Ope Pasquet: “No están las señales propias de lo que se dijo que sería una transición ejemplar”

Ope Pasquet, diputado de Ciudadanos por el Partido Colorado

Integrante de la coalición multicolor que gobernará a partir de marzo de 2020, el legislador se refirió a los temas más urgentes a tratar por la nueva administración y apuntó que lo más urgente es poner paños fríos sobre la inseguridad. Además, mencionó que el área fiscal requerirá de medidas inmediatas por parte del nuevo gobierno: “Habrá que disponer el aumento de tarifas que no dispuso el gobierno saliente”, confirmó. Consultado acerca de cómo se vive la transición, aseguró que, a pesar de los buenos modales, lo sucedido en torno al aumento de tarifas que Moncecchi descartó para enero y a la designación de generales del Ejército Nacional sin consultar al gobierno entrante, “no son las señales propias de lo que se dijo que sería una transición ejemplar”.

– ¿Cuáles son los principales desafíos que va a afrontar el gobierno electo cuando asuma?

– Sin duda tiene múltiples desafíos pero me parece que lo más urgente es adoptar medidas eficaces para atender el problema de la inseguridad, eso es lo que siente más el ciudadano y sobre lo que espera las primeras respuestas del nuevo gobierno. Son tantas las noticias de hechos delictivos que a veces perdemos la perspectiva de la importancia del fenómeno y de cómo golpea la vida cotidiana.

Nada es instantáneo pero me parece que la gente quiere que el gobierno le dedique a esto una atención prioritaria.

En segundo lugar, van a tener que tomar medidas rápidas para corregir el desvío fiscal, como todos sabemos el déficit es muy importante; las calificadoras de riesgo están anunciando que la situación es delicada. Habrá que disponer el aumento de tarifas que no dispuso el gobierno saliente y me parece que el área fiscal va a demandar medidas inmediatas del nuevo gobierno.

La educación es lo más importante de lo que tiene que encarar el gobierno pero las más inmediatas tienen que ser las referidas a los temas que acabo de señalar.

– En cuanto al tema de las tarifas, ¿qué piensa acerca de que el actual gobierno no haga el ajuste en enero como lo venía haciendo hasta ahora?

– Me parece que le dejan el costo político de la medida antipática al gobierno entrante. Es cierto que habían dicho meses atrás que no iban a subir las tarifas en lo que faltaba del 2019 y que probablemente no lo hicieran hasta el final del periodo de gobierno pero esa fue una declaración hecha en campaña electoral que siempre supuse que se corregiría después de la elección. En lo personal, no tenía dudas de que si ganaba Martínez iba a haber aumento de tarifas dispuesto por el gobierno saliente pero no fue así y el resultado concreto de esta decisión es complicarle la vida aún más a un gobierno entrante que ya tiene suficientes motivos de complicación con la situación fiscal que va a recibir.

– Álvaro García dijo que la pérdida de US$ 400 millones es sobredimensionada y que en marzo el gobierno electo podría ajustar las tarifas…

– Hay una falacia en ese planteo porque la medida del gobierno saliente de no aumentar las tarifas tiene un impacto de US$ 400 millones. Es cierto que el efecto puede ser menor si el gobierno entrante corrige lo que dispuso el gobierno saliente. Con ese criterio, podemos decir que se dispone un aumento de tarifas retroactivo al 1º de enero y eso prácticamente elimina los efectos negativos y si lo hace retroactivo a seis meses se hace más caja todavía con eso, pero a nadie se le ocurre que se puedan tomar ese tipo de medidas. El efecto de la decisión del gobierno saliente por sí solo tiene un impacto inicial de US$ 400 millones.

– ¿Ve buena voluntad en la transición?

– Veo buenos modales, como no puede ser de otra manera, pero el episodio de las tarifas y el ascenso de los generales sin consultar siquiera con el gobierno entrante me parece que no son las señales propias de lo que se dijo que sería una transición ejemplar.

– Talvi aceptó ser canciller en la nueva Administración. ¿Estaba de acuerdo con que estuviera en esa posición?

– Sí, lo estuve desde el primer momento. Formar parte del gabinete es la forma más tangible de expresar que el Partido Colorado es parte integral del gobierno de coalición.

Yo tengo la expectativa de que la coalición dure los cinco años; esto no es un pronóstico, es un propósito. La voluntad política del Partido Colorado es que esto dure cinco años porque la coalición es indispensable para gobernar, de lo contrario, el Partido Nacional no tiene mayoría en el Parlamento y necesitamos que haya mayoría para que sea posible gobernar todo el periodo. La ciudadanía nos dio un mandato por cinco años y el país no está para que pasemos uno, dos o tres años haciendo la plancha por un cálculo electoral.

Cualquier cálculo que se haga sobre la base de que es posible separarse del destino de la coalición está equivocado. Si al gobierno le va bien, todos los integrantes de la coalición vamos a votar bien en 2024 pero, si al gobierno le va mal, la ciudadanía nos va a pasar la factura a todos los que formamos parte de la coalición.

Hay que comprometerse íntegramente con la coalición de gobierno y eso implica que el líder de la coalición por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, forme parte del gabinete, por lo menos cuando este se pone en marcha.

– Se barajó su nombre como vicecanciller. ¿Por qué optó por quedarse en el Parlamento?

– Se barajó a nivel periodístico pero nosotros, con Talvi, nunca lo manejamos, creo que puedo ser útil en la Cámara soy abogado en un Parlamento donde hay pocos abogados y además tengo experiencia en un Parlamento en el que hay varios legisladores primerizos.

– Con respecto al plano internacional, Nin Novoa dijo que salir del Mecanismo de Montevideo implicaba entrar en un modo “más confrontativo”, ¿qué piensa al respecto?

– Me parece que se quiere adoptar una posición que esté más de acuerdo con la realidad de las cosas, lo que hay en Venezuela es una dictadura y merece que se la trate como tal. En segundo lugar, hay que buscar una mayor eficacia en los esfuerzos tendientes a contribuir al restablecimiento democrático en Venezuela. El mecanismo de Montevideo y estas instancias de diálogo a las que al canciller Nin Novoa le gusta decir que Uruguay participa han sido, hasta ahora, absolutamente ineficaces; me gustaría que me dijeran un resultado concreto y positivo que ha tenido el Mecanismo de Montevideo, ni siquiera se han reunido con frecuencia. Todo ha sido una gran cortina de humo detrás de la cual Maduro ha seguido haciendo lo que se le antoja con grave perjuicio para la sociedad venezolana, esos son los hechos.

Está bien que el nuevo gobierno modifique su política y la ponga a tono con lo que ha sido la trayectoria de Uruguay en América en defensa de los derechos humanos, y que se ayude más eficazmente a reestablecer la normalidad democrática en Venezuela.

– En la reciente cumbre del Mercosur se decidió aplazar la discusión al respecto de la rebaja del Arancel Externo Común, tema que puede llevar al primer conflicto entre el presidente argentino, Alberto Fernández y el brasilero Jair Bolsonaro. ¿Qué posición debe tomar Uruguay en el bloque?

– Lo importante después de un largo tiempo en el que Uruguay ha actuado con un embanderamiento ideológico notorio en su política exterior, es evitar actuar como un hincha de un bando o del otro. Es notorio que Bolsonaro y Fernández están ideológicamente en las antípodas y Uruguay tiene que tener la capacidad de llevarse bien con los dos, manejarse con profesionalidad, tratando de contribuir a que el Mercosur vaya resolviendo sus problemas.

Si Brasil y Argentina quieren terminar con el Mercosur no va a ser Uruguay el que pueda detenerlos. Sin embargo, si se trata de mejorar, de sincerar el Mercosur, podemos jugar un papel y no tengo dudas de que Ernesto Talvi va a contribuir en ese sentido.

– Se estima que hay 500 cargos políticos y de confianza para distribuir en la coalición, ¿esta cantidad no va en detrimento de la austeridad que se proclamaba como promesa de campaña?

– Los cargos se crearon en sucesivas leyes de presupuesto por el Frente Amplio, seguramente muchos tendrán que ser eliminados o permanecer vacantes; el esfuerzo de austeridad irá también por ese lado.

– De cara a las elecciones departamentales, ¿la coalición deberá repetir la receta y presentarse como tal?

– Hay que estudiar caso por caso y escuchar a los ciudadanos que viven en cada departamento. En el caso de Montevideo, el Frente Amplio es muy fuerte, este es su principal bastión y si la oposición va dividida a la elección departamental seguramente será derrotada sin ninguna dificultad por el Frente Amplio. Tenemos que elegir entre dejarnos llevar por la inercia, votar cada cual con su candidato y su lema e ir hacia una derrota segura debilitando mucho la capacidad de control de la Junta Departamental, o hacer el esfuerzo de votar con un lema común en torno a uno o varios candidatos, yo creo que este es el camino que tenemos que recorrer; es lo único que nos da chances en Montevideo, quizás también ocurra lo mismo en otros departamentos.

La estigmatización de Manini Ríos

Pasquet confesó que le sorprendió la remontada frenteamplista al final de la segunda vuelta de las pasadas elecciones. “Con el diario del lunes, todo parece explicable”, señaló el legislador y atribuyó la escalada de Daniel Martínez al “voto proveniente del exterior”, a la “campaña del miedo” y a una “eficaz campaña de estigmatización de Manini Ríos” a la que, según Pasquet, se abocó el Frente Amplio desde que el candidato por Cabildo Abierto dijo que integraría la coalición. En esta línea, el diputado subrayó que desde el Frente Amplio se presentó al video de Manini Ríos como autoritario y fascista cuando “de eso no tiene nada”.

Leyes en el tapete

Consultado acerca de si tendrían que sancionarse a la brevedad leyes que aún están en el tapete, como la modificación del abuso de funciones o la ley de financiamiento de los partidos políticos, Pasquet expresó: “La gente ya votó por un nuevo Parlamento que se va a instalar dentro de muy poco, un mínimo de sentido común sugiere esperar al nuevo Parlamento para los temas que sabemos que son polémicos”. En este sentido, aseguró que “la gente quiere otra mayoría parlamentaria y ya lo expresó”. Finalmente ejemplificó con que modificar la normativa referida al abuso de funciones cuando desde el gobierno saliente “podrían tener que enfrentar responsabilidades por la gestión cumplida” es “una inmoralidad”.