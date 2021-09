Lacalle Pou: “Cuando no se respetan los derechos humanos, debemos decir con preocupación lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”

Este sábado 18, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó en la Cumbre de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), en México, donde llamó a defender la libertad y la democracia en todos los países, para lo cual señaló que son necesarios ámbitos como la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su primera intervención en este encuentro, el mandatario fue enfático con respecto a la situación de algunos países de la región en los que considera que existe un régimen autoritario. “Cuando uno ve que en países no hay una democracia plena, no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las propuestas, cuando se encarcela a opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, debemos decir con preocupación lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, expresó.

En tanto, comentó que la participación de Uruguay en el foro tiene una concepción virtuosa y no reaccionaria. Agregó que integra esta comunidad porque puede intercambiar y coincidir con países de América Latina y el Caribe, además de que la organización amplió y profundizó el relacionamiento con otros territorios del mundo. “Por eso participar en el foro significa no ser complaciente”, afirmó.

Por otra parte, Lacalle Pou calificó al mecanismo de vacunas Covax como “deficitario”, en el entendido de que varios países “quedaron relegados” en la distribución de dosis contra el covid-19.

En la misma línea, opinó que con la pandemia quedó demostrado que cuando no se accede a mercados, educación, bienes de primera necesidad y salud, no hay libertad posible para todos, por lo cual es menester que los gobiernos se ocupen de cada compatriota.

El cruce con Díaz-Canel

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a los dichos de Lacalle. Le indicó que “desconocía” la realidad cubana y le recordó que en Uruguay se habían juntado “más de 700.000 firmas contra la Ley de Urgencia”, a la que tildó de “paquetazo neoliberal”.

Luego, el mandatario uruguayo le contestó que “por suerte” en Uruguay “la oposición puede juntar firmas” y “tiene resortes democráticos para quejarse; esa es la gran diferencia con el régimen cubano”.