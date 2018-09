Alfredo Freitas: El gobierno “está esperando que esto reviente para tomar las medidas”

Aspectos sustanciales que tienen que ver con la realidad del comercio fronterizo planteó a CRÓNICAS el presidente del Centro Comercial e Industrial de Bella Unión, Alfredo Freitas.

Más allá de los detalles del diálogo generado en las últimas horas, cabe destacar su aseveración en cuanto a que “en Uruguay hay dos aduanas diferentes, con criterios diferentes”, refiriéndose a “las que actúan para el lado brasilero y en el lado uruguayo”, considerando además que “esto no hay que mirarlo como un problema de ahora porque sería un grave error”.

Enfatizó “que los comerciantes venimos hablando desde hace dos años de los problemas de frontera que tenemos, de la plata que se escapa para el otro lado y que a ese problema se le sumó la diferencia de cambio. Ello termina en cierre de empresas y pérdida de fuentes de trabajo”, dijo además de criticar con dureza la inacción del gobierno nacional que, dijo, “está esperando que esto reviente para luego ver que se hace”.

Atraso cambiario

Concretamente, Freitas destacó que “hace tres años que estamos pidiendo políticas de frontera para Uruguay, sin conseguir que nos interpreten y nos ayuden por parte del gobierno en nada que sea económico”, aunque reconoció que “sí se ha logrado hacer algo en salud, en servicios como de bomberos y otros”.

Puntualizó entonces el entrevistado que se ha verificado “un cambio importante en los últimos dos meses respecto a Brasil y Argentina debido a la devaluación que han tenido las monedas de ellos respecto a la nuestra”, considerando que el dólar en Uruguay subió de 31 a 33.50 pesos, que es un porcentaje sumamente inferior a lo que se depreció el real frente al dólar en Brasil y lo que se depreció el peso argentino”.

Fue cuando refirió que “Brasil tiene una economía cero por ciento dolarizada, lo que significa que toda la devaluación que tuvo el real frente al dólar se ve reflejada inmediatamente en los precios. Si nosotros teníamos una diferencia entre un 25 y un 30% en el precio de los artículos, después del cambio del valor de la moneda de ellos, tenemos la misma diferencia más la diferencia determinada por la variación de la moneda uruguaya frente al dólar, o sea que hoy estamos entre un 35 y un 40% de diferencia de precios con Brasil. Quiere decir que tenemos un problema agravado, lo que habla del atraso cambiario que nosotros tenemos con respecto a Brasil y Argentina”.

Cierre de empresas

“Eso es inobjetable”, enfatizó Freitas, quien agregó que “en los últimos tres meses el peso uruguayo frente al dólar se ha devaluado de 31 a 33, en Argentina ha pasado de 20 a 40 y en Brasil ha pasado de 3,60 a 4,20. Eso implica entonces que nosotros estamos más caros de lo que ya estábamos y favorece el contrabando que siempre existió entre Brasil y Uruguay y que la Aduana no lo controla en nada, porque está 100 por ciento permitido pasar a diferencia de lo que pasa en Argentina, lo que ha sumado mucho al problema.

“En los departamentos fronterizos con Brasil, según números del Banco de Previsión Social, aproximadamente el 50% de la mano de obra registrada legalmente pertenece a Industria y Comercio, por lo que la realidad es que hoy cierran más comercios, porque no podemos competir con Brasil porque no tenemos la herramienta y porque la Aduana no actúa como debe hacerlo”.

La doble frontera

Entonces Freitas puntualizó que “como dato ilustrativo de lo que ocurre, en Bella Unión han pasado en el último mes más de 60 personas al seguro por desempleo solamente del rubro comercio, lo que en un pueblo chico es algo sumamente importante, máxime si eso lo trasladamos al resto”.

Entonces estamos en una ciudad muy comprometida, porque independientemente del problema que tenemos con Brasil también tenemos frontera con Argentina con la que la diferencia de precios ahora pesa mucho, más allá que en este caso pareciera que hubiera otra institución llamada Aduana ya que actúa en forma completamente diferente”.

Hizo hincapié en el tema relacionado con Argentina, “porque hay muchos que dicen que cuando Uruguay era barato llegaban argentinos a comprar y ahora no quieren. Pero debe quedar muy claro que lo que los argentinos compraban en Uruguay era lo legal y pagaban impuesto por eso, sobre todo en el tema de Free Shops diferente a lo de los uruguayos que es ilegal”.

Cortina de humo

En otra parte de la entrevista el presidente del Centro Comercial e Industrial de Bella Unión, destacó que “Uruguay ha perdido mucha competitividad con Argentina, está con un grave problema de competitividad con Brasil y el gobierno no ha tomado medidas”.

Recordó que “el ministro Astori salió hace dos o tres días a decir que se estaban tomando medidas para los Free Shops del lado brasileño, lo que es totalmente una cortina de humo, porque nosotros (CEDU) hace dos meses que estuvimos con el Sub- secretario de Economía, Pablo Ferreri y nos dijo que ya tenía solucionado el tema de los Free Shops y nos contó exactamente lo mismo que está diciendo ahora Astori que va a hacer”.

“Se hacen que no entienden –agregó- cuando sí lo entienden, que el problema de lo que ellos hablan del lado brasilero en realidad se llama Lojas Francas, le va a pegar muchísimo más al comercio común de frontera y del interior del Uruguay que a los propios Free Shops. Pero no han tomado ninguna medida y lo que están esperando es que esto reviente para luego ver qué se hace, en vez de actuar antes, como lo venimos pidiendo desde hace tiempo”.

“Yo trato de ser lo más claro posible y que no queden dudas respecto a este tema y lo hablo con Ferreri, con Astori y con quien quiera, porque son datos objetivos que tengo muy claro. Porque yo vivo y dependo de esto, así como tengo a 40 familias que dependen de lo que yo tengo y como presidente del Centro Comercial de Bella Unión hablo con todos mis pares abordando la realidad tal cual es, siempre manejando datos objetivos”, concluyó expresando el entrevistado.