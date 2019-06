El mercado de ganado vacuno gordo mantiene firmeza con tónica alcista

En las últimas semanas lo más comentado entre los productores y los consignatarios es la constante evolución al alza de todas las categorías del ganado vacuno con destino a faena. Los saltos del valor de los novillos gordos en los últimos 15 días sacude al mercado. Por ello, en pocos días se concretaría la importación de ganado vacuno en pie desde Brasil procurando descomprimir en algo el mercado.

La última reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), realizada en el hotel Hampton by Hilton mostró la unanimidad de los operadores de mercado el alza de los valores de todas las categorías de ganado con destino a faena.

Todos coinciden en que el mercado se encuentra muy firme y con tendencia alcista donde los productores no especulan cuando los animales van quedando prontos.

Ante ello, la poca oferta existente provoca que la demanda ejerza presión por hacerse de animales, por eso, lo poco que aparece se coloca rápidamente.

Los consignatarios consideran que hay dos razones que frenan las colocaciones; una es que los ganados no alcanzan los pesos para faena, y la otra es provocada por las abundantes precipitaciones. En el caso de la falta de peso, cuando llegan al mismo se colocan con gran agilidad, con entradas casi inmediatas, a lo sumo una semana.

Según la ACG, el precio promedio del novillo gordo es de US$ 3,92 el kilo en cuarta balanza, pero con algunos negocios que superan este valor, la vaca gorda cotiza a US$ 3,69 también pagándose algunos centavos, mientras que la vaquillona gorda cotiza a US$ 3, 76 el kilo con las mismas características que las categorías anteriores.

De hecho, los mejores lotes de novillos ya se pagan a cuatro dólares el quilo y las vacas gordas logran US$ 3,80 el kilo.

El comentario de la gremial indica: Faena sostenida por la alta participación de ganado de corral. Mercado al alza por la escasa oferta de ganado. Sobre el mercado de los ovinos los especialistas dicen que el mercado sigue mostrando una oferta muy retraída, con problemas para completar las cargas. Los compradores dan prioridad a recibir volúmenes de animales por sobre los requisitos de calidad.

El cordero pesado cotiza a US$ 3,56 por kilo carcasa, el mismo valor que cotiza el borrego. El capón logra US$ 3,30 por kilo carcasa, en tanto la oveja logra US$ 3,22 por kilo. En tanto el comentario de la ACG establece que hay un: Mercado demandado que mantiene la firmeza.

Importación

Las negociaciones entre los ministerios de Ganadería de Uruguay y Brasil se encuentran muy avanzadas para la creación de un protocolo sanitario, a los efectos de que nuestro país pueda importar ganado en pie desde Brasil.

El Director General de los Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), doctor Eduardo Barre, quien indicó que en las últimas semanas se avanzó mucho en materia de información que permita concluir el protocolo, algo que podría quedar definido en los próximos días.

“Está el protocolo del Mercosur laudado y estamos terminando los certificados sanitarios, se ha avanzado y solo resta determinar cómo se va a certificar”, subrayó.

La contracara de esta situación la marca la colocación, después de casi dos meses, se retoma la exportación de ganado vacuno en pie hacia Turquía. Esta semana se cargarán 20.000 animales y el próximo mes está programado otro de similares características.