Los mejores novillos ya superan los U$S 4,10 el kilo ante firme demanda china

Octubre parece ser el mes de la consolidación. El clima para la agricultura es casi una bendición; días soleados, templados a cálido y noches casi frías. Ahora se agregan las precipitaciones que benefician tanto a los cultivos como a las pasturas y aguada. Si todo se mantiene así, será un mes para recordar. Los ovinos mantienen un incremento semanal de 2 a 3 centavos.

Con la firmeza del mercado ganadero a través de la firmeza en sus compras por parte de China, la demanda es claramente superior a la oferta que continúa siendo muy reducida y mantiene el valor del novillo por encima de los cuatro dólares.

Vale la pena aclarar que, los negocios de punta por novillos especiales, lotes voluminosos y próximos a las plantas de faena, cruzan los U$S 4,10 el kilo en cuarta balanza. Un consignatario consultado indicó una venta de hasta U$S 4,12 el kilo; “Son casos excepcionales, y por ganados especiales”, subrayó.

En tanto, la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) ratificó este panorama al fijar una referencia de U$S 4,11 por kilo por los mejores novillos, alcanzando los máximos valores desde 2011. La suba de las vacas fue más modesta pasando de U$S 3,89 a U$S 3,90. Por su parte las vaquillonas subieron dos centavos de U$S de 3,97 a U$S 3,99 por kilo.

El comentario de la ACG dice que “con baja en la faena debido a menor ofertas y disparidad de valores entre planta, valores firmes”. Un operador de mercado afirmó “pocas veces vi una escasez de novillos a pasto”. Otro comentó que se termina la venta de ganado de corral para la cuota 481, y los frigoríficos aumentan sus consultas por disponibilidad de pasto. Los verdeos han avanzado con los días soleados y aumento de las temperaturas, pero recién ahora están generando un forraje que otros años están disponibles mucho antes. Con lluvias generales muy oportunas está todo dado para que octubre sea un buen mes; no obstante, el comentario del mercado es que continúan demorados la salida de ganados de verdeo.

La entrada a las plantas frigoríficas son ágiles -entre cinco días y una semana. Algunas plantas detendrían sus actividades hasta que aparezca mayor oferta de ganado.

En lo que hace a la reposición, acompaña la firmeza del gordo con todas las categorías muy pedidas y valores destacados. Hay más demanda que oferta y los ganados que aparecen se colocan ágilmente.

Ovinos

En ovinos como en vacunos existe una situación notable. El incremento de dos a tres centavos semanales se mantiene en todas las categorías. Es así que los consignatarios en su planilla fijaron en U$S 3,86 el kilo para los mejores corderos, U$S 3,85 para los borregos, U$S 3,71 para los capones.

Las esquilas comienzan en breve en nuestro país. En tanto, la producción y exportación de lana continúa cayendo en Australia como aconteció durante la zafra 2018-19 y según la estimación de ABARES continuará descendiendo en la presente. Las condiciones de sequía continuarán en la mayoría de las regiones productoras de lana reduciendo el número de ovejas esquiladas a nivel nacional y al mismo tiempo el kilo promedio por animal.