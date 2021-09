Bonomi criticó las “contradicciones” de fuga del Comcar y dijo que el preso se escapó por la puerta

El caso del preso fugado del Comcar, Hugo Pereira, sigue dando de qué hablar. La primera hipótesis que se manejó fue que había salido vestido de operador penitenciario por la puerta del centro carcelario, ante lo cual el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, afirmó a través de Twitter: “No se puede escapar un narco a pie de la cárcel”.

Sin embargo, con el pasar de los días surgieron nuevos elementos que pusieron en duda esa versión. Según la propia declaración del recluso, huyó por el alambrado perimetral, cuya vigilancia le compete al Ejército.

“La fiscalía va a determinar cómo fueron los hechos. Hay una cámara en la puerta de ingreso, se hizo una revisión de todas las imágenes y no apareció”, dijo a CRÓNICAS el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel.

El exministro del Interior, Eduardo Bonomi, también se refirió al tema este lunes. Entrevistado por El Observador, sostuvo que Pereira se fue por la puerta de la cárcel, aunque aclaró que “no se puede descartar” ninguna posibilidad.

“Lo raro de este caso es la contradicción”, remarcó el senador, pues desde un principio se dijo que se había escapado por la puerta, pero a los pocos días después, que se había fugado a través del alambrado.

“Yo creo que los soldados, sobre todo, por ser parte de la guardia perimetral, revisan el alambrado todos los días y no han encontrado nada. Ahora aparece una filmación que muestra un agujero que no había aparecido antes”, señaló. Esto, de acuerdo con su opinión, indica que buscaron mal o que lo encontraron luego, cuando el recluso declaró que se había ido por esa vía y no por la puerta.

Por otra parte, Bonomi aseveró que la fuga de Pereira no es comparable con la del mafioso italiano Rocco Morabito de la Cárcel Central, puesto que este último se escapó de una cárcel administrativa y no de una de seguridad, como es el caso del Comcar.

En tanto, opinó que “ninguno de los dos se pudo haber escapado solo, sino que hubo complicidades”.

El prontuario de Pereira

Heber afirmó que el preso fugado del Comcar “es un señor que consumía drogas y traficaba dentro del penal, no es un narco”, ante lo cual le llovieron críticas. Consultado sobre esas declaraciones, Maciel explicó que el imputado se define como boquetero y reconoce que vendía drogas, pero la calificación de narcotraficante se la dan a alguien que tiene “más relevancia”, no a “un mero vendedor de algunas drogas”.

El subsecretario informó que, hasta la fecha, Pereira estuvo preso por los siguientes delitos: tentativa de robo, autor de robo, asociación ilícita, secuestro, hurto, encubrimiento, receptación, lesiones personales, violencia privada, autoevasión, apropiación indebida y suministro de drogas. “En este abanico de delitos no es permanente el narcotráfico, por esa razón es que no se lo considera narcotraficante”, aclaró.

Bonomi se expresó en la misma línea, al considerar que Pereira “no es un líder narcotraficante como se dijo”, pero “tenía un grado de peligrosidad importante”.