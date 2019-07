Se llegó al límite para el precio del novillo gordo

Se instaló el invierno en el país con invasiones polares lo que castiga al ganado, y lo peor, es que se anuncia que se prolongaría hasta el mes de octubre. El precio del novillo gordo se mantiene pero ya hay plantas que comienzan a ofrecer algo menos.

El piso de esta categoría se ubica en los cuatro dólares por kilo en cuarta balanza, pero los frigoríficos comienzan a pasar precios menores, algo que hasta el presente no es convalidado por los productores.

Por los mejores novillos los escasos negocios concretados se ubican entre los US$ 4 por kilo y los US$ 4,05 por kilo en cuarta balanza, sin dejar de mencionar que se alcanzaron los US$ 4,10 por algún negocio de volumen y calidad excepcional.

Por las vacas gordas las transacciones se concretan en el eje de los US$ 3,80 y US$ 390, dependiendo de la calidad, en tanto para las vaquillonas especiales la referencia se encuentra entre los US$ 3,90 y los cuatro dólares el kilo en cuarta balanza.

Es importante mencionar que hay muy poca oferta de ganado y la industria procura mejorar su posición pasando valores por debajo de los cuatro dólares. Un operador de mercado comentó que “las lluvias y las muy bajas temperaturas provocaron en los ganados pérdidas de hasta 50 kilos”; a pesar de esta situación la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), mantuvo el valor del novillo especial en US$ 4,08, la vaca gorda la incrementó a US$ 3,89 el kilo y la vaquillona en US$ 3,97 el kilo.

En la otra parte, el mercado de reposición continúa la tónica de los animales gordos con menor oferta, con buena demanda pero cautelosa. “Una menor concreción de negocios y dificultad para juntar las puntas, porque los ganados están perdiendo estado”, apuntó un consignatario.

En cuanto a los lanares la oferta continúa siendo mínima lo que mantiene firme los valores. La ACG mantuvola referencia del cordero, cordero pesado y el borrego en US$ 3,60 el kilo. El capón subió dos centavos y la oveja 3 centavos de dólar, cotizando a US$ 3,33 el kilo.

INAC informa que la tonelada de carne de vacuno exportada mantiene la firmeza, ubicándose por cuarta semana consecutiva arriba de los US$ 3.900 la tonelada, aunque con volúmenes bajos.

Si se observa el acumulado del año, el ingreso promedio por tonelada exportada se ubicó en US$3.656, un 2,1% superior a los US$ 3.581 en mismo período del año pasado.

FAO

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) informó que al 4 de julio 4.166.770 cerdos fueron sacrificados en los países asiáticos debido a la epidemia de la peste porcina africana. Este número representa un incremento de 427.205 animales en comparación con el relevamiento del 27 de junio.

Los datos de la FAO difieren con las estimaciones de privados que son significativamente mayores, por contabilizar los números divulgados por los órganos oficiales de cada país.

La organización también informó que se identificaron tres nuevos brotes de fiebre porcina africana en el continente asiático en China, Vietnam y Camboya totalizando 221 brotes de la enfermedad dispersos en toda Asia.

La situación más crítica continúa siendo en China donde se detectó un nuevo foco de la enfermedad sumando 145 brotes en 32 provincias incluyendo Hong Kong. Desde la identificación del brote (en agosto del año pasado) 1.16 millones de animales fueron sacrificados, según datos divulgados por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales del país.