Carmen Sánchez: “Más de la mitad de las mipymes del país fueron asistidas por ANDE y el SiGa”

Carmen Sánchez, presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE)

Tras la celebración del Día Nacional de las Mipymes, la presidenta de ANDE, Carmen Sánchez, dialogó con CRÓNICAS acerca de la actualidad del sector y los instrumentos ofrecidos por la agencia para asistir a las pequeñas y medianas empresas, entre los que se encuentra el recientemente lanzado SOS pyme. En este contexto, Sánchez reveló que más de la mitad de las mipymes uruguayas fueron asistidas por ANDE o por el Sistema de Garantías (SiGa) durante la emergencia sanitaria.

– ¿Cómo se encuentra al día de hoy el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas?

– Como siempre decimos, es un sector que claramente se ha visto muy afectado por la pandemia y el cierre de algunas actividades, con la consecuente baja de ingresos. También es un rubro que tiene capacidad para reabrir o para reinventarse rápidamente por la estructura que tienen o los bajos costos fijos.

Cuando uno mira las cifras de evolución de empresas podemos ver que ahora, a junio del 2021, no solo reabrieron las 7.000 empresas que se habían perdido, sino que en el agregado de mipymes hay 1.800 empresas más que las que había en febrero.

Esta es una cifra muy alentadora, en el sentido de que si bien las afectó, hemos ido monitoreando cada tres meses más o menos, y ahora vemos que hay realmente una recuperación importante del sector. Esto, lamentablemente, no se ha trasladado tanto al empleo, que todavía seguimos con números inferiores a los que teníamos prepandemia. Se recuperaron más o menos la mitad de los empleos, pero todavía tenemos unos 18.000 que no.

– ¿Hay cifras en relación a cuántas pymes han recurrido a la ANDE y qué instrumentos solicitaron?

– Para mencionar algunas cifras respecto al subsidio que se brindó a monotribustitas Mides y a trabajadores independientes de los sectores más afectados durante el 2020, y lo que se agregó el 2021, llegamos a 20.000 beneficiarios por un monto total de US$ 12 millones aproximadamente. También tuvimos una línea de créditos a tasa cero durante este año y medio al que accedieron más de 15.000 empresas por US$ 13 millones. Tenemos nuestro programa de subsidio a la tasa de interés de los créditos que brindan las instituciones de microfinanzas que eso implicaba que el crédito que llega al empresario final sea más barato con una tasa de interés subsidiada, y ahí llegamos a 9.000 microempresas y con un subsidio de casi US$ 5 millones, además, de todos los otros programas de asistencia técnica, facilitación financiera, capacitación y talleres para emprendedores.

En total, tenemos unas 62.400 empresas y emprendedores que fueron asistidos por ANDE en este año y medio de gestión y se ejecutaron -solamente desde ANDE- más de US$ 46 millones; es una cifra importante. Si a esto además le agregamos las más de 22.000 empresas que fueron asistidas a través del SiGa, estamos hablando de un universo de casi 84.000 empresas que son prácticamente más de la mitad de las mipymes que hay en el país. Es realmente una cifra y un porcentaje muy importante.

– Ahora que lanzaron un nuevo programa, SOS Pymes, ¿qué expectativas tienen en relación con el nuevo instrumento?

– Este instrumento, en realidad, surge a partir de la propia demanda de las empresas. Lo que tantas veces le decimos al empresario o emprendedor que tiene que adaptarse a las necesidades del mercado, en este caso lo hicimos nosotros.

No era una herramienta que estuviera en la agencia, pero las empresas nos pedían apoyo en esta etapa de reactivación.

Por eso fue que diseñamos este instrumento, que tiene básicamente asistencia técnica, ayuda, justamente para poder reactivar a la empresa y que sea un impulso para esta nueva etapa. Cuenta con la participación de un consultor que, desde ANDE, brinda horas de consultoría a la empresa para poder analizar cuál es el plan de trabajo para los próximos meses. En caso de que la empresa necesite un financiamiento para esa hoja de ruta, previo análisis de un consultor y un comité de evaluación, puede llegar a recibir hasta $120.000 no reembolsables.

Hago hincapié en que hay un proceso de evaluación en el medio. No es que cualquier empresa que llegue a la agencia con la expectativa de tener esos $120.000 va a acceder, no es un subsidio a las empresas, sino que es apoyarlas en la implementación de un plan de acción para reactivarse en los próximos meses.

“Las empresas nos pedían apoyo en esta etapa de reactivación”.

– ¿Qué características tienen que cumplir las empresas para poder acceder?

– Está pensado para mipymes, que pueden inclusive no estar formales para la primera etapa de asesoramiento, pero después sí, para recibir el desembolso, van a tener que estar formales o iniciar el proceso de formalización.

Pueden ser de cualquier sector de actividad, porque justamente las necesidades son para todos.

– ¿Tienen algún número pensado de empresas que puedan acceder al programa?

– En una primera etapa estamos pensando en unas 200 empresas, que puedan acceder completando todo el proceso.

Vamos a ir viendo cómo es la demanda. Es un programa en el que queremos hacer foco en todo el país. Por eso la idea es implementarlo también a través de los centros pyme para que puedan acceder empresas de todo el territorio y que no quede solo concentrado en Montevideo, como suele pasar con muchos de estos instrumentos.

– Hablando de los centros pyme, ¿cómo está siendo la adaptación en las distintas zonas?

– Por un lado, hemos rediseñado el programa: cuatro centros que ya estaban en funcionamiento desde la administración anterior con el nombre «centros de competitividad empresarial» en los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Salto y Paysandú están rediseñándose o readecuándose a las nuevas formas de funcionamiento, pero están operativos.

Hemos inaugurado en Cerro Largo y Treinta y Tres en julio y estamos muy próximos a inaugurar centros en Florida, Rocha, Durazno, y ya tenemos avances en Lavalleja y en Flores. La idea es, antes de fin de año, terminar con un centro pyme abierto en cada uno de los departamentos.

Ahí, la verdad es que el abordaje que hacemos es en conjunto con los gobiernos departamentales y con las cámaras empresariales de cada uno de los departamentos. La respuesta siempre es muy positiva, son muy receptivos a la propuesta.

Nos pasa además en ciertos departamentos -los más cercanos a Montevideo, que hemos dejado para el final- que ya nos están llamando para ver cuándo vamos a su departamento. Así que hemos tenido muy buena recepción de parte tanto del gobierno departamental como del sector privado.

– Además de este ambicioso objetivo de los centros pymes, ¿qué otras expectativas tiene ANDE para los próximos meses y el 2022?

– Junto con la instalación de los centros pymes, también es importante descentralizar no sólo de Montevideo hacia las ciudades capitales de los departamentos sino también dentro de cada departamento.

Para el año que viene, queremos trabajar en una red de atención en los municipios; no instalando necesariamente el centro pyme porque ahí quizás no justifica el tamaño de la localidad, pero sí capacitando recursos en los municipios para que puedan ser una primera ventanilla de atención a las empresas más pequeñas.

La idea es que puedan complementarse en el trabajo los técnicos con los funcionarios municipales y poder crear una red también en las localidades más pequeñas. Esa es una tarea que tenemos como foco para 2022, es decir, poder tender esta red.

Queremos trabajar en todo lo que tiene que ver con transformación digital por medio del préstamo que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que, sobre fines de año y principios de 2022, vamos a estar empezando a ejecutar.

Estamos, en los próximos meses, por lanzar el monitor pymes, que también era un objetivo a cumplir para el 2021. Gracias a la colaboración de varios organismos como BPS, DGI, el Ministerio de Trabajo y el INE vamos a poder tener una primera aproximación a lo que es un monitor pymes que esté disponible y con acceso general y gratuito para toda la población, porque nos parece muy importante que cuando hablamos del 99% de las empresas del país tengamos información. ¿Cuántas pymes hay por tamaño de la empresa, o por sector de actividad, en un departamento en determinado período de tiempo? A veces es difícil conocer esos números, no estaba esa información y venimos haciendo un trabajo bien importante en ese sentido.

Reconocidos

Recientemente la Agencia Nacional de Desarrollo anunció la realización de la mipyme del año. “Se trata de un reconocimiento a empresas que han tenido un esfuerzo enorme en este año y medio, que han sufrido bastante pero que se han reactivado y que siguen llevando adelante a la economía”, explicó Sánchez a CRÓNICAS.

El premio apuesta a reconocer a las micro, pequeñas y medianas empresas en cuatro categorías: a la mipyme familiar, pymes familiares; pyme innovadora o pionera y mipyme con impacto social.

Finalmente, se reconocerá a la “promesa mipyme”, es decir, el emprendimiento que está a punto de convertirse en una empresa o que promete ser una empresa más adelante.

“Este premio, en estas cuatro categorías, lo vamos a hacer en todos los departamentos del país, de hecho, ya está abierta la convocatoria, entonces vamos a seleccionar primero empresas ganadoras por departamento, y luego cada una de las empresas que ganó en su categoría a nivel departamental pasa a una final nacional donde va a ser selección directa del público de cuál es la mipyme nacional del año”, desarrolló la presidenta de ANDE.

Sánchez apuntó que además del reconocimiento y la visibilidad que los premios representan para las empresas participantes se planea que exista un premio en efectivo, cuyo monto aún no fue definido, para que la empresa ganadora pueda cumplir con algo que necesite.