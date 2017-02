INALE: En diciembre el precio promedio de la leche paga al productor aumentó un 2%

En el último mes del año 2016 el precio promedio de la leche que se abonó a los productores llegó a $ 9,05 el litro, esto significa que experimentó un incremento del 2% en relación al mes anterior. Es un dato alentador al mostrar que lentamente los tamberos recuperan el valor de su materia prima. La política proteccionista que impulsa el nuevo presidente de EE.UU. Donald Trump, impulsa nuevo protagonismo de China que busca crear puentes comerciales.

El valor promedio que alcanzó el precio de la leche en diciembre de 2016 ($ 9,05 el litro), de acuerdo a la información suministrada por el Instituto Nacional de la Leche (INALE), es el más alto alcanzado desde marzo de 2015 ($ 9,13), antes de la crisis que sumió a la industria lechera.

Si este precio es pasado a dólares, el mismo se ubicó en U$S 0,31 el litro que significó un incremento del 1% en relación a noviembre de 2016.

El INALE señala que si se compara el valor de diciembre del año pasado con el mismo de 2015, el precio promedio al productor creció 21% en moneda nacional y 25% más en la moneda estadounidense.

El organismo plantea la necesidad de mantener las inversiones procurando lograr líneas de financiamiento a 12 años, porque el sector tiene una deuda que se ubica por encima de los 300 millones de dólares.

No hay dudas que el cambio climático, sumado a un largo período de precios deprimidos llevó a los productores que se endeudaran debiendo vender sus animales y no invertir en sus tierras, algo inusual en el sector en períodos normales.

El INALE elaboró un proyecto que presentó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y que a la brevedad, será presentado a la industria láctea y las gremiales del sector. Los productores señalan que el sector se encuentra endeudado en plazos de cinco años, pero es claro que las inversiones que han realizado, no lograrán pagar en dicho período.

Saben que la próxima inversión debe apuntar a mejorar es la alimentación de manejo automatizado, algo que ya se ha instalado en muchos tambos que cuentan con silos aéreos, lo que facilita el trabajo de los operarios.

Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de contar con salas de ordeñe que permitan realizar la tarea en un hora y media. Los productores lo deben logar en el corto plazo, pero dicha inversión debe amortizarse en un plazo de 12 años.

Nueva era

Un análisis sobre la actualidad, posibilidades y perspectivas del comercio internacional de productos lácteos. Fue realizado por los expertos Nicolás Albertoni y Manuel Martínez para el Portallechero.com. En lo que respecta a la política que comenzó a adoptar el nuevo presidente de EE.UU en relación al proteccionismo que quiere implantar en su país, dijeron que “la elección de Donald Trump en Estados Unidos es uno de los hitos principales que marca el cambio de época y posiblemente tendrá un fuerte impacto en el comercio global. Durante toda la campaña electoral, Trump impulsó una agenda proteccionista, criticó la actual política comercial de Barack Obama y prometió desechar el TPP (algo que ya hizo). Vale recordar que este acuerdo no incluye a China”.

Señalan que “la salida de Estados Unidos del TPP, sin dudas cambia el tablero geopolítico y tendrá fuerte impacto en el comercio ya que es una señal que alentará aún más a los países a proteger sus mercados ante la incertidumbre que generan este tipo de giros sorpresivos”.

Agregan que “en el plano geopolítico, algunas consecuencias ya se dejaron ver luego de la cumbre de Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Lima hace pocos días, con la visita del Presidente de China -Xi Jinping- a Chile, Ecuador y Perú, donde el mensaje que en un mundo que habla de muros, China buscará construir puentes”.

Finalizaron afirmando que “lo que Trump parece no darse cuenta es que el TPP no es una política de acción sino de reacción por parte de Estados Unidos ante el enlentecimiento de las rondas multilaterales y el crecimiento comercial de China. Al desechar el TPP – cuyo principal objetivo es negociar regulaciones- no hace más que dejarle el camino libre a China para que proponga un nuevo estándar regulatorio a los nuevos temas comerciales”.