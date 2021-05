Según Conaprole, caída de las exportaciones de lácteos se debe a dificultades logísticas existentes en el mundo

El director de Conaprole, Gabriel Fernández, se refirió, en diálogo con CRÓNICAS, a la realidad del rubro lácteo en materia de exportaciones. Así, señaló que “vienen bien”, a pesar de que las cantidades “han caído un poco” últimamente. Explicó que dicha baja se debe a un problema logístico mundial, y aseguró que dicho producto se está colocando “con bastante fluidez” en el mercado, por lo que afirmó estar “bastante conforme con la performance obtenida”.

La segunda subasta de mayo de 2021 de Fonterra se ha cerrado con una nueva bajada de precios: un 0,2%. De esta forma se configuró la tercera caída en lo que va del año.

En diálogo con CRÓNICAS, el director de Conaprole, Gabriel Fernández, no le dio mayor relevancia a este acontecimiento. “No es significativa la baja (…), fue mínima, la damos como que se mantuvieron los precios”, afirmó.

Así, el ejecutivo hizo alusión al estado actual de las exportaciones de lácteos. Según señaló, “vienen bien” a pesar de que “han caído un poco las cantidades estos últimos dos meses”.

Según datos de la Unión de Exportadores, en marzo las ventas al exterior de este producto fueron un poco más de 19.000 toneladas, mientras que en abril estuvieron casi en 15.500 toneladas.

Fernández aclaró que dicha baja se debe “fundamentalmente a dificultades logísticas existentes en el mundo entero”, no solo en Uruguay. “Dificultades para fletes, disponibilidad de contenedores… de alguna manera se ha trastocado la situación en el mundo respecto al tema logístico”, detalló.

Dicho esto, el empresario reafirmó que los lácteos se están colocando “con bastante fluidez” en el mercado, por lo que “la operativa está bien vendida”. Aquí predomina la demanda del mercado chino, que muestra una “avidez bastante importante”, consideró. Los otros mercados relevantes para el rubro son Argelia, Brasil, Rusia, Cuba y México, según enumeró Fernández.

Por todo esto, el director de Conaprole manifestó estar “bastante conforme con la performance obtenida” en los últimos meses.

Consultado respecto a la comparación con un año atrás, Fernández expresó que “ahora se están empezando a embarcar operaciones que se cerraron con precios bastante superiores, o sea que en cuanto a las cantidades a exportar son parecidas”. No obstante, reconoció que sí existe una “diferencia significativa” con respecto a los precios.

“La remisión de leche es un 8% superior en el ejercicio respecto al período pasado, y eso se está disponibilizando todo, o sea que hay un aumento más o menos de ese tenor en las ventas o en las colocaciones. Capaz que no están facturadas y embarcadas por lo que comentaba, no es inmediato; no es pan que lo produzco hoy y lo consumo mañana”, evaluó el empresario.

Los frescos

Hace algunos días comenzó a sentirse la temperatura fría en nuestro país, por lo que la llegada del invierno y las heladas aún mayores se vuelve cercana. Ante ello, Fernández comentó que “en la medida que tengamos un buen clima que acompañe el invierno, la producción va a estar bien”.

En esta línea, indicó que las lluvias anunciadas para este fin de semana dan un respiro, ya que “hoy está haciendo falta agua para el rebrote de la comida”. La sequía del verano generó un déficit hídrico que afectó y varió dependiendo de la zona del país. Sin embargo, el ejecutivo señaló que, una vez llegado el otoño, “ los verdeos de invierno y las praderas se vienen implantando bien”.

Por eso, “hay buenas perspectivas de disponibilidad de comida para el invierno si el clima acompaña”, reflexionó.

Por último, Fernández se refirió a la tendencia que se venía dando de cierre de tambos en el país. Si bien no pudo dar cifras a nivel nacional, sí aseveró que en Conaprole la cantidad de productores “se viene manteniendo en este último período”. De acuerdo con el director de dicha empresa, se logró frenar esa tendencia. “Estamos en un flujo razonable, se ha disminuido sensiblemente el cierre de unidades productivas”, manifestó.

Lo prometido es deuda

Consultado respecto a la situación de la deuda que Venezuela mantiene con el sector agroexportador uruguayo, Fernández indicó que no ha habido novedades trascendentes en la materia. A pesar de ello, “la cooperativa ha seguido y sigue trabajando en el tema por los carriles que corresponden”, aseguró.

Así, el director de Conaprole exclamó que la empresa que lidera “nunca dio por perdida” la deuda con Venezuela, y aún se sostiene esa actitud.

Crédito especial

Fernández anunció que la cooperativa de ahorro y crédito de Conaprole, Proleco, lanzó una nueva línea de créditos para los productores para créditos a largo plazo destinados a inversiones en infraestructura. Según el ejecutivo, estas inversiones “son difíciles de pagar con el capital de trabajo” y “se requieren plazos más largos para pagar”.

Asimismo, continuó el director de Conaprole, el crédito tiene la particularidad de que se paga en leche.

Según explicó, el productor abona un porcentaje fijo de su remisión y lo pagará antes o después según su propio crecimiento y valor de la leche. “Obviamente, va a pagar más en primavera -que son los meses de mayor producción- y menos en el verano o invierno -los meses de menor producción-.