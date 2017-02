Con condiciones climáticas favorables, cotizaciones de las haciendas gordas se afianzan

El verano no se pudo presentar mejor para el sector agropecuario. Los productores, tanto agrícolas como ganaderos, cuentan con las mejores condiciones climáticas, esto a los ganaderos les permite contar con aguadas llenas y pasturas en excelentes condiciones. En la región, el valor del novillo aumenta ante la caída del valor del dólar.

El clima favorece las negociaciones entre industriales y productores. Los precios son convalidados por ambas partes y no existen tensiones que pudieran distorsionar la situación en el mediano plazo.

En este contexto, el mercado de las haciendas gordas se presenta activo y firme donde incluso las categorías mencionadas se ajustan al alza.

La última reunión en la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) presentó un incremento de dos centavos en los novillos de exportación, tanto para los gordos como para los especiales. Estas dos categorías, según la ACG, pasaron a cotizar a US$ 2,90 y US$ 2,93 el kilo respectivamente.

La cotización de las vacas también se ve favorecida por el aumento en el valor del novillo, por esa razón el valor de las mismas se incrementó 3 centavos de dólar las especiales ubicándose en US$ 2,67 el kilo y las generales en US$ 2,60 el kilo, lo que significó 1 centavo de aumento.

Para las vaquillonas, el valor se mantuvo estable en US$ 2,77 el kilo; tanto para esta categoría como para el resto, estos valores son a levantar y con plazo que puede variar de acuerdo a las plantas. Cabe recordar que esta categoría es muy buscada para abastecer el consumo interno.

El mercado de los ovinos no se presenta del todo claro. Las industrias que faenan esta especie presentan diferentes posturas. Algunas convalidan los precios, en tanto otras, alargan las entradas procurando hacer caer los valores.

Los consignatarios señalan que por los corderos pesados de más de 35 kilos el precio se ubica en el entorno de los US$ 3,23 el kilo, mientras que por las ovejas, en promedio, su valor es de US$ 2,72 el kilo. En ambas categorías, los valores no sufrieron modificaciones con respecto a la semana anterior.

Uruguay aumentó sus exportaciones de carne en el primer mes del año con respecto a enero del año pasado, con valores sostenidos. La nueva política comercial que está instrumentando la administración estadounidense hace que nuestro país procure exportar con mayor fuerza a destinos ya conocidos.

La gira que comenzó el presidente Tabaré Vázquez por países europeos se encamina en esa dirección. Rusia fue durante un tiempo el mayor comprador de carne vacuna, luego por diferentes razones se enfrió el impulso. Ahora parece retomar la tendencia compradora, por ello, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, participó en la inauguración de ProdExpo Moscú 2017, donde Uruguay realiza una fuerte apuesta en la concreción de negocios con carne vacuna, vinos y diversas producciones que interesen en dicho mercado.

En la inauguración Aguerre mencionó la larga relación diplomática entre ambas naciones y recordó que nuestro país es reconocido a nivel internacional por producir alimentos de calidad y naturales, una de las bases de su economía, junto al turismo.

El stand cuenta con 200 metros cuadrados, y en esta oportunidad, INAC acondicionó el espacio para dar cabida a empresarios de otros rubros. Los frigoríficos que están presentes son San Jacinto, Las Moras, BPU, JBS, Marfig y Frigoyí.

“Comercializamos carne, vinos, lácteos y cítricos, y nos sentimos tan cerca de Rusia que hasta comenzamos a producir caviar”. Comentó también sobre la importancia de mantener la presencia “porque los buenos amigos estamos en los buenos momentos del comercio y en los no tan buenos”. Adelantó también el anuncio que el 15 de febrero arribará el presidente Tabaré Vázquez con seis ministros, agregándose él a dicha delegación.

Región

De acuerdo a un informe del portal Tardáguila Mercados, la debilidad del dólar estadounidense se está siendo sentir en las monedas locales. El real aumentó por cuarta semana consecutiva y también creció el peso argentino.

El valor medio del novillo en los principales estados exportadores se incrementó dos centavos de dólar ubicándose en US$ 2,93 por kilo, debido a la valorización de l 1% del real. El peso argentino creció 1,6% en la semana y llevó a US$ 3,38 el kilo el precio del novillo gordo, 6 centavos por encima de la semana anterior. En Paraguay y nuestro país los valores están estables ante una relativa escasez de oferta.