Mythology Labs, un proyecto que construye nuevas oportunidades

Juan Carlos Casalderrey, cofundador de Mythology Labs

Mythology Labs está compuesto por un grupo de profesionales en el desarrollo de productos digitales. Estos cuentan con más de cinco años de experiencia y se definen como jóvenes motivados. El objetivo del equipo es ayudar a los emprendedores y empresarios que están en búsqueda de un socio tecnológico para alcanzar nuevas oportunidades.

¿Cómo y cuándo surgió la posibilidad de crear la empresa?

En 2007 mientras veía un partido de fútbol me surgieron ganas de contar con una plataforma que me permitiera conocer la historia y las estadísticas de todos los equipos, directores técnicos, jugadores y árbitros. Dado que en ese entonces no tenía los recursos necesarios, al finalizar la carrera de Licenciatura en Sistemas me junté con mis compañeros de tesis (uno es mi actual socio) y otro amigo, para ver si les interesaba crear una empresa de software y comenzar con ese proyecto. Les pareció una interesante idea y así comenzó lo que hoy es Mythology Labs.

¿Cuáles son los principales objetivos de la firma?

Entre los principales objetivos de Mythology Labs está el ayudar a los emprendedores y empresarios que están en búsqueda de un socio tecnológico a poder llevar adelante sus proyectos; construir nuevas oportunidades de negocio tanto a nivel local como internacional; y por último, consolidarse y posicionarse en el mercado como una empresa de software de calidad que se pueda exportar a la región y al mundo.

¿Qué cosas son las que distinguen a la empresa dentro del rubro?

Mythology Labs hace énfasis en la calidad de nuestros productos y en lograr que el cliente esté satisfecho con nuestro trabajo. A su vez, nos preocupa mucho la postventa, es decir, brindarle al cliente la tranquilidad de que una vez terminado el proyecto nosotros vamos a continuar a disposición, tanto sea mediante un plan mensual de mantenimiento o en caso que precisen realizar algún ajuste o agregar alguna funcionalidad nueva.

¿Qué servicios se ofrecen?

Principalmente lo que ofrecemos es el desarrollo de soluciones de software personalizadas para cada cliente. Nos dedicamos al desarrollo de páginas web institucionales, plataformas web con un sistema administrador de uso interno, mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades, tanto de nuestras soluciones como de productos ya existentes, y ofrecemos también la gestión de la infraestructura del proyecto.

¿Con la llegada de la pandemia el pasado año tuvieron que modificar aspectos de la firma a la hora de desarrollarse?

El único cambio importante que tuvimos que aplicar fue el de tener que trabajar de forma 100% remota. Si bien tenemos una oficina donde cualquiera del equipo puede ir en caso de necesitar un espacio para trabajar, desde que comenzaron a incrementarse los casos del covid-19 estamos todos teletrabajando, tratando de mantener reuniones diarias virtuales y una comunicación activa con todo el equipo para que no se pierda el trato humano.

¿Cuál es el ABC o los puntos esenciales de la empresa para trabajar y de qué manera se realiza la labor?

Dado que nuestro foco es lograr cumplir al máximo con las expectativas de nuestros clientes, tratamos de mantener una comunicación activa con ellos que les permita ir viendo cómo sus proyectos van creciendo y evolucionando, para lo cual nos encontramos constantemente aprendiendo sobre tecnologías de vanguardia que nos posibiliten llevar esas ideas y proyectos a cabo.

¿Cuánto hace que se asoció a AJE y cuáles fueron los motivos para hacerlo?

A AJE me uní en 2019 ya que me resultaba interesante formar parte de una comunidad de emprendedores en la que estamos todos tirando para adelante para que haya cada vez más jóvenes emprendedores y empresarios y donde pudiera aportar mi granito de arena tanto con mis experiencias personales como profesionales.

¿De qué manera ha colaborado AJE al desarrollo del proyecto?

AJE me abrió las puertas para poder participar de muchos eventos y charlas, aprender a desenvolverme más al momento de interactuar con otras personas y generar alguna que otra oportunidad comercial. También me dio la posibilidad de participar de un curso súper enriquecedor que brindó la Universidad ORT.

¿Cómo es ser empresario en Uruguay? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emprender?

Como todo en el mundo, ser emprendedor es una tarea que tiene sus cosas buenas y cosas malas. Lo negativo son principalmente las dudas que generan el estar aprendiendo sobre la marcha sin saber qué es lo que estamos haciendo y la inseguridad, por así decirlo, de no contar quizás por un tiempo con un sueldo propio. También tenemos que luchar contra las opiniones negativas y pesimistas que, de repente, si justo en ese momento la persona o el proyecto no están pasando por un buen momento, puede ser llegar a ser crítico. Por otro lado, lo bueno que tiene son los desafíos diarios de saber que la empresa o el proyecto es algo propio y que somos los únicos responsables en hacer que la empresa crezca. El tener la posibilidad de jugársela por lo que uno quiere y sueña y que en caso que no funcione se puede volver a barajar y dar de nuevo es muy importante también.

Señas de identidad

Juan Carlos nació hace 30 años en Montevideo. Es Licenciado en Sistemas en la Universidad ORT y además, en el mismo instituto, realizó un programa de Formación Directiva. Fue desarrollador de software en Despegar.com durante dos años. Luego, en diciembre de 2016 comenzó con el emprendimiento que luego derivó en lo que hoy es Mythology Labs.

Se define como una persona empática, responsable y organizada. Sus libros favoritos son los de Harry Potter, Juego de Tronos y El Resurgir de la Atlántida, de Thomas Greanias. Su lugar en el mundo es Disney (Orlando) y Escocia, particularmente Edimburgo. En sus horas libres entiende que lo esencial es compartir tiempo con familia y amigos.

Se declara admirador de todas las personas que fueron y son capaces de llevar adelante distintos proyectos; aquellos que tuvieron la capacidad de construir edificaciones hace miles de años que aún siguen en pie. “Admiro también a mis padres por lo que han luchado y trabajado toda su vida para que sus hijos y nietos pudiéramos tener una buena calidad de vida”, dice.