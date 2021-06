Laboratorio de Economía Circular: proyectos orientados a la sostenibilidad

Más de ochenta personas fueron capacitadas en economía circular, en representación de cerca de cincuenta empresas y emprendimientos. Once empresas postularon a la segunda fase del Laboratorio de Economía Circular (LABEC) y cuatro fueron seleccionadas para avanzar en el diseño y la ejecución de sus proyectos.

El Laboratorio de Economía Circular (LABEC) es una iniciativa interinstitucional integrada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), PAGE Uruguay, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), el Centro Tecnológico del Plástico (CTplas) e ImpulsaLab.

Se trata de una experiencia piloto que comenzó a implementarse en marzo de este año para promover iniciativas que fomentan las contribuciones de las empresas al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 12 «Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles», y la economía circular, un enfoque que promueve la producción sostenible de bienes y servicios desde su diseño, optimizando los recursos utilizados y minimizando la generación de residuos.

La convocatoria estuvo dirigida a empresas y organizaciones de distintos sectores interesadas en la implementación de estrategias de economía circular. La experiencia piloto consta de dos fases, de las cuales la primera consistió en una serie de talleres de capacitación, de carácter gratuito y abierto, en los que participaron más de cincuenta empresas y emprendedores. Por su parte, la segunda fase, todavía en desarrollo, consiste en acompañamiento técnico para empresas seleccionadas en función de su participación en la etapa de capacitación y con una idea o problema vinculado con la economía circular bien identificado, además de disponibilidad de recursos humanos y compromiso para llevar adelante y difundir la experiencia.

Capacitación en economía circular

Durante marzo se llevaron adelante capacitaciones enfocadas en profundizar y transferir herramientas de trabajo para que las empresas puedan abordar los desafíos que propone la economía circular en Uruguay. Fueron tres instancias virtuales que abordaron la temática desde una perspectiva general hacia acciones y conceptos más concretos.

La primera de estas instancias fue un taller introductorio para acercar a las empresas participantes al tema de la producción y el consumo responsable, en el marco de los ODS, así como aportar una presentación sintética de los principios de la economía circular y algunos casos de estudio.

El segundo encuentro tuvo como objetivo abordar los beneficios del enfoque de la economía circular para las empresas. En esta línea, se profundizó en los aspectos principales de la economía circular y se aportó un conjunto de herramientas para habilitar a las empresas participantes a trabajar en sus propias ideas para llevarlas a cabo. Esta actividad se enmarcó en los lineamientos de la reciente norma británica BS 8001:2017 (Framework for implementing the principles of the circular economy in organizations).

Esta norma, diseñada en Gran Bretaña pero formulada con el objetivo explícito de ser usada por muy diversas organizaciones independientemente de su ubicación, tamaño, sector y tipo, «permite a las organizaciones mapear su sistema único y entender cómo sus operaciones lo impactan. Explora cómo, por medio de la aplicación de principios de economía circular, las organizaciones pueden ahorrar costos; desbloquear nuevas fuentes de ingresos; y hacerse más resilientes frente a la ocurrencia de shocks y perturbaciones externas».

En el tercer y último encuentro de capacitación, se trabajó con las empresas participantes en la identificación de oportunidades para pensarse desde una mirada de economía circular. Se compartieron herramientas como el análisis del ciclo de vida, la medición de la huella de carbono y el ecodiseño, entre otras.

Definiendo el proyecto

Una vez culminada la fase de capacitación, once empresas postularon una idea, problema o línea de trabajo a desarrollar o profundizar, comprometiéndose a dedicar el tiempo necesario para ello. De las ideas postuladas fueron seleccionadas cuatro para participar en la segunda fase del LABEC: Frigorífico Pando, el Centro de Promoción por la Dignidad Humana (CEPRODIH), NAUSSA y Panificadora Bimbo Uruguay.

Durante abril y mayo, colaboradores de las empresas seleccionadas participaron en sesiones de seguimiento con asesores externos, de entre dos y tres horas de duración, en las que se trabajó en el proceso de ideación, con el objetivo de transformar la idea inicial en una hoja de ruta o plan de trabajo operacionalizable y analizar su viabilidad.

