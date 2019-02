Benech no es optimista sobre reapertura de Pili

En el marco de la reunión que mantuvo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, con las gremiales agropecuarias, el jerarca dialogó con CRÓNICAS y expresó que no es optimista en la reapertura de la empresa láctea sanducera Pili porque no existe industria sin materia prima. En esa misma línea, expresó que “Pili tiene un problema”, porque “por algo llamó a concurso de acreedores”. Además, anunció que en el mes de marzo se empezará a exportar arroz con cáscara uruguayo a México.

Por Romina Peraza | @romiperaza

Los productores de leche de Paysandú se muestran esperanzados con la posibilidad de que un inversor mexicano reabra la empresa láctea. Sin embargo, el optimismo reinante entre quienes producen la materia prima, no sería el mismo que el del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech.

En diálogo con CRÓNICAS, el ministro expresó que no era optimista respecto a la reapertura de Pili. “No he visto ningún proyecto hasta ahora para estudiar en detalle, solo expresión de voluntades. Yo lo he dicho públicamente: no conozco industria láctea sin producción de leche en forma importante”, puntualizó.

Benech añadió que “Pili tiene un problema”, por algo llamó a acreedores y la fábrica dejó de operar.

Algunos expertos señalan que el principal problema que tendría que afrontar Pili, -si llega a reabrir- sería el captar nuevamente a los productores que se fueron a otras empresas, cuando cerró la sanducera.

Sin embargo el presidente de la Asociación de Productores de Leche de Paysandú, Gerardo de Souza, dijo a CRÓNICAS la semana pasada que serían unos 40 productores los más interesados en que reabra la empresa, además de trabajadores y repartidores. “Los que nos quedamos es para que quien venga a invertir tenga materia prima para iniciar con algo la apertura”, puntualizó.

El arroz al alza

Otro de los sectores que se encuentra en crisis, según expresan quienes son parte de él, es el arrocero. Hace unas semanas, desde la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) expresaron a CRÓNICAS que para que el rubro saliera de la situación en la que se encuentra se tendrían que abrir nuevos mercados.

Sobre la situación del sector y la apertura de mercados, Benech expresó que queda claro que “sin arroceros no hay industria posible”. En su opinión, la cantidad de productores y hectáreas cultivadas viene cayendo porque la rentabilidad no es buena y se trata de una cadena integrada, donde se fijan precios y, además, se respetan márgenes de ganancias y costos de la industria. “La apertura de mercados nos permite poner alguna carta más en el mazo a la hora de tomar definiciones”, explicó.

El pasado viernes el titular del MGAP se reunió con las gremiales agropecuarias, entre las que se encontraba ACA, al igual que la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Federación Rural, la Comisión de Fomento Rural y la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL).

En ese marco, el ministro Benech, anunció que se abrió un nuevo mercado para el arroz con cáscara uruguayo. Es que a partir de marzo se empezará a exportar ese producto a México.

Sobre el efecto que va a tener esta medida en el negocio uruguayo, el jerarca expresó que “primero se deben abrir los mercados para luego analizar qué negocios se hacen, y allí se podrá conocer el impacto de la medida”.

En la reunión también se decidió seguir con los incentivos otorgados el año pasado, como por ejemplo, la devolución de IVA del gasoil.