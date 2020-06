Se activó el mercado interno del trigo ante rápida colocación

Mientras la siembra de trigo prácticamente se encuentra terminada en las mejores condiciones, la colocación interna del cereal se realiza en forma muy ágil. Por supuesto, el resto de los cultivos de invierno, también se implantaron en forma positiva. Finalmente el sector arrocero logró un respiro ante un muy buen rendimiento y colocaciones importantes en varios países.

En Uruguay los precios del mercado interno se sitúan alrededor de los U$S 190 la tonelada; por otra parte, en la medida que se agilice la colocación de soja permitirá que nuevamente se produzca la colocación de trigo en el exterior sobre fin de mes.

Los cultivos de invierno comienzan bajo los mejores augurios tanto el trigo como la cebada, colza y carinata. Por ahora la intención es compensar con rendimientos lo que debería ser mejor precio. En tanto, Argentina avanza en lo que se aguarda sea una siembra récord, donde algunos cambios regulatorios para el dólar disponible en las empresas entorpecen las ventas de fertilizantes, pero no debe tener incidencia sobre el resultado final de la zafra. También en Australia presenta buenas perspectivas al inicio de la siembra, y en los países del Mar del Norte y el Este europeo las precipitaciones beneficiaron los cultivos.

Entre U$S 300 y U$S 304 fuero las referencias a principio de esta semana para la soja en Nueva Palmira al resistir con valores estables, las leves pérdidas. Es que de acuerdo a fuentes chinas citadas por el portal Blasina y Asociados, Beijing ordenó suspender las compras de productos agrícolas desde Estados Unidos. La posición julio perdió 10 centavos la tonelada hasta U$S 308 la tonelada con un rango de precios entre U$S 303 y U$S 311,95 la tonelada. Por su parte, el futuro noviembre sumó 20 centavos la tonelada cerrando en U$S 313,15 la tonelada. La siembra continúa avanzando a buen ritmo y el 75% de la soja ya está sembrada, siendo 68% lo normal para esta época.

Firmas chinas de propiedad estatal compraron el lunes pasado al menos tres cargas de soja estadounidense pese a que fuentes dijeron que el gobierno les había dicho suspendieran la operación después que Washington asegurara que eliminaría su trato especial para Hong Kong para castiga a Pekín.

Las compras, que totalizaron al menos 180.000 toneladas, eran para enviar en octubre o noviembre, la temporada en que la soja de Estados Unidos suele ser la más barata del mundo, señalaron tres operadores estadounidenses con conocimiento de los acuerdos.

No estaba claro por qué las compras continuaron después del mensaje de Pekín a las empresas estatales, pero los operadores dijeron que los importadores chinos aún no han cubierto una gran parte de las necesidades de soja de octubre y noviembre.

“Es algo realmente difícil de explicar”, dijo un exportador estadounidense. “Tal vez quisieron bajar el precio unos centavos, o tal vez hay una agenda”.

Más temprano el lunes, dos fuentes habían informado del pedido de China a las empresas estatales. Las compras del Estado de gran volumen de maíz y algodón de Estados Unidos también se suspendieron, dijo una de las fuentes.

El presidente de EEUU., Donald Trump, dijo hace una semana que ordenó a su administración que comenzara el proceso de eliminar el trato especial para Hong Kong, desde el tratamiento de extradición hasta los controles de exportación, en respuesta a los planes de China de imponer una nueva legislación de seguridad en el territorio.

Los importadores chinos cancelaron entre 10.000 y 20.000 toneladas de envíos de carne de carne de cerdo estadounidense.

Arroz

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la oficina de DIEA que la superficie total sembrada de arroz, en la zafra 2019/20 alcanzó a poco más de 140.000 hectáreas, la menor de las últimas 20 campañas de cultivo. La producción logró sostenerse en 1.209.031 toneladas de arroz cáscara seca y limpia, valor similar al registrado en la zafra anterior.

El rendimiento de 8.620 kilogramos por hectárea sembrada, fue 4,1% más que el registrado en la zafra anterior, cuando se obtuvieron 8.280 kilos por hectárea y el segundo más alto de la historia muy próximo al máximo registrado en la zafra 2014/15 que se alcanzó a 8.686 kilos por hectárea.