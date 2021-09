“Si hay elementos para cuestionar” la auditoría del Antel Arena, “hay lugares para hacer la denuncia”, dijo el vocal del FA en la Jutep

El vocal del Frente Amplio en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Jorge Castro, respondió a las declaraciones de la intendenta de Montevideo y expresidenta de Antel, Carolina Cosse, quien dijo que el informe de la Jutep es un “reporte del estudio de un militante herrerista, que es el dueño de la consultora que hizo la pseudoauditoría” sobre el Antel Arena.

El documento del órgano anticorrupción, que determinó que “la buena administración estuvo ausente” en el proyecto del centro de eventos, fue firmado por su directorio en forma unánime.

El dirigente comunista explicó a El Observador que el fallo que lleva su firma no fue una “investigación” propia, sino que las autoridades de la junta se remitieron a la información que les envió el ente del auditor externo. “Nuestras conclusiones son sobre el informe, no sobre los hechos en sí, que no investigó la Jutep”, comentó.

En referencia a los cuestionamientos de Cosse a la auditoría, Castro manifestó que “no es una situación que corresponda” al órgano de contralor. “Si existen elementos para cuestionar la asesoría, se hace la denuncia pertinente a este organismo y este organismo investigará”, declaró al citado medio.

Agregó que “si hay ciudadanos que tienen dudas sobre la calidad ética de la asesoría contratada, tienen la posibilidad de plantearlo”.

“La Jutep lo que hizo fue pronunciarse sobre lo que mandó Antel. En todo caso cuestionen a Antel. Si quieren ir al fondo de la cuestión, y existen elementos, hay lugares para hacer la denuncia formal, expresó.