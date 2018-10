Expectativa por Sistema Integral de Transporte a ser instrumentado por el MTOP

Favorables conceptos planteó a CRÓNICAS el presidente de la Intergremial de Transporte de Carga Terrestre del Uruguay (I.T.P.C.), respecto a lo que fue la consideración del Sistema Integral de Transporte que en estas horas viene instrumentando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Mauro Borzacconi, destacó perfiles que resultan sumamente favorables para corregir el sistema dentro del cual funciona el transporte carretero en nuestro país, ya que surgen ítems tales como la trazabilidad no solo a los camiones sino también a las cargas, pudiendo determinar la sobreoferta de bodegas que existe en el país, cuales son las rutas más transitadas, mantener de alguna manera información para en un futuro poder decidir sobre renovación de flota y cuál es el sector que más lo necesita”, sin dejar de lado lo que importa minimizar las demoras e identificar factores que las determinan, según sus expresiones.

Importante herramienta

Sus apreciaciones surgieron en entrevista tras lo que fue la charla e intercambio de inquietudes que se produjeron el pasado 11 de octubre en la sede del Centro Comercial e Industrial de Salto, instancia propiciada por el Centro de Fleteros de ese departamento y que contó con la participación de representaciones de las Gremiales de Transporte de Carga Profesional del Litoral Norte del país tales como Fray Bentos, Paysandú, Young, Artigas y Bella Unión.

El entrevistado fue concreto al destacar que mediante la aplicación del sistema “se va a poder revisar si la flota que existe es suficiente o va a sobrar más que en la actualidad”, considerando que van a haber nuevos tonelajes autorizados, para considerar entonces que se trata de “una herramienta que nos va a servir para saber sobre todos los tiempos muertos que hay en las cosechas, en los pasos de frontera, en los puertos, todos los tiempos en los que los camiones podrían rendir mucho más, trabajar mejor y tener una tarifa más acorde”, entre otros aspectos.

Las demoras y responsables

Del devenir del diálogo con Mauro Borzacconi también cabe rescatar su consideración en cuanto a que “aún hay mucha gente que no logra visualizar la importancia que tiene el sistema”, que consta de un dispositivo que se incorpora en los camiones y permite de esa manera darle una mayor efectividad a un trabajo que reconoció que, como en otros órdenes de la actividad nacional, no es ajeno a una realidad económica que no es precisamente la mejor en estos tiempos.

Respecto a los beneficios puntuales que el sistema implica para los empresarios del rubro, el presidente de I.T.P.C. planteó que “no es lo mismo transportar al puerto un contenedor por día que transportar 5”, porque en definitiva concluye en que, a manera de ejemplo, “no es lo mismo que cobremos 10 pesos cada viaje cuando podríamos hacer 5 viajes y cobrarlos 5 pesos”.

Las demoras y dónde están las mismas cuando se realizan viajes son elementos que el entrevistado considera que es importante constatar, máxime tratándose de lo que considera “es un sistema objetivo que va a determinar también quiénes son los responsables de esas demoras”.

Aventando temores

No faltó la puntualización de Borzacconi respecto a lo que consideró inquietudes de los presentes por saber más sobre el sistema que entra en vigencia, “ya que las cosas nuevas siempre traen un poco de temores, de dudas y no todos están convencidos desde el principio de las conveniencias”.

Entonces se manifestó partidario de “intentar mejorar las cosas antes que no hacer nada y dejar que las cosas sigan como están”, ya que dijo “si las cosas estuvieran bien, no habría tanta gente preocupada y estarían todos trabajando”.

“Hoy el problema que hay es que quien lamentablemente no ha podido pagar sus obligaciones, no está en mejor situación que quien las ha pagado”, y entonces “lo que nosotros buscamos como intergremial es tener un marco donde todos nos ajustemos a las mismas reglas de juego, las que deben ser claras porque es más honorable para todos, porque no habrá quien esté sacando ventajas a otros haciendo algo indebido”.

Optimismo y entusiasmo

En Uruguay, por deformación, tenemos la costumbre de pensar que algo nuevo necesariamente es malo y yo siempre apuesto al revés”, reconociendo que por naturaleza no es optimista porque ese sentimiento “es del típico hombre que espera que le vaya bien”.

Se definió entonces como entusiasta “porque me propongo que las cosas que hago salgan bien, con lo que habremos dado un paso hacia delante, lo mismo que si las cosas no salen lo suficientemente bien, considero que se debe seguir trabajando para mejorarlas”, concluyó sobre el particular.

Implementación a la brevedad

El entrevistado anunció a CRÓNICAS que en estos días el calendario para la puesta en funcionamiento del sistema va a ser armado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por lo que descuenta que la implementación no demorará.

Pero además, estableció como aspecto importante que la implementación del Sistema Integral de Transporte no significa que se deba llevar adelante una erogación relevante y sobre el particular hizo hincapié que precisamente “por intermedio de la intergremial logramos que se realice un pago por año y el mismo tendrá carácter fijo, sin importar la cantidad de viajes que se haga por día”, dijo, sin dejar de lado la apreciación de que el desembolso no va a ser nada prohibitivo”, además de tener en cuenta que “el dispositivo es a comodato”.

Coyuntura regional

“El sector no está ajeno a la realidad del país”, manifestó en el final el entrevistado, reflexionando que “si hay poco trabajo, nosotros tenemos por reflejo poco trabajo”, al tiempo que reconoció que “hay coyunturas regionales que nos tienen de alguna manera en vilo”.

“Nosotros vivimos mucho de nuestros vecinos y es así que cualquier cosa que a ellos les pase, afectan directamente a Uruguay y nosotros somos un poco rehenes de esa situación”.