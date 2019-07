La CIU lidera Proyecto estratégico para la mejora de la competitividad

La Cámara de Industrias del Uruguay apuesta una vez más a la mejora continua de las cadenas de comercio exterior en nuestro país.

Desde el año 2017, la CIU en su carácter de socio estratégico local, ha concentrado sus esfuerzos en apoyar la iniciativa propuesta por la Confederación Nacional de Industrias del Brasil (CNI) referente al “Mapeo y Sistematización de los Procesos de Comercio Exterior”. Dicha actividad es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutada simultáneamente en Uruguay, Chile y Paraguay por el Instituto PROCOMEX de Brasil.

El Proyecto propone mejorar la competitividad y aumentar el comercio exterior a través de la reducción de los costos y plazos, así como la facilitación del acceso a la información sobre los procesos, procedimientos y documentación relativa a los órganos intervinientes de cada flujo. Por tal motivo, el primer paso para iniciar el Mapeo se basa en identificar los actores relevantes del sector privado que actúan en los procesos que serán estudiados y modificados, así como lograr el compromiso de participación de los distintos organismos del sector público, mediante la designación de profesionales para participar de los trabajos y la elaboración de las propuestas de soluciones consensuadas.

La metodología utilizada se basa en la herramienta Kaizen, que consta del diseño de un mapa que ilustra el proceso tal cual es actualmente, denominado “As Is”, donde se consideran todas las actividades que componen la cadena y se detalla con precisión quién las realiza, de qué forma y qué sistemas se utilizan.

En este sentido, en el mismo mapa también se identifican y se plasman las dificultades y cuellos de botella existentes. Posteriormente, se crea un nuevo Mapa denominado “To Be”- situación futura- donde se ilustra un nuevo flujo de proceso, proponiéndose soluciones para las oportunidades de mejora identificadas en el mapa “As Is”. Las acciones anteriormente señaladas son realizadas exclusivamente por el sector privado. Por último, se organizan reuniones con la participación conjunta de profesionales del sector privado y autoridades del sector público, para debatir y validar las propuestas.

Durante el año 2018 se realizaron los Mapeos relativos a la cadena de exportación, tanto marítima como terrestre. Una de las oportunidades de mejora de mayor relevancia, fue la solicitud de canal ante la Dirección Nacional de Aduanas. La misma es realizada antes de la carga del contenedor y su sellado, por lo cual se presentan numerosos riesgos, dándose a conocer el canal designado antes de que la mercadería se encuentre en una zona primaria aduanera.

Otras oportunidades de mejora refirieron a la digitalización de todas aquellas gestiones que aún mantengan documentos en formato papel, así como la ampliación de la infraestructura de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), para centralizar los procedimientos de los organismos de control.

Por otra parte, durante el primer semestre del 2019, se realizó el Mapeo de importación marítima. Así como en los mapeos anteriores, se logró una exitosa convocatoria que en particular durante el To Be Conjunto contó con la presencia del Director Nacional de Aduanas Cr. Enrique Canon acompañado de su equipo de trabajo.

Asimismo, también participó la Cra. Daniela Vignolo y el resto del equipo de la VUCE, el Quím. Farm. Humberto González de la División de Sustancias Controladas del Ministerio de Salud Pública (MSP), la Ec. Valeria Brito de la Asesoría de Política Comercial Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dra. Mónica Larrechart, Dr. Martin Gastañaga y Dr. Agustín Mattos del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP).

Un logro que marcó un hito destacado en dicha reunión, fue la modificación de los plazos para la solicitud de certificados negativos emitidos ante MSP, aceptando este organismo la ampliación a un período semestral.

Otras propuestas relevantes fueron la creación de un punto integrado de control en el puerto, la implementación de una pasarela de pago única dentro de VUCE, así como la posibilidad de realizar un monitoreo de la trazabilidad de las operaciones de comercio exterior. En resumen, las jornadas con el sector público concluyeron luego de dos días de debate y trabajo intenso, obteniendo como resultado cambios relevantes que permitirán reducir tiempos, optimizar recursos y realizar un control más eficiente en la cadena de importación marítima.

Contando ya con el documento final del Mapeo de exportación, en los próximos días iniciaremos mesas de trabajo con el sector oficial, instancias en las cuales serán convocadas los participantes del sector público y privado, que participaron en el desarrollo de dichos procesos, en procura de la efectiva implementación de las oportunidades de mejora detectadas.

