Sebastián Andújar: “Estamos cuidando el gasto, que era lo que no sucedía en los gobiernos anteriores”

Sebastián Andújar, diputado del Partido Nacional

Con la austeridad como el objetivo central de la coalición de gobierno, la Cámara de Diputados culmina esta semana la primera etapa del tratamiento del proyecto de Presupuesto Nacional enviado por el Poder Ejecutivo. Sebastián Andújar, quien preside la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, conversó con CRÓNICAS acerca del trabajo realizado en ese ámbito y se refirió a algunas de las diferencias que surgieron en la interna de la coalición, así como con la oposición.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-¿Cómo se desarrolló el trabajo de la comisión que preside?

-La discusión en la comisión fue un proceso bastante intenso, muy cargado de horas a causa de las visitas de todas las delegaciones y presidentes de las instituciones del Estado y a raíz de la información que se recibió y procesó. Fue un trabajo armónico entre la coalición y la oposición.

-¿Cuáles son los principales objetivos que persigue este Presupuesto Nacional?

-Primero, está enfocado en las personas, que son la preocupación central. Un objetivo es el crecimiento económico y, a través del mismo, ir solucionando los problemas, sobre todo, de aquellos uruguayos que hoy viven en la pobreza y que tienen mayor precariedad.

Se entiende que solo a través de eso se puede lograr bajar el desempleo y ayudar a achicar la brecha que existe desde hace un tiempo en lo relativo a la calidad de vida que tienen algunos de nuestros compatriotas.

-¿Cuáles son las áreas prioritarias en ese sentido?

-El Presupuesto Quinquenal no tiene incremento; al no tenerlo, lo que se está cuidando es el gasto, que era lo que no sucedía en los gobiernos anteriores, cuando estaba absolutamente descontrolado y eso provocaba un déficit muy importante. Hoy tenemos que cuidar el déficit, tratar de reducirlo y disminuir la inflación.

En base a esos recursos que se tienen, que no son muchos porque el proyecto de Presupuesto es austero, los pilares fundamentales son: la educación, la atención de la salud, la vivienda y las políticas sociales. Todo eso está sustentado. Al estar enfocado hacia las personas, tenemos que asignar recursos para las políticas que repercutan directamente en ellas.

-La propuesta del gobierno de pasar el Plan de Mejoramiento de Barrios a la Presidencia fue rechazada por Cabildo Abierto (CA), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI). ¿Cuál es el propósito de ese traslado?

-Se entiende que este país tomó un legado de 700 asentamientos, 200.000 personas viviendo en los mismos, de las cuales el 60% vive con la mayor precariedad que existe en el país. Es un panorama absolutamente desolador que genera una gran preocupación al presidente de la República. Por eso pide tener cerca uno de los programas que atiende al realojo y los servicios que se brinda a los asentamientos para que dejen de ser tales.

Nuestro propósito es que vaya a Presidencia, pero no como brazo ejecutor, sino como fomentador de políticas que tengan éxito, que es lo que hasta ahora no ha pasado. Ese programa en algún momento estuvo en Presidencia, después se fue al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), y ha sido un fracaso.

Esto no implica que no confiemos en las nuevas autoridades, que son de nuestro gobierno, sino que, simplemente, la Presidencia lo quiere tener ahí con el brazo ejecutor, como corresponde, del MVOT.

-Dado que no se alcanzaron los votos, no se podrá concretar esa modificación. ¿Se planea alguna medida alternativa?

-Lo que va a terminar pasando es que Presidencia va a generar una nueva unidad ejecutora donde se trabaje sobre esos temas, y creo que no es lo ideal. Aparte, por estar bajo su órbita no significa que esté en un lugar equivocado.

Tenemos la experiencia más reciente del Programa de Salud Bucal, que se encontraba en Presidencia, fue exitoso y ahora va a pasar a ser gestionado por ASSE. O sea, que esté en Presidencia no significa que vaya a fracasar y tampoco significa que vaya a tener éxito, sino que, por lo menos, va a estar más controlado de acuerdo a las preocupaciones que pueda tener el presidente.

-¿Al seguir bajo la órbita de Vivienda no puede tener el control directo del presidente, o cuál es el inconveniente?

-Primero, hasta ahora los resultados han sido muy malos y la experiencia ha sido fea. Estando en Presidencia, tendría un representante del presidente, uno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, uno de Economía y dos de Vivienda.

Estamos hablando de una unidad ejecutora donde se van a desarrollar las políticas, procesar los datos y administrar el dinero. Esto no quiere decir que quien lleve adelante la puesta en práctica no sea el MVOT. Yo creo que tiene que ser él, porque la Presidencia no cuenta con recursos humanos ni con el aparato que tiene el Ministerio de despliegue en el territorio que se necesita.

-El PI ha discrepado con algunos puntos del proyecto de Presupuesto en lo que respecta, entre otras cosas, al aumento de generales y coroneles, a la cogobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y a los cambios en el retiro policial. ¿Cómo lo tomaron?

-Yo destaco la coherencia del PI, sobre todo, de su representante (Iván Posada). Eso lo respeto muchísimo porque creo que el diputado siempre ha mantenido una coherencia política en esos temas. Nos parece bien y respetable, no lo tomamos como un hecho que se desalinee de la coalición.

-¿Cómo se han manejado las diferencias a la interna de la coalición?

-En cuatro paredes, discutiendo y solucionando, y saliendo fortalecidos.

-El gobierno había planteado aumentar los sueldos a presidentes de entes, ante lo cual CA manifestó de inmediato su rechazo. Finalmente, los legisladores de la coalición definieron no apoyar esa propuesta. ¿A qué se debe esa marcha atrás?

-Desde un primer momento entendimos que el fondo del asunto era compartido, porque todos consideramos que las empresas más importantes del país, que son los entes, no se pueden restringir la oportunidad de contar con gente competente.

Esto no significa que quienes estén ahí hoy no lo sean, sino que tenemos que acceder a un mercado competitivo y por eso se restringe, por no tener buena remuneración. Ese objeto nosotros lo compartimos, pero entendimos que era inoportuno y tomamos la decisión de anunciar que lo íbamos a sacar del Presupuesto.

-De todas maneras, se mantiene un aumento de sueldos para directores del Ministerio de Desarrollo Social, a raíz de una reestructura en el organismo. Desde el Frente Amplio (FA) se ha rechazado esta medida. ¿No es una señal confusa hacerlo en medio del contexto económico actual agravado por la pandemia?

-No es así, porque es una reestructura que implica suprimir cargos y crear otros. En el balance general, ninguna de las creaciones genera más gasto, simplemente se reestructura para poder aplicar las políticas que impulsa este nuevo gobierno. Lo importante es que nada de esto aumenta el gasto. Sucede lo mismo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

-¿A qué responde, justamente, la creación de cargos de confianza en el MEF?

-Es exactamente igual. Es más, en los dos casos no solamente no se gasta más, sino que se gasta menos de lo que se gastaba antes, porque se han bajado en forma contundente las adscripciones, los contratos y algunas otras cosas más que en estos días van a salir a la luz, cuando se muestren las auditorías.

En ese sentido, la gente va a poder comprobar que lo que estamos haciendo es controlando el gasto, siendo austeros y generando reestructuras que permitan fomentar las políticas nuevas, porque cambió el gobierno. Eso es lo que tenemos que comprender, es decir, hay una nueva filosofía política porque la gente lo eligió.

-¿Qué se puede esperar de las auditorías?

-Hay cosas que nos han llamado la atención, que son los manejos que había dentro del MEF. Por ejemplo, la superpoblación de adscripciones y de cargos era absolutamente exagerada en cuanto a las necesidades que se tenían. También algunas adquisiciones. Recientemente, salió en un semanario que existía un contrato con una revista por el que se compraban publicaciones. El mismo le costó al país, en 11 años, $25 millones.

Hay distintas perlas que con el correr del tiempo, cuando salgan a la luz las auditorías, se van a poder mostrar, del descontrol y el despilfarro que existía en el gobierno anterior. Por ello, período tras período incrementaban el gasto y el presupuesto, que es lo que no se está haciendo ahora: no se incrementa porque se controla el gasto.

-El FA criticó fuertemente que el proyecto de ley elimine la obligatoriedad a los jerarcas de devolver o justificar los gastos realizados con viáticos, ante lo cual los legisladores oficialistas decidieron dejar la medida sin efecto. ¿Por qué se definió esa derogación y luego se cambió de posición?

-El martes pasado yo pedí la reconsideración de ese artículo. En el mensaje del Poder Ejecutivo se derogaba la ley que habían votado los legisladores el año anterior por unanimidad. Nosotros transmitimos que no queríamos eso porque estamos de acuerdo con la ley que votamos.

Vino un sustitutivo donde no se derogaba la ley, pero sí un inciso del artículo 5 de la norma, que marcaba que los legisladores y los funcionarios públicos no tenían que mostrar los comprobantes de los gastos realizados.

El lunes, en el momento de ponerlo en votación, como son 700 artículos, se me pasó. Cuando escuché la exposición del diputado (del FA, Daniel) Caggiani reaccioné, me puse a mirar realmente el aditivo que habíamos propuesto desde la coalición y me percaté de que no era lo que nosotros queríamos. Lo que hicimos fue reconsiderarlo y sacarlo. Por tanto, la ley sigue como estaba.

-El desafío del gobierno es llegar al 2024 con un déficit del 2,7%. ¿Son optimistas en ese sentido?

-Sí, es bastante ambicioso, pero somos optimistas, tenemos un desafío y eso nos motiva a hacer todo lo posible para lograrlo.

-La oposición rechaza la pérdida salarial alegando que va a repercutir en los trabajadores.

-No es así. Está plasmado en el artículo 4 de este Presupuesto que no va a existir pérdida de salario real al 2024. Creo que ahí hay un problema de comprensión lectora o una falta de confianza sobre lo que dice el artículo.

-¿Qué se puede esperar para los últimos meses del año en lo que respecta a la tarea del Parlamento?

-Luego de esta etapa el proyecto pasa al Senado, después vuelve a Diputados y hay un par de leyes importantes que tenemos que sacar, como la Ley de Medios, y seguir el transcurso como para que el gobierno tenga buen funcionamiento.

-¿En qué temas o propuestas pondrá foco usted en este período?

-En atender a los que más necesitan, generar un contenido muy importante desde el Poder Legislativo de cosas que garanticen la atención a las personas. Hay que hacer mucho hincapié en las políticas sociales, en vivienda, en salud, en salud mental. Son los problemas que el país no se puede permitir tener porque es un país chico y tiene que ser controlable desde ese punto de vista.

Eso depende mucho no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo. Tiene que haber una fuente de iniciativas de parte de nosotros, que somos los que estamos cuerpo a cuerpo con la gente en el territorio, para ayudar a solucionar esas cosas.

Cogobernanza en la UAM: “No es lo que queremos; hubiésemos pretendido que fuera por unanimidad”

-Tras la polémica en torno a la UAM, se terminó aprobando el artículo que establece la cogobernanza entre el Ministerio de Ganadería y la Intendencia de Montevideo. ¿Hay conformidad al respecto?

-Se terminó votando nuestra propuesta; no hubo contrapropuesta, por lo cual pasa al Senado de esta forma. No es lo que queremos; hubiésemos pretendido que fuera por unanimidad, en un consenso que les haría bien a los productores y también a los consumidores, pero ahora los senadores van a tomar eso como un desafío y tratar de sacarlo adelante.

-La intendenta electa y exsenadora del FA, Carolina Cosse, afirmó que “lo mejor para el ánimo democrático es que este artículo se retire”.

-Todos piden, pero nadie propone. Yo la entiendo a la intendenta electa, pero es más fácil pedir y es más difícil proponer. Hasta ahora no recibimos ninguna propuesta.

“Siempre se tiene que tener un ámbito de autocrítica, de charla”, dijo en respuesta a pedido de Manini

-El senador de CA, Guido Manini Ríos, dijo la semana pasada a CRÓNICAS: “Hoy no hay un ámbito de coalición de gobierno donde podamos sentarnos todos los socios”. ¿Cree que debería conformarse?

-Eso ya escapa a mis posibilidades. Hasta ahora, en lo que a mí respecta, en Diputados, todo se ha manejado de una manera muy armónica.

-Pero ¿sería bueno que se pueda conformar ese ámbito?

-Sí, claro que sí. Siempre se tiene que tener un ámbito de autocrítica, de charla. De esas situaciones se sale fortalecido, no tengo dudas.