Precio del novillo especial para exportación supera los 3,10 el kilo en cuarta balanza

Mientras las relaciones con el gobierno no atraviesan los mejores momentos con el sector agropecuario y, el clima va apretando cada vez con más fuerza a los productores, los valores de las haciendas con destino a faena se afirman con un incremento de animales sacrificados. El total de vacunos faenados supera desde hace algunas semanas los 50.000 animales.

Al sector agropecuario lo está desvelando dos problemas, el desencuentro que tiene con el gobierno (ver nota aparte) y la falta de precipitaciones que se agudiza semana a semana. Los productores ganaderos, fundamentalmente los de vacunos, están observando como se afianza el valor de las categorías para exportación, así como, para el abasto ante la masiva presencia de turistas.

La última reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) fijó los valores para el novillo especial para exportación en U$S 1,68 el kilo en pie y U$S 3,11 el kilo a la carne; en tanto para las vacas especiales los valores son de U$S 1,43 el kilo en pie y U$S 2,91 a la carne; y para las vaquillonas especiales U$S 1,61 el kilo en pie y U$S 3,03 el kilo a la carne. El comentario de la ACG dice: “continúa el muy buen nivel de faena con entradas ágiles, se afirman los valores”.

Los operadores de mercado señalan que con faenas que superan las 50 mil cabezas semanales, el mercado se mantiene ágil, con entradas a corto plazo y un interés persistente de la industria por ganado, lo que permite una tonificación de los valores. Esto permitió un incremento de 3 centavos del novillo -tanto en pie como a la carne- de una semana para la otra a levantar y con plazo. Lo mismo aconteció con los precios de las vaquillonas especiales muy buscadas para el abasto.

Algo similar acontece con el mercado de reposición que también se encuentra muy dinámico y firme, pero con escasa oferta. La semana pasada se produjo el primer remate de Pantalla Uruguay; los terneros se vendieron a un promedio de U$S 2,02 por kilo; las terneras cotizaron a U$S 1,55 por kilo (9 centavos menos que en el remate de diciembre); los novillitos de 1 a 2 años a U$S 1,88 – un valor superior al de diciembre-; los novillos de 2 a 3 años a U$S 1,61 por kilo – un valor también superior al último remate- y los de más de 3 años cotizaron a U$S 1,47 por kilo. En tanto, las vacas de invernada promediaron a U$S 1,23 por kilo (9 % superior al remate de diciembre de 2017).

La semana pasada el total de animales faenados superó las 52.000 cabezas, con similar porcentaje de vacas y novillos. los frigoríficos que tuvieron más actividad fueron, Breeders and Packers Uruguay, Frigorífico Canelones y Frigorífico Carrasco.

En cuanto a los ovinos se produjo un ajuste a la baja en los valores, cotizando los corderos pesados a U$S 3,10 el kilo (12 centavos menos que la semana anterior); los borregos U$S 3,04 el kilo (1 centavo más que la semana precedente); los capones U$S 2,79 por kilo (2 centavos menos que la semana anterior); las ovejas U$S 2,67 por kilo (2 centavos más que la semana anterior).

El comentario de la ACG dice: “con buena oferta, se ajustan los valores”. Los valores mencionados en dólares por kilo carcasa, a levantar y con plazo.