaras, no solo para controlar basurales, sino también contenedores, y hay que hacer políticas hacia la eliminación de basurales.

-Eduardo Brenta dijo en una entrevista con CRÓNICAS que “esta administración tiene que terminar con el tema de la limpieza resuelto”. ¿Lo cree posible?

-Vamos a hacer muchísimo, pero no alcanza con cumplir con los circuitos o agregar contenedores, tenemos que ir por mucho más. Por ejemplo, el tema de los cursos de agua es muy complejo porque implica reubicar a familias que están pegadas a ellos, pero hay que hacerlo.

-¿Y cómo impacta la cultura en los problemas de la limpieza?

-Es un tema básicamente cultural. Nosotros vamos a empezar una campaña educativa televisiva, de medios y de redes, pero tenemos clarísimo que no alcanza. Por eso el año pasado empezamos a trabajar con la Fiscalía General, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio del Interior en la aplicación global de un Código de Faltas.

“El déficit que tenía la IM llevó a que apretáramos muchísimo, y quizás se nos fue la mano y apretamos de más”

-¿Con qué propósito?

-Para acompañar estas medidas, con la sanción. Si incumples la norma, vas a tener que ir a barrer una plaza, un barrio. Con la caca de los perros pasó lo mismo: hicimos una gran operación para mandar una señal, y ahora salimos a controlar una o dos veces por mes.

-Desde el comienzo de su gestión hizo hincapié en la urgencia de “ordenar la casa”. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Se pudo lograr el objetivo de disminuir el déficit como se esperaba?

-Las cifras van a ser buenas pero falta para conocerlas. El proceso ha sido bueno y con un equipo muy unido. No tener déficit y que sobre algún peso para hacer inversiones que no hemos podido hacer, sería excelente.

-¿Qué se ha hecho hasta ahora para equilibrar las cuentas?

-Hoy hay menor cantidad de horas extras, 300 personas menos en la IM en lo que va del período, ahorros de funcionamiento. Si yo tengo recursos que me sobraron y puedo utilizarlos para cosas que son imprescindibles, espectacular.

-¿Cuál ha sido el resultado del proyecto de fiscalización electrónica de infracciones de tránsito?

-Es imposible pensar en un mejor resultado que el que ha tenido. Pese al 5-6% de montevideanos a los que les falta capacidad de pensar en la ciudad y en los demás, que están en contra del sistema de gestión de movilidad, pese a que demoramos seis meses para aplicar las multas para que entendieran, en ese tiempo constatamos una reducción: hoy comete infracciones el 20% de los conductores con respecto a los que lo hacían cuando comenzaron a ponerse las cámaras.

Además, disminuyeron los accidentes un 52% en la rambla. Estamos hablando de vidas humanas, gente que hoy no tiene una lesión permanente. Yo respeto a todo el mundo, pero me parece que hay que ser muy egoísta para criticar este sistema.

También mejoró el tiempo de recorrido en todos los puntos, así que el resultado ha sido no bueno, excelente, y a su vez brinda información, gracias a la cual podemos tomar decisiones.

-¿Se va a utilizar para el transporte público en algún momento?

-No, es un plan aparte. Estamos trabajando tanto con el taxi como con el transporte público en una serie de modificaciones que van por dos lados: uno más estructural, que no va a ser inmediato, y otro que implica discutir el cambio del sistema de transporte, rever líneas, pero también el plan de peatonalización de Ciudad Vieja, donde la idea es no permitir el uso de autos particulares entre Plaza Independencia y Fernández Crespo.

-¿Y cuáles serían las alternativas?

-La idea es que en Ciudad Vieja haya solo transporte público y que sea eléctrico, y poner alrededor una red de estacionamientos como para que los autos no entren a la Ciudad Vieja, que los dejen en el entorno y luego tomen un ómnibus para ingresar.

-¿Ya han medido la aceptación de esa transformación?

-No, estamos en pleno debate.



-Está utilizando un auto eléctrico. ¿Qué representa ese cambio?

-Representa una señal, lo mismo que la bicicleta, que tanto ha dado para hablar.

-¿Cuán lejos estamos de universalizarlo?

-Eso va a ser un proceso. Todavía son bastante más caros que los autos no eléctricos, aunque se terminan pagando gracias al menor gasto de mantenimiento y de combustible, sobre todo si se carga en la noche, que la tarifa es reducida.

-Juan Salgado informó a CRÓNICAS que en 2016 cayó un 5% la venta de boletos. ¿Esto implicará una suba en el precio?

-Teniendo en cuenta el convenio salarial, que ajusta cada 18 meses, más la caída de la venta de boletos y el mantenimiento de los vehículos… obviamente si se vende menos, se tiene que sacar de algún lado. De todas formas, una de las ideas que tenemos a futuro es tratar de hacer un ajuste al año.

“Para algunos miembros de Adeom, nosotros somos sus patrones y los explotamos”

-¿Cómo fue recibido por los montevideanos el no aumento del boleto si se compra con la tarjeta STM (Sistema de Transporte Metropolitano)?

-Por lo pronto pasamos de menos del 10% a más del 30% de usuarios de la tarjeta STM, y viene creciendo esa cifra.

-¿Cómo ha sido en este tiempo su relación con Adeom?

-Creo que hay demasiada desconfianza de parte de ellos. Nosotros venimos trabajando en el mejoramiento de las condiciones laborales, avanzando en los compromisos de gestión y en alcanzar metas y resultados, aunque el sindicato está en desacuerdo con eso. La relación personal es espectacular, no me llevo mal con nadie.

-¿A qué cree que se debe esa desconfianza? ¿Es filosófico? ¿Tiene que ver con la lucha de clases?

-En el caso de algunos sí, nos dicen: “Ustedes son los patrones y nos explotan, no me vengan con eso de los ciudadanos”. El tema es que debido al desgaste de las relaciones por mucho tiempo, que viene de gestiones anteriores, ahora cuesta generar ámbitos de confianza.

-¿Y su relacionamiento con Edgardo Novick y sus ediles?

-Con Novick nos hemos visto dos o tres veces, y con los ediles bien, cada tanto me pegan, al igual que algunos blancos, o dicen cosas que no son ciertas o que son equivocadas. Pero el otro día me decía [Mariano] Arana: “Yo no recuerdo un gobierno del FA donde se haya logrado tantas veces tanto apoyo de los ediles de la oposición”.

-¿Qué lugar tiene la descentralización en esta gestión?

-Es muy importante. La IM es de las intendencias que más presupuesto le da a la descentralización, y ha ido avanzando.

Igualmente yo creo que en algún momento hay que hacer como Argentina y Brasil, que destinan una parte de la recaudación para los municipios, en función de una serie de parámetros como cantidad de población, extensión, condición social, índices socioeconómicos.

Eso es fundamental para que cada municipio cuente con determinada cantidad de dinero y la pueda administrar sin esperar y depender de la administración central.

-¿Qué es lo que más le está costando implementar o cambiar, de los objetivos que se había planteado?

-Yo creo que entender la importancia de los procedimientos y de las normas, la estandarización de procesos. Eso es algo que no existía o que existía muy poco. Igualmente, cuando empezás a transversalizar y a poner en la cabeza de la gente que tenés que tomar decisiones con información y que cuanta más información tengas es mejor, vas generando un cambio cultural. Que la gente entienda que los procedimientos son una herramienta de trabajo y no un papeleo burocrático, cuesta.

-“Estamos solucionando los problemas de Montevideo en medio de limitaciones presupuestales”, dijo en setiembre pasado en la edición especial por los 35 años de CRÓNICAS. ¿Se ha avanzado en ese sentido? ¿Esas limitaciones continúan?

-Hemos buscado racionalizar mucho los gastos. Cuando tenés un escenario de un presupuesto que si lo aplicás todo vas a tener entre 700 y 1.000 millones de déficit, te asustás. Yo, que trato de ser responsable y que entiendo algo de gestión empresarial y de liderazgo de empresas, y que me gusta la excelencia, hacer las cosas bien, no ser chanta, estaba preocupado.

“Nuestra obligación es que se instale UPM con el menor impacto posible en la ciudad”

Eso llevó a que apretáramos muchísima cosa, y quizás en alguna cosa se nos fue la mano y apretamos de más. Vamos a esperar al balance, que nos llegará en marzo, pero yo creo que vamos a terminar bien. También es cierto que vamos a tener algunas reducciones de ingresos por cuestiones puntuales, tal vez algún incremento, aunque no por aumento de impuestos ni de tasas porque no vamos a aumentar.

Este creo que va a ser un año clave para buscar el punto de equilibrio, pero creo que si hay algo que tiene claro mi gabinete, es que yo trato de ser lo más eficiente posible porque estoy administrando la plata de los ciudadanos.

“Voy a dejar todo en la cancha para tratar de hacer la mejor gestión posible”

-Según las encuestas, es uno de los candidatos favoritos del oficialismo de cara a 2019. ¿A qué lo atribuye? ¿De qué depende que se presente?

-No tengo idea. De todas formas, les juro que no está en mi agenda, ni lo pienso, ni me preocupa, sí me preocupa que a alguien de mi entorno se le haga agua la boca y diga: “Dejo de hacer algo porque podemos quedar pegados, para no complicar un futuro”.

Yo prefiero equivocarme e hipotecar mi futuro antes que dejar de hacer algo que estoy convencido que tengo que hacer. Me podré equivocar y puedo fracasar, pero si dejo de hacer algo para que no afecte el futuro, creo que le estaría errando.

-¿Descarta presentarse?

-No, no descarto nada, pero por ahora no está en mi agenda. La vida me enseñó a no apurarme, a tratar de hacer las cosas bien, y después se verá. Lo que sí tengo claro es que no es un objetivo en mi vida.

-Pero, ¿es consciente de que es parte de una renovación?

-Soy consciente, y quizás fracase la cosa, pero haga lo que haga lo voy a disfrutar. Le meto pasión a lo que hago, tengo una hermosa familia, un futuro tranquilo, no por mi actividad pública, donde he ganado mucho menos que lo que ganaba en la actividad privada, lo cual es una fortaleza en parte, porque yo sé que estoy haciendo esto por mis ideas.

Como intendente no gano lo que ganaba en pesos hace 12 años en el sector privado. Aclaremos, el intendente de Montevideo no gana 300.000 pesos, en la mano cobré este mes 177.000. Hay siete u ocho intendentes del Interior del país que ganan más que el de Montevideo. Digo esto porque a veces se dicen tonterías, errores.

Tengo una vida tranquila, he colaborado y seguiré colaborando con el futuro de mi familia, no tengo problema de hacerlo y no tengo ambiciones de ser presidente. Voy a tratar de hacer las cosas bien y la vida dirá, ahora voy a dejar todo en la cancha para tratar de hacer la mejor gestión posible.

-¿Qué cree que debe hacer para diferenciar esta administración de las de los últimos 25 años?

-No sé si hay que diferenciar, sino cumplir metas. Yo lo que tengo claro es que coincido con los objetivos centrales que tuvieron Tabaré Vázquez, Arana, [Ricardo] Ehrlich y Ana Olivera. Les agrego que hay que gestionar para lograr los objetivos. No quiero ser obsesivo con el tema pero creo que es fundamental, porque manejamos dinero que no es nuestro, es de la gente, lo que implica una forma y un encare. Tal vez yo soy muy austero en muchas cosas, pero trato de serlo porque me pesa el hecho de que sea plata de la gente.

-Y se enfrenta también, a diferencia de los gobiernos anteriores, a avances tecnológicos que nunca antes se habían implementado y que pueden generar gran impacto en Montevideo.

-Claro, yo creo que estamos haciendo muchas cosas muy interesantes en Montevideo. El hecho de que la iluminación va a ser una red inteligente, va a implicar que, por ejemplo, en una plaza donde haya una actividad pública, se va a poder desde una computadora aumentar la intensidad para iluminar más, y en una plaza donde no haya nadie se va a poder hacer una iluminación para la seguridad, y por tanto bajar la intensidad.

También está el wifi en las plazas, el expediente electrónico, el desarrollo de aplicaciones, el tablero electrónico para que el ciudadano pueda saber en tal barrio cuántos pedidos hay de poda, de arreglos de calles, cuánto demoraron, lo que significa que hay más transparencia.

“Con el plan de UPM va a haber cortes todo el día; estamos evaluando otras opciones”

-El mes pasado, según informó El Observador, le planteó al presidente Tabaré Vázquez su preocupación por “el impacto que pudiera tener en algunas ciudades el trazado actual del ferrocarril”, que será parte del proyecto de UPM, y presentó alternativas al plan original.

-Y también incluimos a Canelones, o sea, fuimos con [el intendente] Yamandú [Orsi]. Si bien el trabajo grueso lo hicimos nosotros, lo incluimos porque había un problema grande en Las Piedras.

-¿Qué le preocupa y qué ideas tiene?

-Lo que me preocupa es: si entrás a la ciudad, hacés 21 cortes, tenés 14 barreras que van a tener unas 48 pasadas, en un escenario de que algo ajeno a UPM va a sumarse en poco tiempo, estás hablando de 21 calles cortadas más todo lo que implican las barreras.

Y no me digan que es todo para la noche porque no se puede, o sea, es un sistema de carga y logística, podrá concentrar un poco más a la noche, pero va a haber cortes todo el día, es como partir la ciudad. Entonces nosotros propusimos empezar a construir una solución, y estamos evaluando cada una de las opciones.

-¿Qué piensa de la obra?

-Yo soy parte de un proyecto y creo que hay que pensar con cabeza de país, por lo tanto creo que la venida de UPM es muy importante para Uruguay, va a ser una inversión que va a mover la economía, aunque sé que todavía están negociando y cada uno jugará sus cartas.

Tenemos que ver cómo ayudamos a que se haga, y que se haga buscando minimizar los impactos en la ciudad, es nuestra obligación. Si no hago eso ¿para qué me eligió la gente? Tenemos que hacerlo, pero nunca confrontar con el gobierno.

“Me duele lo que le está pasando a Ancap”

-¿Qué opina del proceso judicial por el tema Ancap?

-Yo trabajé 14 años en Ancap, con una licencia obligada por los militares de un año y medio, y después fui tres años presidente. A mí me duele lo que le está pasando a Ancap, el estado de ánimo de la gente. Desde los obreros hasta los gerentes están hechos pelota, es una presión muy grande, una desmotivación descomunal.

-¿Cree que lo van a llamar para declarar?

-No tengo idea, pero yo no tengo ningún problema. Si hay algo que tengo claro es que mi período fue un período de austeridad absoluta, se pueden ver las preguntas y lo que pasó en la Comisión Investigadora. Por otro lado, yo no opino de la gestión de otros y menos de compañeros.

-Pero la oposición siempre tiene su nombre en carpeta, y probablemente lo utilice en los próximos años.

-Pero tienen que tener elementos, porque si largan bolazos y después resulta que no… yo estoy absolutamente tranquilo. Más austero de lo que fui yo, imposible.