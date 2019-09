Producción sostenible y transformación social entre los ejes de la estrategia de desarrollo con miras al 2050

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) lanzó el martes su Estrategia de Desarrollo para el país hacia 2050. En diálogo con CRÓNICAS, el director del organismo, Álvaro García, indicó que este documento marca cuáles son “las cosas de fondo que tiene que hacer el Uruguay”, pensando más allá de un gobierno porque implica visiones de“largo plazo”.

Por Ignacio Palumbo | @ignacio_palumbo

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se planteó un objetivo central: trabajar para un “futuro en desarrollo”.

Es así como se gestaron varios trabajos con la mirada puesta hacia adelante, los que fueron presentados a lo largo de todo el período de gobierno. Además, los mismos fueron elaborados no solo por la cartera, sino en un trabajo conjunto entre sectores público, privado, la academia y sociedad civil.

La recopilación de dichas publicaciones dio lugar a la Estrategia de Desarrollo 2050, un plan de trabajo a largo plazo con “visiones de futuro”. En diálogo con CRÓNICAS, Álvaro García expresó que este documento marca “las cosas de fondo que tiene que hacer Uruguay” de cara al 2050.

No fue tarea fácil

La Estrategia de Desarrollo se articula en tres ejes estratégicos: Transformación productiva sostenible, transformación social y transformación de las relaciones de género.

A su vez, se prioriza el eje de acción en seis complejos productivos. Ellos son alimentos, forestal-maderero, tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), energías renovables, turismo e industrias creativas.

De esta manera, esta publicación brinda “amplia información” para pensar “cuáles son las bases de políticas de Estado” que el país debe recorrer en adelante, según comentó el director de la OPP. En este sentido, enfatizó que no se trata de aportes para un solo gobierno, sino que el objetivo es mirar a largo plazo.

Justamente, ese fue uno de los desafíos en la elaboración del documento, comentó García. “No caer en el corto plazo, reservarse el derecho de tener la mirada larga, ya que para corto plazo tenemos todo el resto de las direcciones”, indicó.

Otro de los desafíos destacados por el jerarca es que esta publicación fue armada “de cero”.

También, un tercer reto “importante” y que quizás la OPP no lo cumplió “de la mejor manera”, fue la incorporación de los expertos. Pese a que la cartera tuvo “toda la voluntad política de hacerlo”, García reconoció que no se trabajó con “todos los expertos”, ya que identificarlos e invitarlos no era posible.

“De Uruguay tratamos de abarcar y de cubrir todo el espectro”, apuntó.

Visión común

Así como se pensó en una Estrategia para el Estado -y no en un plan de un solo gobierno-, también puede cumplir su rol pensando en la campaña electoral.

El candidato frenteamplista Daniel Martínez propuso acercarse a sus competidores de la oposición, buscando acuerdos en diversos temas centrales. Al respecto, García sostuvo que “sin ningún tipo de duda” esta Estrategia de Desarrollo 2050 es un buen punto de partida para este diálogo entre candidatos.

“Me parece muy importante tener este tipo de elementos para generar una visión común” en todo aquello en que se puedan generar acuerdos, agregó.

La Estrategia, entonces, “entra en la agenda del país” más que en la de algún partido político, finalizó el jerarca.