Para el 2020 INAC se plantea trabajar en pos de eliminar el informalismo del sector avícola

El Instituto Nacional de Carnes de Uruguay (INAC) realizó ayer jueves 26 de diciembre una conferencia de prensa en la que expuso el balance del año 2019, los logros, metas y cifras que marcaron el período. Entre los datos destacados, Federico Stanham, presidente del organismo, remarcó los avances que se esperan para el sector avícola, “un rubro de ‘mala prensa’ que se espera cambiar”, dijo.

La creación de INAC en 1967 marcó un cambio fundamental en el sector cárnico. El instituto ha funcionado con la ayuda y esfuerzo conjunto en la cadena del sector; solo de esta manera se logró fortalecer. Hoy, más de cinco décadas después de su fundación, se encuentra tratando de posicionar a Uruguay como un país referente en la materia. Es en ese sentido que Federico Stanham relató a modo de ejemplo que, actualmente, Uruguay está entre los primeros siete lugares reconocidos por sus productos cárnicos en China, cuando en abril de este mismo año, estaba en cero.

El presidente listó algunos de los logros del INAC en este año, entre ellos fue que destacó el posicionamiento anteriormente nombrado. Explicó que en 2016 se creó el plan de posicionamiento en los tres principales mercados de ese momento: China, Estados Unidos, Alemania. Pero hoy también está Japón.

“A través de una acción simultánea que parte de trabajos base de más de dos años que han justificado y diseñado las campañas en esos países, invertimos más de US$ 2 millones, sin contar las ferias internacionales que cada vez son más”, informó Stanham. De esta manera, se espera que se consolide aún más el conocimiento de la carne de Uruguay en mercados internacionales. “Construyendo el país de la mejor carne”, es el mensaje que se viene impulsando.

Otro tema de relevancia para el presidente de INAC refiere a un sector “poco mencionado, salvo cuando hay algún ruido”: el avícola. En 2019, INAC concretó varios hitos que madurarán en el próximo año. El más importante es el sistema de las cajas negras (que permiten disminuir el informalismo), y que ya están funcionando en ocho plantas. “Esto genera información diaria de la faena avícola y da transparencia en un rubro de ‘mala prensa’ que se espera cambiar. Esto le permitirá al sector desafiarse”.

Se está trabajando en la apertura del mercado del sector a China. Y junto con la Agencia Nacional de Desarrollo se está haciendo un trabajo sobre el funcionamiento del sector, de manera de ver cómo ayudar a la mayor competitividad para posicionarse mejor.

Otro asunto que consideró Stanham es la ley Nº 19.783, de comercialización de carnes donde se promueve la inocuidad y la transparencia, aprobada hace cerca de dos meses de manera unánime. “Esta ley transformará toda la problemática del abasto en un proceso de algunos años”, dijo.

Registrar en su totalidad

Otra de las búsquedas del INAC es lograr transparentar todo el sistema del rubro cárnico en su totalidad, a través del sistema de registro y gestión del abasto, que fue desarrollado por el instituto hace varios años, ya se está poniendo en práctica de manera piloto haciendo que todo el movimiento de carne pase a estar digitalizado y monitoreado por un sistema de control.

“Esto ayudará muchísimo a la transparencia del sector y que a quien no esté integrado y no haga los movimientos de manera electrónica, le resultará mucho más difícil comercializar carne, es decir que el hecho de no registrar su carne lo dejará expuesto”, detalló el presidente del instituto.

Otro asunto es el sistema automatizado de tipificación, en el que se concretó la instalación mecánica de 26 equipos y ahora se están realizando los ajustes operativos de funcionamiento de software para que en el correr del 2020 comience a funcionar. “Es uno de los grandes hitos y que requirió de mucho esfuerzo por parte de todos”, expresó Stanham.